Quel est le travail de Mauricio Umansky ? La carrière du mari de Kyle Richards – Hollywood Life

Crédit d’image : Birdie Thompson/SIPA/Shutterstock

Mauricio Oumanski n’est pas seulement connu pour son mariage avec Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills étoile Kyle Richards. Le natif du Mexique s’est construit une longue carrière dans le monde de l’immobilier tout en s’essayant au style de vie de la télé-réalité. Continuez à lire pour découvrir quel est le travail de Mauricio aujourd’hui.

Quel est le travail de Mauricio Umansky ?

Mauricio a fondé The Agency RE en 2011. La société basée à Beverly Hills est une société immobilière de luxe qui travaille avec des clients dans la location de biens immobiliers résidentiels, de villégiature, de vacances et de développement. Selon le profil LinkedIn de Mauricio, il « dirige une équipe chargée de représenter les acheteurs et les vendeurs à l’échelle internationale avec plusieurs des domaines architecturaux les plus distingués au monde, de nouveaux développements de luxe et des maisons centrées sur le design ».

Le PDG a également souligné qu’il est impliqué dans « la collaboration au bureau, le marketing créatif et les techniques de vente » de l’équipe.

En plus de gérer l’entreprise, Mauricio a joué dans deux saisons de Acheter Beverly Hills jusqu’à présent. Le père de trois enfants – dont la fille Alexia et la belle-fille Farrah apparaissent dans la série – dirige l’émission, qui donne aux téléspectateurs un aperçu de sa vie professionnelle quotidienne en tant que courtier immobilier.

En plus d’Alexia, Mauricio et Kyle partagent également les filles Sophia et Portia, tandis que le Fin d’Halloween l’actrice partage sa fille Farrah issue d’un précédent mariage.

Mauricio a parlé avec Fox en 2022 de son expérience de travail avec Alexia et Farrah, notant que cela « a été extraordinaire ».

« Je veux dire, nous avons tous fait Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills pendant longtemps, mais évidemment, c’est dans l’ombre de toutes les vies, des filles, des drames et tout ça », a expliqué Mauricio. « Pour moi, l’expérience de pouvoir filmer avec mes deux filles, Alexia et Farrah, ce que nous faisons chaque jour de notre vie, c’est-à-dire le travail, a été extraordinairement amusante. »

Mauricio Umansky est-il apparu dans « The Real Housewives » ?

Le mari de Kyle a joué dans la série télé-réalité à succès Bravo au fil des ans. De même, l’ancien urgence l’actrice devrait apparaître dans la saison 2 de Acheter Beverly Hillsselon Deadline.

L’apparition la plus attendue de Mauricio est peut-être dans la prochaine saison de RHOBH. Une bande-annonce dramatique de la saison 13 montrait les pièges de la séparation de Mauricio et Kyle. Dans une scène, le couple a semblé annoncer la nouvelle de leur séparation à leurs filles.

«Nous sommes une famille très forte et nous le serons toujours», a-t-on vu Kyle en larmes en train de dire à ses enfants. « Nous le serons toujours. Vous savez, rien ne peut changer cela.

Mauricio Umansky et Kyle Richards sont-ils divorcés ?

Après que le couple ait confirmé leur séparation en juillet 2023, ils sont restés un front uni. Mauricio a publiquement noté dans plusieurs interviews que lui et Kyle ne sont pas divorcés mais sont « actuellement séparés ». Il a expliqué plus tard qu’ils « se battaient » pour sauver leur mariage.