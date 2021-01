Comment le taux R varie-t-il selon la région?

De nouveaux chiffres du Groupe consultatif scientifique pour les urgences publiés le 22 janvier ont montré que le sud-ouest, les Midlands et le nord-ouest de l’Angleterre ont le nombre R le plus élevé: 0,9 à 1,2.

Les chiffres régionaux ont en outre révélé que le nombre R dans le Nord-Est et dans le Yorkshire se situe désormais entre 0,8 et 1,1. Dans le sud-est, la valeur est comprise entre 0,7 et un, tandis qu’à Londres, le nombre R est compris entre 0,7 et 0,9.

Cependant, les experts sont divisés quant à la pertinence des données régionales, car on ne sait pas dans quelle mesure les différentes valeurs R sont motivées par des flambées dans les maisons de soins et les hôpitaux, qui représentent moins une menace pour la personne moyenne que les infections dans la communauté. .

Le R est le plus bas dans l’est de l’Angleterre, entre 0,6 et 0,9. Dans toute l’Angleterre, le R est de 0,8 à 1,0.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que le R était estimé à moins de 1 dans les zones soumises à des restrictions plus strictes depuis le plus longtemps, comme le niveau 4 à Noël, qui comprenait Londres, l’est de l’Angleterre et le sud-est.

Cependant, les scientifiques ont averti que malgré les réductions, les niveaux de cas « restent dangereusement élevés et nous devons rester vigilants pour garder ce virus sous contrôle, pour protéger le NHS et sauver des vies ».

Les scientifiques de Sage ont déclaré: «Il est essentiel que tout le monde continue à rester à la maison, qu’il ait reçu le vaccin ou non.

« Nous devons tous jouer notre rôle, et si tout le monde continue de suivre les règles, nous pouvons nous attendre à faire baisser le nombre R à travers le pays. »

En Angleterre, le pourcentage de personnes testées positives est resté élevé mais a légèrement diminué au cours de la semaine se terminant le 16 janvier 2021.

L’ONS estime que 1023700 personnes au sein de la population de la communauté en Angleterre avaient COVID-19, ce qui équivaut à environ 1 personne sur 55, contre une personne sur 50 du 27 décembre au 2 janvier.

Ceci est un aperçu du nombre moyen d’infections enregistrées par l’ONS, prises à intervalles hebdomadaires.

La réouverture des écoles affecterait-elle le taux?

L’autre problème est que le taux R peut varier non seulement au niveau régional, mais aussi selon des sous-sections de la population.

«Personne ne l’attrape en croisant quelqu’un dans la rue», a déclaré un expert gouvernemental. «Ce n’est pas comme ça que vous l’obtenez. C’est maintenant une épidémie de maisons de soins et d’hôpitaux.

Comme Gavin Williamson a suggéré que les écoles pourraient ouvrir avant Pâques, des questions ont été soulevées quant à savoir si le mouvement pourrait voir le taux R augmenter à nouveau, mais il y a peu de preuves pour montrer que cela se produira.

Des recherches publiées en avril dernier par l’University College London (UCL) suggéraient que les écoles ne jouent qu’un petit rôle dans la transmission, représentant peut-être 2 à 4% des décès et 10% du taux R.

Ces estimations étaient basées sur l’ensemble de la population scolaire sans mesures supplémentaires, telles que la distance sociale, de sorte que l’impact sera probablement encore plus faible avec des classes limitées à 15 et les tables communes remplacées par des bureaux simples traditionnels.

S’exprimant lors de l’émission Andrew Marr de la BBC, le Dr Swaminathan, spécialisé en pédiatrie, a déclaré: «Les enfants ne semblent pas tomber gravement malades à cause de cette infection.

«Nous savons que les enfants sont capables de contracter l’infection, mais il y a moins de données sur l’efficacité avec laquelle ils peuvent la transmettre à d’autres. Ce que nous avons vu dans les pays où les écoles sont restées ouvertes, c’est qu’il n’y a pas eu de grosses flambées dans les écoles.

«Là où il y en a eu, cela a été associé à des événements où beaucoup de gens se rassemblent, pas dans des salles de classe ordinaires et cela a souvent été associé à un adulte, qui a l’infection et qui l’a propagée. Les risques pour les enfants sont extrêmement faibles. »

Une étude du Lancet, publiée le 8 décembre, soutenait la «notion selon laquelle l’ouverture d’écoles malgré la circulation du SRAS-CoV-2 dans la communauté est en grande partie sans danger pour les enfants, mais les écoles secondaires en particulier pourraient néanmoins jouer un rôle considérable dans la transmission entre les ménages . «

Les taux d’infection à coronavirus parmi les élèves et le personnel des écoles étaient liés à ceux trouvés dans la communauté au sens large au plus fort de la deuxième vague, selon l’une des plus grandes études menées dans les écoles.

L’enquête sur les infections dans les écoles (SIS), un partenariat entre Public Health England (PHE), l’Office for National Statistics et la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) a testé près de 10000 étudiants et membres du personnel en Angleterre en novembre.

Le Dr Shamez Ladhani, consultant au PHE et enquêteur en chef de l’étude, a déclaré: «Bien qu’il reste encore des recherches à faire, ces résultats semblent montrer que le taux d’infection parmi les élèves et le personnel fréquentant l’école reflète étroitement ce qui se passe en dehors de l’école. portes. «