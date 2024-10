Quel est le système antimissile THAAD que les États-Unis envoient à Israël ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Dans le cadre de leur dernière série d’assistance militaire à Israël, les États-Unis enverront leur système avancé de défense antimissile Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Les États-Unis enverront également des soldats pour faire fonctionner le système, a annoncé dimanche le Pentagone.

On ne sait pas quand le déploiement aura lieu.

Voici pourquoi les États-Unis déploient maintenant le système THAAD en Israël :

Qu’est-ce que le système THAAD ?

THAAD est un système avancé de défense antimissile qui utilise une combinaison de radars et d’intercepteurs pour contrecarrer les missiles balistiques à courte, moyenne et moyenne portée. Ses missiles ont une portée de 150 à 200 km (93 à 124 miles) et le système est fabriqué par le fabricant américain de défense et d’aérospatiale Lockheed Martin.

Il peut intercepter des missiles à l’intérieur et à l’extérieur de l’atmosphère terrestre pendant leur dernière étape de vol, qui commence lorsque l’ogive détachée rentre dans l’atmosphère terrestre et se termine lors de la détonation, selon le Centre pour le contrôle des armements et la non-prolifération.

Comment fonctionne le système THAAD ?

Selon un rapport d’avril du Congressional Research Service, les batteries THAAD sont généralement composées de 95 soldats, de six lanceurs montés sur camion, de 48 intercepteurs – huit pour chaque lanceur – d’un système radar et d’un élément de contrôle de tir et de communication.

Le nombre de lanceurs et d’intercepteurs peut varier.

Les THAAD ne transportent pas de tête explosive, ce qui leur permet d’atteindre rapidement des altitudes élevées. Plutôt que d’exploser à l’impact Avec les missiles balistiques entrants pour les neutraliser, les intercepteurs THAAD utilisent l’énergie cinétique – l’énergie générée par le mouvement de leur masse – pour déclencher le missile.

Ce qu’il ne peut pas faire, c’est repousser des armes plus petites et plus simples, telles que les drones utilisés par des groupes tels que le Hamas et les Houthis du Yémen, a rapporté Mike Hanna d’Al Jazeera depuis Washington, DC. En effet, les drones sont petits et ne s’approchent pas à haute altitude.

Combien ça coûte?

Une batterie THAAD coûte entre 1 et 1,8 milliard de dollars, selon Hanna.

Combien y a-t-il de batteries THAAD ?

Selon le rapport du Congressional Research Service, l’armée américaine a déployé sept batteries THAAD, notamment en Corée du Sud et à Guam.

Israël possède-t-il déjà des batteries THAAD ?

Selon un communiqué publié dimanche par le ministère américain de la Défense, les États-Unis ont déjà déployé une batterie THAAD dans le sud d’Israël en 2019 « pour un entraînement et un exercice de défense aérienne intégrée ».

Cependant, cette batterie a été ramenée aux États-Unis après l’exercice, a déclaré Hanna.

Le communiqué ajoute que les États-Unis ont déployé une batterie THAAD au Moyen-Orient « pour défendre les troupes et les intérêts américains dans la région » après les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, sans préciser dans quel pays elle a été déployée.

La défense aérienne israélienne utilise actuellement trois systèmes : le Dôme de Fer intercepte les missiles à courte portée de 4 à 70 km (2,5 à 43,5 miles), le David’s Sling intercepte les missiles à moyenne portée de 40 à 300 km (24,5 à 186 miles) et le système Arrow intercepte les missiles à longue portée. -des missiles à portée allant jusqu’à 2 400 km (1 491 miles).

Hanna a déclaré que les systèmes THAAD et Iron Dome peuvent fonctionner ensemble pour protéger contre une altitude plus élevée et minimiser les dommages sur une plus longue distance.

Pourquoi les États-Unis envoient-ils le système en Israël maintenant ?

« Lors de la dernière attaque iranienne, l’Iran a improvisé quelque chose que nous n’avions jamais vu auparavant », a déclaré l’analyste militaire Elijah Magnier, faisant référence à l’attaque iranienne contre Israël le 1er octobre, au cours de laquelle l’Iran a tiré près de 200 missiles sur les grandes villes.

L’Iran a lancé les missiles « dans trois couloirs ou trois emplacements, ce qui rend impossible à tout intercepteur de les circonscrire tous », a déclaré Magnier.

Les médias d’État iraniens ont déclaré que des missiles balistiques hypersoniques Fattah avaient été utilisés pour la première fois, une affirmation qu’Al Jazeera n’a pas pu vérifier de manière indépendante.

Le Fattah, dévoilé en 2023, est un missile auquel les États-Unis n’ont jamais été confrontés, et Washington veut « tester » si le THAAD peut l’intercepter, a déclaré Magnier.

Dimanche, un communiqué indique que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a autorisé le déploiement d’un système THAAD en Israël pour contribuer à renforcer les défenses aériennes du pays.

« Cette action souligne l’engagement à toute épreuve des États-Unis en faveur de la défense d’Israël… contre toute nouvelle attaque de missiles balistiques de l’Iran », ajoute le communiqué.

Pourquoi les soldats américains viennent-ils avec ?

« Le [THAAD] Les systèmes sont si complexes qu’ils nécessitent un équipage de 94 personnes pour fonctionner – un équipage formé de 94 personnes – et ce seront des soldats américains », a rapporté Hanna depuis Washington, DC.

Magnier a expliqué que les forces américaines accompagnent le système THAAD parce qu’elles sont formées pour le faire fonctionner et qu’elles n’ont pas le temps de former l’armée israélienne.

Même s’il n’est pas certain quand le THAAD arrivera en Israël, « une fois le THAAD arrivé, tout moment serait bon pour qu’Israël lance l’attaque et la réaction de l’Iran ne serait pas imminente », a déclaré Magnier.

Il a ajouté que les soldats pourraient retourner aux États-Unis si l’Iran lançait une attaque contre Israël.

Israël pourrait-il recevoir davantage de batteries THAAD à l’avenir ?

C’est peu probable, a déclaré Hanna.

Cela est dû au fait que le THAAD couvre une vaste zone et qu’une seule batterie est suffisante pour la taille d’Israël, surtout si l’on considère l’hypothèse que les missiles frapperont Israël uniquement depuis l’Iran, a-t-il expliqué.

De plus, le THAAD constitue une ressource limitée pour les États-Unis et fabriquer davantage de batteries prend du temps, a déclaré Hanna, comparant le processus de fabrication complexe à celui d’un avion de ligne.

Cependant, les missiles intercepteurs sont plus faciles à reconstituer.