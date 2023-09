Quel est le stock de repêchage NFL de Shedeur Sanders ? Le QB du Colorado mène une superbe surprise contre TCU

Shedeur Sanders, bienvenue dans la conversation du repêchage de la NFL 2024.

À ses débuts au Colorado, Sanders – le fils de l’entraîneur-chef des Buffaloes et membre du Temple de la renommée de la NFL, Deion Sanders – a lancé un record scolaire de 510 verges (sur 10,9 verges par complétion) et quatre touchés dans une superbe surprise de 45-42 contre le n°17. TCU, finaliste des éliminatoires de football universitaire de la saison dernière. Les totaux de Sanders auraient pu être encore plus époustouflants, sans quelques chutes précoces de ses receveurs qui lui ont coûté plus de 75 verges supplémentaires par la passe.

« Shedeur Sanders est l’un des meilleurs quarterbacks que j’ai jamais vu porter cet uniforme », a déclaré l’analyste de Fox et ancien QB du Colorado, Joel Klatt, alors que les dernières secondes s’écoulaient. « Ou, c’était certainement l’un des meilleurs matchs que j’ai jamais vu avec cet uniforme – et je les ai vu presque tous. »

Sanders a joué ses deux premières saisons universitaires à Jackson State, où il était également entraîné par son célèbre père. Lorsque Deion Sanders a accepté le poste au Colorado cette intersaison, ce qui a fait la une des journaux, le jeune Sanders a suivi en tant que transfert.

Shedeur Sanders s’est classé au 6e rang des QB des sous-classes du classement de pré-saison de Dane Brugler, derrière cinq autres quarts qui figuraient dans le top 30. dans l’ensemble sur le Big Board du repêchage NFL 2024 de Brugler le mois dernier.

QB des sous-classes les mieux classés (pré-saison) Joueur École Poids, poids 1. Caleb Williams 6-1, 215 2. Drake Maye 6-4, 225 3. JJ McCarthy 6-3, 209 4. Riley Léonard 6-4, 211 5. Aiguières Quinn 6-2, 205 6. Shedeur Sanders 6-2, 215

Inutile de dire que la performance de samedi modifiera les attentes pour le reste de cette saison, vers le cycle de repêchage.

Rapport de reconnaissance de Sanders

Sanders n’était pas un inconnu avant aujourd’hui – il a mené Jackson State à un record de 23-3 au cours des deux dernières saisons en tant que titulaire et en avait fait assez pour être le n°6 des sous-classes lors de mon aperçu du quart-arrière d’été. Mais beaucoup se demandaient s’il pourrait avoir le même impact contre les grands lors d’une conférence universitaire majeure.

Sur la base de ses débuts au Colorado, la réponse à cette question est plus claire. Il a complété plus de 80 pour cent de ses passes (38 sur 47) lors de la victoire d’ouverture de la saison – et ces baisses ont un peu réduit ce chiffre. Pour être honnête, la défense de TCU pourrait être l’un des pires visages du Colorado toute la saison et le jeu du coordinateur offensif du Colorado, Sean Lewis, était exceptionnel, mais Sanders, le receveur/corner Travis Hunter et le porteur de ballon Dylan Edwards ont été les vedettes de ce match. .

Ce jeté de Shedeur Sanders était une beauté 🎯@CUBuffsFootball pic.twitter.com/jQoCOiKcK9 – Football universitaire FOX (@CFBONFOX) 2 septembre 2023

Sanders a un bras électrique et montre instinctivement comment utiliser son athlétisme pour déplacer la poche. Mais surtout, j’ai été très impressionné samedi par son sang-froid et sa précision sur le terrain. Il était imperturbable sous la pression et a fait un excellent travail en gardant le contrôle tout en travaillant de toute urgence sur ses lectures pour trouver les fenêtres qui passaient. Et sa touche de balle profonde était au rendez-vous pendant les quatre quarts-temps. — Brugler

Que ce passe t-il après?

Il est encore difficile de dire quel type d’espoir immédiat de la NFL Sanders est en tant que véritable junior, car la plupart des preuves dont nous disposons sur lui proviennent toujours du niveau FCS. Cependant, comme Dane l’a mentionné, il a également cuisiné des gens à Jackson State (3 752 yards, 40 touchdowns et seulement six choix l’année dernière ; 70 TD pour 14 INT au cours de ses deux saisons là-bas). C’est un distributeur intelligent et il a compris tout ce que son OC Sean Lewis avait prévu pour lui contre TCU.

Il a effectué un déploiement contre la circulation au milieu en fin de match, ce qui était génial, tout comme son sang-froid tout au long de l’émission nationale massivement médiatisée. Nous devons en voir davantage en tant que passeur vertical, et cela ne fera probablement que devenir plus difficile – personne ne savait vraiment avant samedi à quoi ressemblerait l’offensive du Colorado. Mais Shedeur Sanders retient désormais l’attention de tous, si ce n’est pas déjà fait. — Nick Baumgardner

Shedeur Sanders avec un DIME pour @CUBuffsFootball pic.twitter.com/ulpFkpNqBT – Football universitaire FOX (@CFBONFOX) 2 septembre 2023

De toute évidence, l’ensemble du travail est ce qui comptera le plus au moment du repêchage, et nous avons une saison complète devant nous pour déterminer la note exacte de Sanders et la projection de la NFL. Mais la place QB3 (derrière Caleb Williams de l’USC et Drake Maye de Caroline du Nord) est grande ouverte alors que nous commençons la saison. Et le match de samedi contre TCU était la candidature officielle de Sanders à être prise en compte. — Brugler

Réflexions rapides sur Travis Hunter

Hunter n’est qu’un véritable étudiant de deuxième année et ne sera pas éligible au repêchage avant 2025. Mais il était déjà sur le radar de la NFL après sa première saison à Jackson State et n’a pas déçu lors de ses débuts au Colorado. Hunter a enregistré un nombre impressionnant de 129 clichés combinés entre le demi de coin et le receveur large samedi, et il a réalisé plusieurs jeux d’impact.

Il serait un espoir du premier tour en avril prochain s’il était éligible. A quel poste ? Les deux. — Brugler

(Photo du haut : Matthew Pearce / Icon Sportswire via Getty Images)