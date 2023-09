Quel est le statut actuel de la DACA ? Voici ce que vous devez savoir

Malgré plus d’une décennie d’attaques politiques et juridiques, près de 600 000 personnes bénéficient toujours des avantages du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants, renouvelant leur désignation DACA par tranches de deux ans.

L’avenir du programme reste toutefois incertain.

L’administration Obama a créé la DACA en 2012 comme « mesure provisoire » permettre aux Rêveurs – des immigrants amenés dans ce pays sans autorisation avant l’âge de 16 ans – de travailler, de voyager et de poursuivre des études supérieures légalement. Cela n’a jamais été censé être un chemin vers la citoyenneté ou une solution permanente.

Le programme protégeait initialement plus de 800 000 immigrants amenés aux États-Unis avant le 15 juin 2007. Ce nombre a diminué car nombre d’entre eux n’ont pas renouvelé leur demande ou ont modifié leur statut par d’autres moyens, par exemple en épousant un citoyen américain. Certains ont volontairement quitté le pays en faveur de pays pouvant leur accorder la citoyenneté permanente.

Voici un aperçu de la situation actuelle, de ce que le programme propose actuellement et de ce qui pourrait arriver à l’avenir.

Les problèmes juridiques actuels de la DACA

La Cour suprême a semblé sauver la DACA en 2020, jugeant que l’administration Trump avait violé les règles de procédure fédérales lorsqu’il a ordonné la fin du programme en 2017. Mais un an plus tard, le juge de district américain Andrew S. Hanen à Houston s’est prononcé contre le programme, déclarant que le Mémorandum du Département de la Sécurité intérieure qui a créé la DACA avait outrepassé son autorité et violé les règles de procédure fédérales.

Hanen a autorisé le gouvernement à poursuivre le programme pour les inscrits actuels, mais à ne pas en inscrire de nouveaux. Cela reste le statu quo.

L’année dernière, la Cour d’appel du 5e circuit a confirmé la décision de Hanen. Mais le panel a renvoyé l’affaire devant son tribunal pour examiner une nouvelle règle DACA émise par l’administration Biden en août 2022.

Le 13 septembre, Hanen a de nouveau statué que le DACA était illégal, comme la plupart des analystes juridiques s’y attendaient. Comme prévu également, il a suspendu sa commande pour tous les bénéficiaires actuels du DACA, ce qui signifie que leurs prestations continueront sans changement en attendant de nouveaux litiges. L’affaire fera probablement à nouveau l’objet d’un appel devant le 5ème Circuit et finalement devant la Cour Suprême.

Qu’est-ce que cela signifie pour les bénéficiaires du DACA en ce moment ?

Selon la règle de l’administration Biden, qui régit actuellement le programme, les bénéficiaires existants peuvent demander le renouvellement de leur statut DACA tous les deux ans, en payant des frais de dépôt de 495 $ à chaque fois. Les frais comprennent le coût des empreintes digitales, une vérification des antécédents et un permis de travail.

La règle indique clairement que les condamnations effacées, les jugements pour délinquance juvénile et les condamnations en vertu des lois des États pour des infractions liées à l’immigration ne disqualifient pas une personne de la DACA.

« Cela leur donne suffisamment de sécurité pour qu’ils puissent y penser d’ici 2025, c’est l’essentiel », a déclaré Jennie Murray, présidente et directrice générale de l’association. Forum national sur l’immigrationune organisation à but non lucratif qui milite en faveur d’une réforme de l’immigration.

En plus de permettre aux bénéficiaires de travailler légalement, la DACA permet également aux personnes d’obtenir libération conditionnelle anticipée dans certaines circonstances, ce qui signifie qu’ils peuvent voyager légalement vers d’autres pays et n’ont pas besoin d’obtenir un visa pour retourner aux États-Unis

Les bénéficiaires du DACA peuvent demander une libération conditionnelle anticipée uniquement lorsqu’ils voyagent pour des raisons professionnelles, humanitaires ou éducatives.

Des exemples de raisons humanitaires incluent voyager pour obtenir un traitement médical, assister aux funérailles d’un membre de la famille ou rendre visite à un parent malade ou âgé, selon Monica Andrade, responsable de la politique de l’État pour le Alliance des présidents pour l’enseignement supérieur et l’Immigration.

Des exemples de raisons d’emploi comprennent les missions à l’étranger, les entretiens, les conférences et les formations.

« En juillet 2023, cela prend environ 4 à 8 mois pour [U.S. Citizenship and Immigration Services] pour traiter une demande de libération conditionnelle anticipée envoyée par courrier, mais si un bénéficiaire du DACA doit voyager de toute urgence pour des raisons humanitaires, il peut demander une libération conditionnelle anticipée d’urgence en personne à son bureau local de l’USCIS », a-t-elle déclaré.

L’obtention d’une libération conditionnelle anticipée ne garantit cependant pas qu’un bénéficiaire du DACA pourra rentrer dans le pays. La décision d’autoriser quelqu’un à entrer physiquement aux États-Unis relève de la discrétion du bureau américain des douanes et de la protection des frontières au point d’entrée, a déclaré Andrade.

L’Alliance des présidents sur l’enseignement supérieur et l’immigration, qui a un guide en ligne détaillant comment demander une libération conditionnelle anticipée, énumère d’autres facteurs qui pourraient rendre plus difficile le retour dans le pays des bénéficiaires du DACA, notamment :

Voyager en dehors de la date de libération conditionnelle autorisée par le document de libération conditionnelle anticipée

Voyager avec une autorisation DACA expirée (la date d’expiration se trouve sur le document d’autorisation de travail)

Avoir un arrêté préalable d’expulsion ou de « départ volontaire »

Avoir passé plusieurs périodes antérieures illégalement aux États-Unis

Avoir un historique de contacts avec le système criminel — qu’ils aient abouti ou non à une condamnation — qui pourraient mener à une déclaration d’« interdiction de territoire »

Andrade et Marissa Montes, directrice du Clinique de justice pour immigrants Loyolaconseillez aux bénéficiaires de consulter un avocat spécialisé en droit de l’immigration au sujet des facteurs de risque qui s’appliquent à eux s’ils décident de demander une libération conditionnelle anticipée.

Si un bénéficiaire du DACA n’a pas déjà effectué une consultation complète en matière d’immigration, a ajouté Montes, il devrait le faire.

« Allez vous enregistrer et consultez un avocat spécialisé en droit de l’immigration de temps en temps pour voir si quelque chose s’est produit, a changé ou peut-être que vous n’avez jamais réellement fait une consultation complète…. Vous [could find out you] pourrait être admissible à quelque chose », a-t-elle déclaré.

Par exemple, elle a demandé à certains clients de trouver des opportunités d’obtention de visas liés à l’emploi : chaque cas est unique.

Une consultation complète pourrait coûter entre 100 et 150 dollars, mais Montes a déclaré qu’il existe des cabinets juridiques et des cliniques qui fournissent des services gratuits ou à faible coût. La Loyola Immigrant Justice Clinic, par exemple, propose des consultations gratuites deux fois par mois.

Si vous recherchez un avocat, Montes vous conseille d’en rechercher un sur le Site Web du barreau de l’État de Californie. Toutes les informations sur la pratique d’un avocat s’y trouvent, ainsi que des informations indiquant si l’avocat a été sanctionné, sanctionné ou radié du barreau.

« Je dis toujours aux gens que chercher un avocat, c’est comme chercher un médecin : vous devriez simplement choisir quelqu’un qui vous donne une bonne ambiance et avec qui vous pouvez communiquer », a-t-elle déclaré.

Que peut-il arriver au DACA à l’avenir ?

Le fait que le DACA soit dans les limbes frustre les bénéficiaires, les défenseurs et les avocats spécialisés en immigration, a déclaré Montes.

« Je ne sais pas s’il y a quelque chose qui peut nécessairement être fait pour atténuer ce sentiment d’incertitude », a-t-elle ajouté.

Murray, du Forum national sur l’immigration, a cité deux sources majeures d’inquiétude parmi les partisans de la DACA.

L’une d’elles est la déclaration du président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-Bakersfield), selon laquelle les républicains de la Chambre ne veulent plus inclure une solution pour les Rêveurs dans la législation visant à renforcer la sécurité des frontières. Ils sont prêts à aborder les deux questions en parallèle, a-t-elle déclaré, mais ils ne veulent pas que les projets de loi soient combinés.

L’autre chose, a déclaré Murray, est le nombre de rêveurs (y compris ceux qui ne sont pas bénéficiaires du DACA). Le Migration Policy Institute estime qu’à partir de 2022, plus d’un million de personnes seraient éligibles pour participer au DACA, sur la base des critères d’origine.

C’est un point de friction pour toute action législative, car cela soulève des questions sur le nombre de personnes couvertes par un programme et sur les critères qui s’appliqueraient.

« Mais ce que nous continuons d’exhorter au Congrès, c’est d’examiner l’ensemble des 600 000 [DACA recipients] que nous avons déjà protégés et qui contribuent énormément à notre société, et nous n’avons aucune raison de croire que le million de personnes ne seraient pas exactement les mêmes contributeurs que ceux déjà établis dans nos communautés », a déclaré Murray.

Même si le DACA est finalement jugé illégal, a déclaré Murray, elle ne pense pas que les tribunaux ordonneraient l’expulsion sommaire du pays des bénéficiaires du DACA, « même dans les régions où nous avons la rhétorique la plus difficile ». Mais elle craint que les permis de travail des bénéficiaires ne deviennent nuls, les rendant incapables de travailler légalement aux États-Unis.

Pour l’instant, les bénéficiaires du DACA doivent rester informés et demander des conseils juridiques si nécessaire, conseillent les experts juridiques et les défenseurs des immigrants.

« Une chose que nous avons tous, en tant que personnes de couleur issues de communautés à faible revenu ou de milieux immigrés, c’est que nous sommes résilients », a déclaré Montes à ses étudiants.