Quel est le smartphone le plus intelligent : Apple iPhone 15 ou Google Pixel 8 ?

Deux géants de la technologie, Apple et Google, se disputent votre smartphone pour savoir quel sera votre choix dans les années à venir. Allez-vous opter pour l’iPhone 15 à la mode ou peut-être pour le Pixel 8 de Google, doté d’une intelligence artificielle ? L’enjeu est de taille, car les données montrent que nous n’avons pas tendance à changer souvent de camp, et ces poids lourds de la haute technologie savent donc à quel point il est important de vous convaincre.

Le choix d’un smartphone dépend des autres produits que vous possédez de la même marque, pour une meilleure compatibilité, ainsi que de ce que vos amis utilisent (il est possible de communiquer par FaceTiming avec quelqu’un sur Android, mais pas avec grâce). Nous comparons ici les fonctionnalités, les appareils photo et les performances de l’iPhone 15 et du Pixel 8 (les éditions standard et non une comparaison des modèles Pro) pour voir qui règne en maître.

Apple iPhone 15 vs Google Pixel 8 : prix

À prix comparables, l’iPhone 15 et le Pixel 8 sont respectivement les téléphones d’entrée de gamme d’Apple et de Google à partir de 2023. Vous pouvez acheter directement sur le site Web du fabricant ou par l’intermédiaire d’un détaillant ou d’un opérateur.

L’iPhone 15 est disponible à partir de 799 $ avec 128 Go de stockage, mais les offres de reprise avec des iPhone plus anciens peuvent réduire considérablement le prix. Il existe également des options de financement et des remises lorsqu’il est associé à un service sans fil.

Le Pixel 8 de Google est proposé à partir de 699 $, également pour 128 Go de stockage. Comme pour Apple, il existe des crédits de reprise, des financements et diverses offres, comme l’obtention du téléphone gratuitement si vous rejoignez Google Fi Wireless.

Notre sélection : Pixel 8

Apple iPhone 15 vs Google Pixel 8 : caractéristiques

Au fond, les deux appareils font la même chose : ce sont des ordinateurs mobiles qui se concentrent sur la communication (appels, SMS, e-mails, messages directs), le divertissement (jeux, vidéos, livres électroniques), la productivité (applications professionnelles, prise de notes et tâches), la navigation (GPS, cartes), la photographie et la vidéographie, et bien plus encore. Votre smartphone est désormais votre portefeuille, votre lampe de poche, votre mètre ruban, votre assistant personnel, votre tracker d’activité et, dans certains cas, vos clés de voiture et de maison également. Bien que les fonctionnalités soient plus ou moins les mêmes et que les magasins d’applications comparables comptent plus d’un million de téléchargements pour personnaliser l’expérience, iOS et Android diffèrent sur plusieurs points.

Si la présentation basée sur les icônes est similaire, l’interface varie un peu. Dans l’ensemble, l’iPhone est probablement plus facile à utiliser, donc plus idéal pour les personnes peu douées en technologie, mais le système d’exploitation Android de Google offre plus de personnalisation et d’options. Par exemple, les utilisateurs d’iPhone ne peuvent télécharger des applications et des jeux qu’à partir de l’App Store d’Apple, et bien que plus restrictif, il est sans doute plus sûr puisque tout est soigneusement contrôlé à l’intérieur du jardin clos d’Apple. En d’autres termes, c’est un compromis.

Quel que soit le téléphone, appuyez simplement sur une icône pour lancer une application, balayez vers la gauche ou la droite sur l’écran pour voir des applications supplémentaires. Sur iPhone, balayez vers le bas pour rechercher quelque chose par mot-clé, tandis que vous balayerez vers le haut sur Android.

Comme d’autres téléphones Android, le Pixel 8 dispose de ses applications Google préchargées, comme Gmail et Google Maps, tout comme l’iPhone 15 dispose des applications Apple. Les utilisateurs d’iPhone peuvent installer des applications Google, mais pas l’inverse.

Sur iPhone, pour parler à votre assistant virtuel, Siri, appuyez longuement sur le bouton latéral ou, si cette option est activée dans les réglages, dites simplement « Dis, Siri », suivi d’une question ou d’une commande. De même, les propriétaires de Pixel peuvent invoquer Google Assistant en disant « OK Google » ou « Dis Google », ou en appuyant longuement sur le bouton latéral. Avec Android, vous pouvez installer une autre IA comme assistant personnel par défaut (mais pas Siri), tandis que les utilisateurs d’iPhone 15 doivent ouvrir une application pour accéder, par exemple, à Google Assistant, car vous ne pouvez pas modifier l’assistant par défaut de Siri.

Au moins, Apple a désormais rattrapé Android en proposant des téléphones de plus grande taille, en ajoutant des widgets à votre écran d’accueil et en modifiant certaines applications par défaut de celles d’Apple (comme le calendrier, le navigateur, etc.). Comme Apple, Google fabrique à la fois le logiciel et le matériel pour Pixel.

Notre sélection : Cravate

Apple iPhone 15 vs Google Pixel 8 : conception, écran et qualité de fabrication

À première vue, l’iPhone 15 et le Pixel 8 sont tous deux des dalles de verre rectangulaires, et donc le design n’est pas radicalement différent entre les deux. Les options de couleur varient, bien sûr, mais étant donné que la plupart des gens utilisent un étui de protection, cela pourrait être une décision discutable. L’iPhone 15 est disponible en rose, jaune, vert, bleu et noir. Le Pixel 8 est disponible en noisette, menthe, obsidienne et rose. Les deux sont classés IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

L’écran de 6,1 pouces de l’iPhone 15 possède toujours l’encoche en haut, contrairement au minuscule trou/objectif de caméra du Pixel 8 sur son écran de 6,2 pouces, mais le peu d’espace disponible sur l’iPhone n’a pas beaucoup d’importance. En fait, l’iPhone 15 dispose désormais de l’île dynamique à l’intérieur de cette encoche (auparavant uniquement disponible sur le modèle Pro), qui vous montre du contenu pratique et pertinent en fonction de l’application dans laquelle vous vous trouvez (comme un compte à rebours avant que l’Uber ne soit en route vers vous, des scores sportifs en direct ou des noms de podcasts).

Sur le côté droit de l’iPhone 15 se trouve un seul bouton de veille/réveil, tandis que le côté gauche comporte des boutons de volume haut et bas et un bouton de sourdine (par rapport au bouton d’action polyvalent sur l’iPhone Pro et Pro Max). Sur le bord droit du Pixel 8 se trouvent le bouton latéral de veille/réveil et les boutons de volume, et rien sur le côté gauche. Sous chaque téléphone se trouve un port USB-C pour le chargement et les données. L’arrière des téléphones présente un ensemble de caméras surélevées : une disposition carrée pour l’iPhone (avec deux objectifs et capteurs d’appareil photo) et une disposition horizontale pour le Pixel 8 (également avec deux objectifs et capteurs d’appareil photo).

L’iPhone 15 mesure 5,81 x 2,82 x 0,31 pouces et pèse 6,02 onces. Le Pixel 8 est légèrement plus grand, plus étroit et un peu plus lourd, mesurant 5,9 x 2,8 x 0,4 pouces et pesant 6,60 onces. Les deux téléphones sont confortables à tenir dans une seule main pendant de longues périodes.

Appelé écran Super Retina XDR, l’écran OLED d’Apple affiche une résolution de 2 556 x 1 179 à 460 pixels par pouce (ppp). Il prend en charge la plage dynamique élevée (HDR), un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 2 000 nits (idéal pour lire en plein soleil). L’écran Actua du Pixel 8 est également OLED, avec une résolution de 2 400 x 1 080 à 428 ppp. Il prend également en charge le contenu HDR, a une luminosité maximale de 2 000 nits et un taux de rafraîchissement variable qui va de 60 Hz à 120 Hz. L’iPhone 15 et le Pixel 8 arborent de magnifiques écrans avec des couleurs, une luminosité maximale et un texte net exceptionnels.

Les deux appareils ont l’apparence et la sensation d’être des appareils haut de gamme. L’iPhone 15 a un cadre en aluminium, un dos en verre mat et un écran avant Ceramic Shield. Le Pixel a également un cadre en aluminium, mais avec un verre de protection brillant à l’arrière et du verre Gorilla Glass Victus sur son écran. Ceramic Shield et Gorilla Glass sont tous deux fabriqués par Corning.

Notre sélection : iPhone 15

Apple iPhone 15 vs Google Pixel 8 : les appareils photo

Crédits : Google Un bonus supplémentaire sur le Pixel 8 est la fonction Macro Focus qui fait ressortir les petits détails sur les photos.

Malgré les débats en ligne sur les appareils photo de l’iPhone 15 et du Pixel 8, sachez que les deux appareils peuvent capturer de magnifiques images. Les photos et vidéos sont nettes, colorées et bien exposées.

Les différences se situent principalement au niveau de l’IA appliquée aux photos et vidéos, ainsi que des outils d’édition intégrés. L’appareil photo propose des fonctionnalités vraiment intéressantes, comme Magic Editor, qui vous permet de supprimer un sujet ou de déplacer ou de redimensionner un sujet ou un objet ; Best Take, qui vous permet de choisir la meilleure photo parmi un ensemble ; Night Sight, pour de meilleures photos dans des environnements faiblement éclairés (ou carrément) sombres ; et Dual Exposure, pour rendre les vidéos plus nettes et moins granuleuses dans les scènes plus sombres.

Lors de nos tests, les images de l’iPhone ont tendance à paraître plus lumineuses que celles du Pixel 8, mais peuvent parfois paraître un peu trop lumineuses et pas assez contrastées, par rapport au Pixel 8. Les rouges peuvent également paraître orangés sur l’iPhone 15. Bien que l’optique de l’iPhone 15 soit impressionnante, y compris son appareil photo principal de 48 mégapixels et une nouvelle option téléobjectif 2x, il ne dispose pas de beaucoup de ces fonctionnalités sophistiquées du Pixel 8, à part changer le point focal d’une photo après l’avoir prise (comme créer une photo de portrait avec un arrière-plan flou).

Encore une fois, les photos et les vidéos sont spectaculaires sur les deux appareils, il s’agit donc de couper les cheveux en quatre ici, mais le Pixel 8 a tout simplement plus de moyens de peaufiner les photos après coup.

Notre sélection : Pixel 8

Apple iPhone 15 vs Google Pixel 8 : performances et batterie

Aucun des deux téléphones ne surpasse l’autre de manière significative. Les deux gèrent très bien les tâches de base (performances monocœur) et les applications plus exigeantes, comme les jeux et le montage vidéo (multicœur). L’iPhone est alimenté par le processeur A16 Bionic d’Apple (le même que celui utilisé dans l’iPhone 14 Pro), avec 6 Go de mémoire. Le Pixel 8 fonctionne sur le dernier processeur Tensor 3 de Google, avec 8 Go de mémoire système. Les deux téléphones sont disponibles en 128 Go ou 256 Go de stockage, mais Apple propose également 512 Go.

L’iPhone 15 et le Pixel 8 sont au coude à coude sur tous les plans, en termes de vitesse. Côte à côte, j’ai appuyé sur la même application pour voir laquelle se chargeait le plus rapidement et fonctionnait le mieux, et il n’y avait aucune différence perceptible. Les deux ont également bien géré le multitâche, comme l’ouverture simultanée de deux applications.

En ce qui concerne les performances de la batterie, attendez-vous à obtenir au moins une journée complète d’utilisation typique sur les deux téléphones, comme regarder des vidéos YouTube, jouer à des jeux, envoyer des e-mails, prendre des photos, ou même 2 ou 3 jours sur une seule charge d’utilisation légère, comme envoyer des SMS, naviguer sur le Web et prendre des notes.

L’iPhone 15 et le Pixel 8 ne devraient pas avoir besoin d’être chargés jusqu’à ce que vous les branchiez avant d’aller vous coucher.

Notre sélection : Cravate

Apple iPhone 15 vs Google Pixel 8 : cycle de support

Tant pour les logiciels que pour le matériel, Apple et Google assurent le support de leurs appareils pendant une longue période. Les propriétaires d’iPhone peuvent s’attendre à des mises à jour iOS régulières pour corriger les problèmes et/ou ajouter de nouvelles fonctionnalités, pendant plusieurs années après le lancement du téléphone. En fait, au moment de la rédaction de cet article, Apple assure toujours le support de l’iPhone 6, qui a fait ses débuts il y a dix ans (2014). De même, Google affirme que le Pixel 8 sera pris en charge pendant sept ans (jusqu’en 2030). Auparavant, avec les anciens téléphones Pixel, Google n’offrait que 3 ans de mises à jour du système d’exploitation Android et deux années supplémentaires pour les mises à jour de sécurité.

Notre sélection : Cravate

Et le gagnant est…

Crédit : Apple L’iPhone 15 d’Apple et le Pixel 8 de Google sont tous deux des choix solides si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone.

C’est une égalité. Non, ce n’est pas une décision facile. Ce sont deux appareils incroyables.

Pour beaucoup, comparer l’iPhone 15 au Pixel 8 (ou iOS à Android) est un exercice de comparaison de pommes et d’oranges. Après avoir utilisé les deux téléphones pendant une semaine, l’expérience est assez différente, oui, même si les fonctionnalités de base restent les mêmes. Quant à savoir lequel est le meilleur, c’est un choix personnel.

Le Pixel 8 bénéficie d’un avantage tarifaire puisqu’il coûte 100 $ de moins. C’est un avantage non négligeable. Mais un utilisateur d’iPhone souhaitant passer à un modèle supérieur achètera probablement un iPhone plus ancien (par exemple, un iPhone 14) plutôt que de passer à Android. C’est particulièrement vrai s’il s’agit d’un foyer Apple, avec un Mac, un iPad, une Apple Watch, etc. Un utilisateur d’Android a plus de choix (il peut choisir un Samsung Galaxy, un Moto, un OnePlus, etc.) s’il ne veut pas acheter un Pixel.

Les appareils photo de l’iPhone 15 sont peut-être un peu meilleurs, mais les outils d’édition intégrés du Pixel 8 sont impressionnants. Les deux boutiques d’applications proposent une sélection extraordinaire d’applications et de jeux. Chacune d’entre elles offre d’autres avantages exclusifs, comme la formidable transcription vocale en texte du Pixel 8 (introuvable sur l’iPhone 15) ou l’assistance routière par satellite de l’iPhone 15 (introuvable sur le Pixel 8).

En résumé : vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un ou l’autre de ces choix. Le Pixel 8 est l’un des meilleurs téléphones Android du marché actuel et l’iPhone 15 est le meilleur appareil non-Pro d’Apple.

