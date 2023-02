Quel est le siège le plus sûr dans un avion ? Nous avons demandé à un expert en aviation

Note de l’éditeur: Les opinions exprimées dans ce commentaire sont uniquement celles de l’auteur. CNN présente le travail de The Conversation, une collaboration entre journalistes et universitaires pour fournir des analyses et des commentaires sur l’actualité. Le contenu est produit uniquement par The Conversation.





Lors de la réservation d’un vol, pensez-vous parfois au siège qui vous protégera le mieux en cas d’urgence ? Probablement pas.

La plupart des gens réservent des sièges pour le confort, comme l’espace pour les jambes, ou la commodité, comme l’accès facile aux toilettes. Les voyageurs fréquents (y compris cet auteur) peuvent réserver leur siège le plus près possible du front afin de pouvoir débarquer plus rapidement.

Nous réservons rarement un vol dans l’espoir d’obtenir l’un des sièges du milieu de la dernière rangée. Bien devinez quoi? Ces sièges sont statistiquement les plus sûrs dans un avion.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je dois rappeler que le transport aérien est le mode de transport le plus sûr. En 2019, il y a eu un peu moins de 70 millions de vols dans le monde, avec seulement 287 décès.

Selon l’analyse des données de recensement du National Safety Council des États-Unis, les chances de mourir dans un avion sont d’environ 1 sur 205 552, contre 1 sur 102 dans une voiture. Même ainsi, nous prêtons peu d’attention aux accidents de la route mortels, mais quand nous entendons parler d’un ATR72 qui s’écrase au Népal, c’est l’histoire principale de chaque page d’actualités.

Notre intérêt pour les accidents d’avion pourrait consister à vouloir comprendre pourquoi ils se produisent ou quelles sont les chances qu’ils se reproduisent. Et ce n’est peut-être pas une mauvaise chose; notre préoccupation veille à ce que ces incidents tragiques fassent l’objet d’enquêtes approfondies, ce qui contribue à assurer la sécurité des voyages aériens.

Franchement, il n’y a pas vraiment besoin de s’inquiéter de la sécurité lorsque vous montez à bord d’un vol commercial. Mais si vous avez toujours cette question lancinante dans votre tête, motivée par la pure curiosité, lisez la suite.

Il convient de rappeler que les accidents, de par leur nature même, ne sont pas conformes aux normes. Lors de l’ accident du vol United 232 de 1989 à Sioux City, Iowa , 184 des 269 personnes à bord ont survécu à l’accident. La plupart des survivants étaient assis derrière la première classe, vers l’avant de l’avion.

Néanmoins, une enquête TIME qui a examiné 35 ans de données sur les accidents d’avion a révélé que les sièges arrière du milieu d’un avion avaient le taux de mortalité le plus bas : 28 %, contre 44 % pour les sièges du couloir central.

Cela a logiquement du sens aussi. S’asseoir à côté d’une rangée de sortie vous fournira toujours la sortie la plus rapide en cas d’urgence, à condition qu’il n’y ait pas de feu de ce côté. Mais les ailes d’un avion stockent du carburant, ce qui disqualifie les rangées de sortie du milieu comme l’option de rangée la plus sûre.

En même temps, être plus proche de l’avant signifie que vous serez impacté avant ceux de l’arrière, ce qui nous laisse avec la dernière ligne de sortie. Quant à savoir pourquoi les sièges du milieu sont plus sûrs que les sièges de fenêtre ou d’allée, c’est-à-dire, comme on peut s’y attendre, en raison du tampon fourni par la présence de personnes de chaque côté.

Le type d’urgence dictera également la capacité de survie. Courir dans une montagne réduira de façon exponentielle les chances de survie, comme ce fut le cas lors d’une catastrophe tragique en 1979 en Nouvelle-Zélande. Le vol TE901 d’Air New Zealand s’est écrasé sur les pentes du mont Erebus en Antarctique, tuant 257 passagers et membres d’équipage.

Atterrir dans l’océan le nez en premier diminue également les chances de survie, comme en témoigne le vol 447 d’Air France en 2009, dans lequel 228 passagers et membres d’équipage ont péri.

Les pilotes sont formés pour minimiser autant que possible les risques potentiels en cas d’urgence. Ils essaieront d’éviter de heurter les montagnes et chercheront un endroit plat, comme un champ ouvert, pour atterrir aussi normalement que possible. La technique d’atterrissage dans l’eau nécessite d’évaluer les conditions de surface et de tenter d’atterrir entre les vagues à un angle d’atterrissage normal.

Les avions sont conçus pour être très robustes dans les situations d’urgence. En fait, la principale raison pour laquelle le personnel de cabine nous rappelle de garder nos ceintures de sécurité attachées n’est pas à cause du risque d’accident, mais à cause de la «turbulence en air clair» qui peut être ressentie à tout moment à haute altitude. C’est ce phénomène météorologique qui peut causer le plus de dommages aux passagers et aux aéronefs.

Les constructeurs conçoivent de nouveaux avions avec davantage de matériaux composites capables de supporter les contraintes en vol. Dans ces conceptions, les ailes ne sont pas rigides et peuvent fléchir pour absorber une charge extrême afin d’éviter une défaillance structurelle.

Certes, certaines variables, telles que l’impact de la vitesse anémométrique, peuvent varier légèrement entre les différents types d’avions. Cependant, la physique du vol est plus ou moins la même dans tous les avions.

Généralement, les avions plus gros auront plus de matériau structurel et donc plus de résistance pour résister à la pressurisation en altitude. Cela signifie qu’ils peuvent fournir une protection supplémentaire en cas d’urgence – mais cela, encore une fois, dépend fortement de la gravité de l’urgence.

Cela ne veut pas dire que vous devriez réserver votre prochain vol sur le plus gros avion que vous puissiez trouver. Comme je l’ai mentionné, le transport aérien demeure très sécuritaire. Je suggérerais donc de penser au film que vous regarderez à la place, et d’espérer qu’ils ne manquent pas de poulet et qu’il ne reste que les crevettes !

Image du haut : l’intérieur d’une cabine d’avion. (Dmitry/Adobe Stock)