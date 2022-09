MEGHAN Markle et le prince Harry ont accueilli leur fille Lilibet en 2021, après avoir eu leur fils Archie en 2019.

Mais le nom de la petite fille est en fait un doux hommage à la reine Elizabeth II.

Quel est le sens de Lilibet ?

Meghan Markle et le prince Harry ont nommé leur fille Lilibet en l’honneur de sa grand-mère, la reine Elizabeth II.

Enfant, Sa Majesté avait l’habitude de dire “Lilibet” car elle ne pouvait pas prononcer son nom.

Il est rapidement devenu un surnom pour la reine, son mari, le prince Philip, l’appelant souvent par ce nom.

Le deuxième prénom de Lili, Diana, rend également hommage à un membre de la famille, honorant la mère de Harry, la princesse de Galles.

Le prince Harry et Meghan Markle ont accueilli leur fille Lilibet Diana Mountbatten-Windsor le 4 juin 2021 Crédit : Reuters

La signification du nom du jeune enfant est “la promesse de Dieu”.

Lilibet est née au Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie, pesant 7 livres et 11 onces.

Selon l’attaché de presse des Sussex, Lilibet et Meghan sont “en bonne santé et à la maison”.

Meghan avait annoncé sa grossesse le 14 février 2021, après avoir révélé qu’elle avait fait une fausse couche un an après la naissance d’Archie.

Pourtant, elle a rapidement déclaré au monde qu’elle allait avoir une petite fille lors de son entretien révélateur avec Oprah Winfrey en mars.

Quand est née Lilibet ?

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor est née le 4 juin 2021.

Meghan a écrit un message sincère via leur site Web Archewell concernant la naissance de Lilibet, en disant: “Le 4 juin, nous avons été bénis avec l’arrivée de notre fille, Lili.

“Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

Ajoutant: “Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”

Le couple a également suggéré qu’au lieu de cadeaux, la famille, les amis et les fans pourraient faire un don à quatre organisations caritatives qui leur sont chères: Girls Inc., Harvest Home, CAMFED ou Myna Mahila Foundation.