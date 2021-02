EN 2020, le président Joe Biden a affirmé qu’il s’engagerait à augmenter le salaire minimum fédéral à 15 dollars de l’heure.

En février 2021, les hauts sénateurs ont statué qu’une augmentation de salaire violerait les règles budgétaires strictes du plan de secours économique mis en place par coronavirus.

Quel est le salaire minimum fédéral actuel?

Le salaire minimum fédéral est fixé à 7,25 $ de l’heure, «où il est depuis 2009», dit Zenefits.

Cependant, de nombreuses villes, comtés et États « ont leurs propres mandats », ajoute-t-il.

Reuters rapporte que des villes et des États comme Seattle, San Francisco, New York, la Californie, l’Arkansas et le Missouri ont augmenté leur salaire minimum.

En outre, des employeurs comme Amazon et Target ont augmenté leur salaire de base à 15 dollars de l’heure. Costco a annoncé en février qu’elle augmentera son salaire de départ à 16 $ de l’heure.

Qu’a dit le président Biden au sujet de l’augmentation du salaire minimum fédéral?

Le président Joe Biden a déclaré qu’il ferait pression pour un salaire minimum de 15 dollars de l’heure et rejette l’idée que cela nuirait aux petites entreprises.

Biden a déclaré lors du dernier débat présidentiel américain: « Il n’y a aucune preuve que lorsque vous augmentez le salaire minimum, les entreprises ferment leurs portes. »

Les partisans d’une hausse des salaires disent qu’elle n’a pas suivi le rythme de l’inflation, ce qui rend plus difficile pour les travailleurs de joindre les deux bouts.

Le président a déclaré qu’être payé 6 ou 7 dollars de l’heure était en dessous du seuil de pauvreté, peu importe où vous vivez en Amérique.

Il a ajouté: «Ces premiers intervenants que nous applaudissons tous en descendant la rue, parce qu’ils nous ont permis de le faire, que se passe-t-il? Ils méritent un salaire minimum de 15 $.

«Tout ce qui est en dessous vous place sous le seuil de pauvreté.

«Et rien ne prouve que lorsque vous augmentez le salaire minimum, les entreprises ferment leurs portes – ce n’est tout simplement pas vrai.»

Le 25 février 2021, le parlementaire du Sénat a statué qu’un plan visant à augmenter le salaire minimum fédéral à 15 dollars d’ici 2025 « ne correspond pas aux règles compliquées qui régissent les projets de loi budgétaires au Sénat » selon Radio Nationale Publique.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, s’est dit déçu de la décision et s’est engagé à poursuivre d’autres voies législatives pour augmenter le salaire minimum.

« Nous n’allons pas abandonner la lutte pour augmenter le salaire minimum à 15 dollars pour aider des millions de travailleurs américains en difficulté et leurs familles », a déclaré Schumer dans un communiqué.

« Le peuple américain le mérite et nous nous engageons à en faire une réalité. »

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que Biden était « déçu de ce résultat ». Elle a déclaré dans un communiqué que Biden « respecte la décision du parlementaire et le processus du Sénat ».

Quand le salaire minimum fédéral a-t-il été augmenté pour la dernière fois?

Le salaire minimum fédéral a été augmenté pour la dernière fois il y a 11 ans, en 2009.

Le département américain du Travail déclare que «les modifications de 2007 ont porté le salaire minimum à 5,85 $ l’heure à compter du 24 juillet 2007; 6,55 $ l’heure à compter du 24 juillet 2008; et 7,25 $ l’heure à compter du 24 juillet 2009.»

C’est la plus longue période sans augmentation depuis que l’administration Roosevelt l’a mise en œuvre en 1938, dit ABC News.

Quels États ont un salaire minimum de 15 $?

Le salaire minimum dans plus de 20 États et 26 villes et comtés à travers les États-Unis a commencé à augmenter à partir du 1er janvier 2020.

Cette augmentation « a touché plus de la moitié de la population du pays et a marqué la plus grande augmentation juridictionnelle de l’histoire des États-Unis », selon Actualités ABC.

En janvier 2021, le salaire minimum a augmenté dans 20 États, selon Forbes.

Les villes qui ont accepté d’augmenter progressivement le salaire minimum à 15 dollars de l’heure comprennent Seattle et Petaluma, en Californie et à New York.

Le Nouveau-Mexique a la plus forte augmentation et a augmenté le salaire minimum de 9 $ à 10,50 $.

En 2019, le New Jersey a adopté une modification du taux de salaire minimum qui passera progressivement à 15 $ d’ici 2024.

L’Illinois procède progressivement à une augmentation du salaire minimum à 15 dollars d’ici 2025.

Le Connecticut augmente son salaire minimum public à 15 dollars d’ici 2023.

La législature du Maryland, en 2019, a annulé un veto du gouvernement pour promulguer une mesure qui a progressivement porté le salaire minimum à 15 $ d’ici 2024.

La Floride a voté en 2020 pour augmenter son salaire minimum à 15 dollars de l’heure d’ici 2026.