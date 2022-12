Quel est le salaire d’un conducteur de train au Royaume-Uni et comment en devenir un ? – Le soleil

Tous les emplois ne nécessitent PAS de diplômes universitaires et certaines industries offrent des apprentissages pour vous aider à démarrer votre carrière.

Voici ce que vous devez savoir pour devenir conducteur de train au Royaume-Uni et combien cela rapporte.

Le salaire moyen d’un conducteur de train au Royaume-Uni est de 48 500 £ par an

Quel est le salaire d’un conducteur de train au Royaume-Uni ?

Le montant que gagnent les conducteurs de train dépend de l’entreprise pour laquelle ils travaillent et de leur expérience.

Le site Web de recrutement Reed a estimé que le salaire moyen des conducteurs de train était de 48 500 £ par an au Royaume-Uni.

Le salaire de départ est d’environ 30 000 £ et une fois que vous avez acquis plus d’expérience, vous pouvez vous voir gagner plus de 65 000 £.

Un conducteur de train à Londres peut se voir gagner 58 795 £ et les travailleurs expérimentés peuvent gagner plus de 69 000 £.

En Écosse, la plupart des conducteurs de train commencent avec 38 195 £ et une fois la période d’essai terminée, ils peuvent voir leur salaire passer à 48 360 £.

Les chauffeurs travaillent en moyenne de 35 à 40 heures par semaine, y compris les quarts de fin de semaine et de soir.

Les avantages comprennent des voyages gratuits ou à prix réduit.

EN SAVOIR PLUS SUR NETWORK RAIL

Comment devient-on conducteur de train ?

Pour devenir conducteur de train, vous devez postuler à un programme de formation auprès d’une société d’exploitation.

Normalement, vous devrez avoir plus de 20 ans pour travailler sur le réseau ferré national ou plus de 18 ans pour le métro.

Vous devrez également vivre à moins d’une heure de la zone dans laquelle vous postulez pour travailler.

Alternativement, vous pouvez commencer par faire un autre travail comme assistant passager ou conducteur, puis postuler pour des postes de conducteur stagiaire lorsqu’ils deviennent disponibles, ou faire un apprentissage avancé de conducteur de train dans une société d’exploitation ferroviaire.

en savoir plus sur les transports en commun

De quelles qualifications avez-vous besoin pour devenir conducteur de train ?

Lorsqu’ils postulent pour un stagiaire conducteur ou pour devenir apprenti, les employeurs s’attendent généralement à des GCSE en anglais et en mathématiques de la 9e à la 4e année (A * à C) ou l’équivalent.

Le programme de formation peut durer entre 12 et 24 mois.

Vous devrez également :

Habitez à moins d’une heure de trajet du dépôt auquel vous postulez

Passer des vérifications d’antécédents renforcées et un examen médical

Les conducteurs sont responsables de la sécurité de centaines de personnes chaque jour, ils doivent donc s’assurer que les nouvelles recrues peuvent s’en occuper.

Êtes-vous payé pendant votre formation pour devenir conducteur de train ?

Si une carrière de conducteur vous intéresse, vous vous demandez peut-être si vous avez les moyens de vous former.

La bonne nouvelle est que vous ne devriez pas avoir à payer pour concrétiser vos ambitions.

Les chauffeurs sont employés pendant leur formation et reçoivent le salaire d’entrée de cet opérateur.

À quel âge les conducteurs de train prennent-ils leur retraite ?

Il n’y a pas de limite d’âge pour les conducteurs de train.

Le syndicat des chauffeurs Aslef a déclaré qu’ils devraient prendre leur retraite à l’âge légal de la retraite.

Certains conducteurs avec des contrats plus anciens pouvaient prendre leur retraite à tout moment après l’âge de 50 ans.

Pourquoi les conducteurs de train font-ils toujours grève ?

Depuis l’été 2022, les cheminots se sont mis en grève pour contester les salaires, les licenciements forcés et les conditions de travail.

Mick Lynch, secrétaire général du syndicat RMT, a déclaré: «Cette dernière série de grèves montrera à quel point nos membres sont importants pour le fonctionnement de ce pays et enverra un message clair que nous voulons un bon accord sur la sécurité de l’emploi, les salaires et les conditions pour notre peuple.

“Nous avons été raisonnables, mais il est impossible de trouver un règlement négocié lorsque la main morte du gouvernement préside à ces pourparlers.”

Noël devrait être fortement impacté et les passagers ont été avertis de planifier leur voyage de retour tôt s’ils veulent revenir à la famille à temps pour les vacances.

Network Rail et 14 autres opérateurs de transport sont tous en grève avec quatre syndicats – RMT, Aslef, Unite et le TSSA – luttant pour les droits des conducteurs de train.

Nous payons pour vos histoires! Avez-vous une histoire pour l’équipe de nouvelles de The Sun Online ? Envoyez-nous un e-mail à tips@the-sun.co.uk ou appelez le 0207 782 4368. Vous pouvez Whatsapp nous au 07810 791 502. Nous payons aussi pour les vidéos. Cliquez ici pour télécharger le vôtre.