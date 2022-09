NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Après plus de 70 ans au service du peuple britannique, la reine Elizabeth II est décédée jeudi au château de Balmoral en Écosse, entourée de sa famille. À son décès, Charles est devenu le premier roi du Royaume-Uni depuis 1937. Il est membre de la maison de Windsor, la famille royale régnante qui est montée sur le trône il y a plus d’un siècle.

En 1901, le roi Édouard VII succède à sa mère, la reine Victoria de la maison de Hanovre, en tant que nouveau monarque du Royaume-Uni, assurant une nouvelle ère à la famille royale. Windsor est la monarchie souveraine de 15 États, dont le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Jamaïque, les Bahamas, la Grenade, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’île Salomon, Tuvalu, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Belize, Antigua et Barbuda et Saint-Kitts-et-Nevis.

Depuis le règne d’Edouard VII, il y a eu cinq autres monarques dans la maison royale : George V, Edouard VIII, George VI, Elizabeth et Charles.

Quel est le rôle de la monarchie ?

Le gouvernement du Royaume-Uni est basé sur une monarchie constitutionnelle, le monarque agissant en tant que chef de l’État ; cependant, tout le pouvoir de prendre des décisions politiques appartient au gouvernement élu et au Parlement.

Selon le site Web de la famille royale, “Le monarque assume des fonctions constitutionnelles et de représentation qui se sont développées au cours de mille ans d’histoire. En plus de ces fonctions d’État, le monarque a un rôle moins formel en tant que” chef de la nation “. Le souverain agit en tant que un accent pour l’identité nationale, l’unité et la fierté ; donne un sentiment de stabilité et de continuité ; reconnaît officiellement le succès et l’excellence ; et soutient l’idéal du service volontaire. »

Le monarque peut également recevoir du soutien dans ses fonctions officielles de la part de membres de sa famille immédiate. De plus, le travail caritatif et le conseil à l’actuel Premier ministre ont été un devoir commun de la monarchie, en particulier sous le règne d’Elizabeth II.

Au cours des derniers siècles, le pouvoir politique détenu par la monarchie a lentement diminué, à commencer par la signature de la Magna Carta en 1215 et plus tard la guerre civile anglaise.

Comment la famille royale est-elle payée ?

La famille royale tire son revenu annuel de la subvention souveraine, qui est financée par les contribuables britanniques fournis par le Trésor, selon Insider. Chaque année, la monarchie reçoit l’équivalent de 25% des bénéfices de la succession de la Couronne en échange de la remise de tous ses bénéfices immobiliers au gouvernement. La subvention aide également à payer les frais de déplacement, la gestion immobilière et la masse salariale des employés de la famille royale.

“La subvention sera revue tous les cinq ans par les administrateurs royaux (le Premier ministre, le chancelier de l’Échiquier et le gardien de la bourse privée), et les comptes financiers annuels continueront d’être préparés et publiés par le gardien de la bourse privée. “, selon le site Web de la famille royale.

Depuis combien de temps la famille royale est-elle au pouvoir ?

La famille royale actuelle de la maison de Windsor est au pouvoir depuis l’ascension du roi Édouard VII en 1901. Édouard faisait initialement partie de la maison Saxe-Cobourg et Gotha avant de la renommer en anglais Windsor pendant la Première Guerre mondiale.

Cependant, une monarchie existe en Angleterre et en Grande-Bretagne depuis plus de 1 200 ans avec 61 monarques.