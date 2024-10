13 septembre 2024 ; Atlanta, Géorgie, États-Unis ; Freddie Freeman (5), premier baseman des Dodgers de Los Angeles, réagit après un retrait contre les Braves d’Atlanta dans le quatrième repas au Truist Park. Crédit obligatoire : Brett Davis-Imagn Images

Freddie Freeman a fait la différence pour les Dodgers de Los Angeles jusqu’à présent lors de trois matchs des World Series.

Freeman a frappé trois circuits et totalisé sept points jusqu’à présent dans la série. Il a également écrit une petite histoire en cours de route. Freeman est le seul joueur de l’histoire de la MLB à a réussi un circuit lors de cinq matchs consécutifs des World Series, remontant aux deux derniers matchs des World Series 2021 lorsque Freeman jouait avec les Braves.

Mais qu’en est-il du record de home run pour une seule Série mondiale ? Freeman n’a pas encore celui-là dans le sac.

Le record est actuellement de cinq, selon Baseball Référence. Il s’agit actuellement de trois frappeurs différents :

Reggie Jackson (Yankees, Série mondiale 1977)

Chase Utley (Phillies, Série mondiale 2009)

George Springer (Astros, Série mondiale 2017)

Si Freeman parvient à frapper quelques circuits supplémentaires dans cette série, il pourra se joindre à eux pour partager ce record.

Cet article a été initialement publié sur For The Win : Quel est le record du plus grand nombre de circuits dans une Série mondiale ? Freddie Freeman est sur le point de le briser