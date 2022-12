Quel est le record de l’Angleterre aux tirs au but dans les tournois internationaux ?

Le record de l’Angleterre en tirs au but laisse beaucoup à désirer. Avant la Coupe du monde 2018, la simple pensée d’une séance de tirs au but aurait fait frissonner n’importe quel fan anglais, mal à l’aise à l’idée que les meilleurs joueurs du pays s’intensifient et, inévitablement, échouent à 12 mètres.

Cependant, la victoire contre la Colombie en huitièmes de finale en Russie a ravivé l’optimisme. Les supporters anglais n’avaient pas si peur d’entrer dans une séance de tirs au but – c’est-à-dire tant que Jordan Henderson reste aussi loin que possible.

L’Euro 2020 a cependant roulé et toute positivité a été anéantie lorsque Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont tous raté leurs tirs au but lors de la finale contre l’Italie. Au moins, les fans anglais ont découvert que Harry Maguire pouvait frapper le ballon directement dans le poteau lors de cette fusillade.

Malheureusement, le pays a un bilan lamentable pour les matchs qui vont sur toute la distance, ce qui en fait statistiquement l’un des pires aux tirs au but parmi les équipes encore en lice pour la Coupe du monde 2022. Seul le Maroc est relativement pauvre en tirs au but, mais il a remporté son dernier match. face à l’Espagne en huitièmes de finale du tournoi.

En effet, sur neuf fusillades au total, l’Angleterre n’a réussi à en gagner que deux – contre l’Espagne à l’Euro 96 et lors du match de Colombie susmentionné de la Coupe du monde 2018.

Sept défaites sont tout simplement épouvantables, à commencer par l’Allemagne de l’Ouest en demi-finale d’Italie 90 et englobant les tournois de 1996, 1998, 2004, 2006, 2014 et 2021.

Pendant ce temps, la Croatie et le Portugal ont les deux meilleurs records en tirs au but des équipes restantes dans le tournoi, remportant tous deux trois des quatre fois où ils ont été impliqués dans la soi-disant loterie.

Records des équipes en quart de finale de la Coupe du monde 2022 aux tirs au but

Croatie

Fusillades : 4

Victoires : 3 (75 %)

Pertes : 1 (25 %)

le Portugal

Fusillades : 4

Victoires : 3 (75 %)

Pertes : 1 (25 %)

Brésil

Fusillades : 13

Victoires : 8 (62 %)

Pertes : 5 (38 %)

Argentine

Fusillades : 14

Victoires : 8 (57 %)

Pertes : 6 (43 %)

France

Fusillades : 7

Victoires : 3 (43 %)

Pertes : 4 (57 %)

Pays-Bas

Fusillades : 7

Victoires : 2 (29 %)

Pertes : 5 (71 %)

Maroc

Fusillades : 4

Victoires : 1 (25 %)

Pertes : 3 (75 %)

Angleterre

Fusillades : 9

Victoires : 2 (22 %)

Pertes : 7 (78 %)