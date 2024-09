Quel est le rapport entre le déclin des chauves-souris et la mortalité infantile ?

La propagation du syndrome mortel du nez blanc, qui a décimé les populations de chauves-souris du Nord-Est et du Midwest des États-Unis, semble être liée à une augmentation de la mortalité infantile qui a fait plus de 1 000 morts, selon nouvelle recherche publiée dans Science.

L’étude établit un lien particulièrement clair entre biodiversité et santé humaine. « Les chauves-souris ajoutent de la valeur à la société en tant que pesticides naturels, et cette étude montre que leur déclin peut être néfaste pour les humains », explique Eyal Frank, économiste environnemental à l’Université de Chicago et auteur de l’étude.

Frank s’est imposé comme un économiste doué pour quantifier les façons dont le déclin d’une espèce peut devenir une question de vie ou de mort pour les humains. Les écologistes parlent souvent de la façon dont la santé humaine est liée aux conditions environnementales, comme l’apparition de maladies provenant des animaux sauvages lorsque la déforestation ronge leur habitat. Mais il peut être difficile d’établir une relation de cause à effet claire lorsque les systèmes écologiques sont si complexes. Frank recherche des cas qui lui permettent de comparer ce qui arrive à des endroits qui subissent une perte environnementale avec des endroits similaires qui n’en subissent pas. C’est ce qu’on appelle une « expérience naturelle » qui se rapproche du type de contrôle que les scientifiques peuvent obtenir en laboratoire.

Il est co-auteur d’une étude récente qui a établi un lien entre l’effondrement des populations de vautours et plus de 500 000 décès en Inde. Dans ce cas, les oiseaux ont rendu un service de santé précieux en se nourrissant de carcasses de bétail en décomposition. Dans les endroits où les équipes de nettoyage ailées ont disparu, les taux de mortalité ont augmenté. Les raisons probables sont que la pollution de l’eau s’est aggravée et que les cas de rage ont augmenté, les chiens errants ayant occupé la niche laissée par les vautours.

Une dynamique similaire semble être à l’œuvre avec les chauves-souris. Les gens vantent les avantages des chauves-souris qui se nourrissent d’insectes, car elles aident à contrôler les ravageurs qui endommagent les cultures. Cela pourrait, à son tour, signifier que les agriculteurs devront pulvériser leurs champs avec moins de pesticides synthétiques qui peuvent être toxiques pour les humains.

Si cela paraît logique en théorie, il est encore plus difficile de démontrer des liens de cause à effet clairs. Peut-être que les chauves-souris ne mangent pas assez d’insectes pour faire une grande différence. Peut-être que les agriculteurs réagissent autrement que par la guerre chimique si les chauves-souris disparaissent. Ou peut-être que les pesticides supplémentaires n’ont pas d’effet clair sur la santé des gens.

La propagation du syndrome du nez blanc a fourni à Frank le type d’expérience naturelle qu’il recherche. Le syndrome est causé par un champignon, Pseudogymnoascus destructansOriginaire d’Europe, elle est apparue aux États-Unis au début des années 2000. Des scientifiques du nord de l’État de New York ont ​​découvert des grottes où hibernent les chauves-souris, jonchées de cadavres de petits mammifères. Certains survivants avaient un manteau blanc duveteux autour du nez, d’où leur nom.

Depuis cette découverte initiale, les chercheurs ont conclu que le champignon tue lorsqu’il irrite suffisamment les chauves-souris en hibernation pour qu’elles se réveillent au milieu de l’hiver. Les chauves-souris européennes semblent s’être adaptées au champignon, mais beaucoup aux États-Unis ne le sont pas. Les chauves-souris réveillées brûlent leurs réserves d’énergie cruciales et meurent de faim. Le champignon peut décimer les populations locales de chauves-souris, tuant jusqu’à 99 % d’une espèce. En moyenne, près de 75 % des chauves-souris dans une colonie sont tués.

Comme cette catastrophe s’est déroulée progressivement, touchant certaines régions mais pas d’autres, Frank a pu comparer ce qui s’est passé lorsque le syndrome du nez blanc est arrivé en ville. Les conséquences ont été à la fois claires et sinistres.

Dans les comtés où des cas d’infestation de chauves-souris ont été confirmés, l’utilisation d’insecticides a augmenté de 31 % en moyenne. On n’a pas observé de changement similaire dans les comtés voisins où aucun cas de syndrome du nez blanc n’a été signalé. On n’a pas non plus observé d’augmentation comparable de l’utilisation d’autres outils chimiques tels que les herbicides ciblant les plantes, ce qui prouve une fois de plus que la disparition des chauves-souris a entraîné une augmentation des problèmes d’insectes.

Dans le même temps, les comtés touchés par la mortalité massive des chauves-souris ont également connu une augmentation de 8 % de la mortalité infantile, sans compter les décès dus aux homicides ou aux accidents tels que les accidents de voiture. Les comtés sans museau blanc n’ont pas connu d’augmentation similaire. D’autres facteurs sociaux, comme le chômage, n’ont pas pu expliquer cette tendance. Frank a calculé que cela représentait 1 334 décès supplémentaires de nourrissons entre 2006 et 2017 dans 245 comtés américains. En plus des décès, la disparition des chauves-souris s’est traduite par des pertes financières pour les agriculteurs totalisant près de 27 milliards de dollars en raison d’une perte de ventes de récoltes, a constaté Frank. « Lorsque les chauves-souris ne sont plus là pour faire leur travail de contrôle des insectes, les coûts pour la société sont très élevés », a-t-il noté. « Le coût de la conservation des populations de chauves-souris est probablement moindre. »

Les nouvelles sur le syndrome du nez blanc sont souvent sombres. Le champignon est désormais apparu à travers les États-Unis. Plus tôt cette année, le National Park Service annoncé le champignon a été découvert dans les célèbres grottes de Carlsbad au Nouveau-Mexique.

Mais il y a quelques lueurs d’espoir. Entre autres chosesLes scientifiques testent actuellement un vaccin potentiel contre les chauves-souris, utilisent la lumière UV pour éliminer le champignon des grottes, pulvérisent les grottes avec des produits chimiques antifongiques, traitent les chauves-souris avec des probiotiques et construisent même des grottes artificielles où les conditions plus fraîches semblent aider les chauves-souris à supporter le champignon.

Si l’on demande aux scientifiques si tous ces efforts valent la peine pour sauver des animaux qui suscitent souvent peur ou dégoût, ils peuvent désormais invoquer d’autres raisons pour justifier ce travail : plus de 27 milliards de dollars et 1 300 enfants.

Franck, E. «Les impacts économiques des perturbations des écosystèmes : coûts de substitution de la lutte biologique contre les ravageurs.” Science. 6 septembre 2024.

Image : Bureau de gestion des terres par Flickr