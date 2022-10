Quel est le prochain film Marvel et quand sort-il ?

Cette année, nous avons eu deux films Marvel : Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Thor : Love and Thunder.

Alors que nous avons beaucoup d’émissions de télévision Marvel pour gratter les démangeaisons de super-héros tout au long de 2022, vous vous demandez peut-être quand sera le prochain grand film MCU et ce qu’il sera. Voici ce que vous devez savoir.

Vous pouvez également jeter un œil à chaque série et film de la phase quatre du MCU et découvrir comment regarder les films Marvel dans l’ordre.

Quel est le prochain film Marvel ?

Le prochain film Marvel actuellement au programme est Panthère noire : Wakanda pour toujours – la suite du film de 2018, Black Panther.

Après le décès tragique de Chadwick Boseman qui jouait T’Challa, le film a été réécrit pour se concentrer sur l’hommage au défunt acteur. Son personnage ne sera pas recréé numériquement, ni refondu.

Black Panther: Wakanda Forever voit les citoyens de Wakanda essayer de défendre leur royaume contre une nouvelle menace à la suite de la mort de T’Challa. Il mettra en vedette le retour de personnages tels que Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyong’o), M’Baku (Winston Duke) et Okoye (Danai Gurira).

Regardez la bande-annonce officielle ci-dessous :

Quand sortira Black Panther : Wakanda Forever ?

Black Panther : Wakanda Forever sortira le 11 novembre 2022et les billets sont disponibles à l’achat dès maintenant.