Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré mardi dans une interview au New York Times que les États membres de l’alliance de l’OTAN devaient intensifier leur implication dans la guerre en cours entre Kiev et la Russie.

L’OTAN, une alliance de défense transatlantique composée des pays de l’Union européenne (UE) et des États-Unis, a fourni une aide militaire à la lutte en cours de l’Ukraine contre la Russie, mais s’est jusqu’à présent abstenue de s’impliquer directement dans le conflit. Zelensky a déploré lors de son entretien mardi, la résistance de l’OTAN à fournir un soutien plus direct au conflit et a déclaré que l’alliance devait commencer à abattre les missiles russes volant dans l’espace aérien ukrainien. (EN RELATION : La Maison Blanche se serait inquiète de l’élan soudain de la Russie quelques mois après que Biden ait déclaré la guerre à Poutine « déjà perdue »)

Zelensky a affirmé que l’OTAN ne risquerait pas de se lancer dans un scénario de combat avec la Russie, car toute implication de l’alliance serait purement défensive, selon le Times.

« Quel est le problème? Pourquoi ne pouvons-nous pas les abattre ? Est-ce de la défense ? Oui. Est-ce une attaque contre la Russie ? Non. Est-ce que vous abattez des avions russes et tuez des pilotes russes ? Alors, quel est le problème d’impliquer les pays de l’OTAN dans la guerre ? Un tel problème n’existe pas », a déclaré mardi Zelensky au Times. « Abattez ce qu’il y a dans le ciel au-dessus de l’Ukraine. Et donnez-nous les armes à utiliser contre les forces russes aux frontières.»

🇺🇦 Zelensky : Le réseau énergétique ukrainien aurait pu être sauvé des frappes russes si l’Occident avait fourni suffisamment de systèmes de défense aérienne Patriot à temps. Malgré les demandes, l’Ukraine n’a reçu que 3 à 5 Patriots, tandis que les États-Unis en ont 480, la Grèce 48 et l’Allemagne 30 (Institut de Kiel). pic.twitter.com/W6DwdHWnO5 – Presse Euromaidan (@EuromaidanPress) 20 mai 2024

Le président russe Vladimir Poutine a exprimé qu’il ne souhaite pas un conflit avec l’OTAN mais qu’il y est prêt, si l’alliance choisit d’intervenir directement dans la guerre.

« Tout est possible dans le monde moderne », Poutine dit journalistes en mars, interrogés sur la possibilité d’un conflit entre l’OTAN et la Russie. « Il est clair pour tout le monde que ce sera à un pas d’une Troisième Guerre mondiale à grande échelle. Je pense que presque personne ne s’y intéresse.

Moscou est allé jusqu’à évoquer le spectre d’une guerre nucléaire si les membres de l’OTAN choisissaient d’envoyer des troupes en Ukraine pour combattre au nom de Kiev, une possibilité précédemment évoquée par le président français Emmanuel Macron.

Zelensky a également exhorté mardi l’OTAN à envoyer davantage d’aide militaire pour renforcer la défense de l’Ukraine contre les avancées russes. La Russie a gagné du terrain ces derniers mois dans des endroits clés du théâtre de guerre au nord-est, notamment la ville d’Avdiivka et les régions proches de Donetsk et de Kharkiv.

« Pouvons-nous en avoir sept? » Zelenskyy a déclaré, faisant référence aux systèmes de défense aérienne Patriot, déclarant au Times que l’Ukraine avait besoin de plus que ce nombre mais qu’elle se contenterait de ce qui était disponible pour protéger les régions clés. Il a suggéré qu’un accord pourrait être conclu lors du sommet de l’OTAN en juillet. (EN RELATION : L’administrateur Biden exprime ses « condoléances officielles » pour le décès du président iranien surnommé le « boucher de Téhéran »)

« Pensez-vous que c’est trop pour le sommet anniversaire de l’OTAN à Washington ? Pour un pays qui lutte aujourd’hui pour la liberté et la démocratie dans le monde ? Zelenskyy a déclaré au Times.

Les États-Unis ont récemment approuvé un programme d’aide de 61 milliards de dollars pour l’Ukraine, dont 14 milliards de dollars pour l’achat direct d’armes et de munitions et 23 milliards de dollars pour reconstituer le stock d’armes américain, qui peuvent être transférés aux alliés étrangers par le biais de l’autorisation présidentielle de retrait.

Des experts de la défense et d’anciens responsables américains ont déclaré précédemment à la Daily Caller News Foundation que même avec une aide supplémentaire, l’Ukraine pourrait ne pas être plus proche de la victoire. L’Ukraine a subi de lourdes pertes en effectifs et en armements alors que l’armée russe a retrouvé sa pleine capacité. (EN RELATION : Les partenaires d’aide de l’administrateur Biden ont déboursé des millions de fonds américains pour les talibans, selon un rapport)

« Je pense qu’il n’y a pas assez d’argent disponible, que ce soit dans ce projet de loi ou dans un projet de loi beaucoup plus vaste, pour aider l’Ukraine à atteindre ses objectifs de reconquérir tout son territoire ou même à passer à l’offensive de manière soutenue », Benjamin Friedman, directeur politique de Defence Priorities. , avait déclaré précédemment à la DCNF. « Donc, dans un sens, avancer est hors de leur portée, même si nous leur donnons beaucoup plus d’armes. »

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur d’informations légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].