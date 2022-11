Quel est le problème? La nouvelle norme Smart Home expliquée

Si vous avez déjà désespéré du nombre d’applications de maison intelligente sur votre téléphone ou si vous souhaitiez pouvoir allumer toutes vos technologies intelligentes avec une seule commande vocale, Matter est la solution que vous attendiez.

Jusqu’à présent, la seule façon de contrôler les produits de différents fabricants via une seule application était d’utiliser un assistant tel qu’Alexa, Siri ou Google Home, ou d’utiliser une application “passionné” telle que Home Assistant.

Mais une nouvelle norme de maison intelligente appelée Matter devrait mettre fin aux solutions de contournement et rendre les produits entièrement compatibles les uns avec les autres. Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir.

Quel est le problème?

Matter est conçu pour rassembler l’industrie de la maison intelligente. Il s’agit d’une nouvelle norme pour les produits de maison intelligente et les plates-formes Internet des objets (IoT).

C’est un protocole open-source – en fait, c’est tout l’intérêt de celui-ci. Il est conçu de cette manière afin que toute entreprise puisse l’utiliser pour faire communiquer et travailler ensemble des appareils domestiques intelligents, des applications mobiles et des services cloud.

Matter a commencé sa vie sous le nom de Project CHIP (ou Project Connected Home over IP), une initiative annoncée en 2019 par un groupe d’entreprises dont AMazon, Apple, Google, Samsung SmartThings et Zigbee Alliance. Il a maintenant été rebaptisé Connectivity Standards Alliance.

Que fera la matière ?

Selon l’enquête de YouGov en 2018, près d’un quart des 66,44 millions de personnes en Grande-Bretagne à l’époque disposaient d’une certaine forme de technologie intelligente à la maison. Et les chiffres ont énormément augmenté depuis. Aux États-Unis, au moins 69 % des ménages possèdent des appareils domestiques intelligents.

Tous ces ménages ont au moins un produit pour la maison intelligente, allant du chauffage intelligent aux lumières intelligentes en passant par les haut-parleurs ou les appareils intelligents. La plupart de ces ménages en possèdent plusieurs. Beaucoup d’entre eux en auront plusieurs.

Et c’est là que les problèmes commencent. Les appareils domestiques intelligents construits par différentes entreprises ne fonctionnent pas nécessairement ensemble. Ainsi, par exemple, si vous obtenez l’assistant domestique qui vous convient le mieux, vous ne pourrez peut-être pas le connecter à la marque d’ampoules intelligentes que vous avez soigneusement recherchée. Ainsi, vous ne pouvez pas allumer vos lumières intelligentes à l’aide d’une commande vocale.

Cela donne aux consommateurs un choix difficile : ils peuvent choisir d’acheter des produits de maison intelligente individuels qui répondent le mieux à leurs besoins – mais pas nécessairement ensemble ; ou ils peuvent rester dans un « écosystème » particulier, de sorte que tous leurs appareils domestiques intelligents fonctionnent bien ensemble – mais ils peuvent ne pas aimer les produits individuels. Pensez Apple HomeKit.

Cependant, les produits compatibles Matter fonctionneront tous ensemble, de manière sécurisée et fiable. Cela signifie que vous n’avez pas à vous en tenir uniquement, par exemple, aux lampes Philips Hue ou à acheter uniquement des appareils prenant en charge HomeKit. Vous êtes libre d’avoir quelques lampes Hue, mais aussi d’en acheter d’autres chez Ikea, Lifx ou une autre marque.

Tant qu’ils prennent tous en charge Matter, ils joueront bien ensemble, vous pouvez donc les contrôler ensemble.

Ainsi, vous aurez plus d’options lorsqu’il s’agira de choisir des produits de maison intelligente qui devraient fonctionner ensemble de manière transparente. Et Matter devrait également réduire le nombre d’applications individuelles dont les utilisateurs ont besoin pour contrôler leurs appareils, tout en facilitant la création et la fabrication de nouveaux produits par les développeurs.

Vous pourrez identifier ces produits en recherchant le logo Matter, qui ressemble à ceci :

Image : Alliance des normes de connectivité

Qu’est-ce que le fil ?

Lorsque vous lisez sur la compatibilité Matter, vous pouvez également entendre parler de Thread. Le fil est très important pour Matter : c’est l’une des méthodes de connectivité que les produits Matter utiliseront. Les autres sont le Wi-Fi, une connexion Ethernet et le Bluetooth (mais le Bluetooth ne servira qu’à configurer les appareils).

Le fil est un protocole de technologie de réseau maillé qui permettra à tous vos appareils domestiques intelligents de se connecter ensemble – sans avoir besoin d’un hub dédié, comme le font d’autres protocoles tels que Zigbee.

Au lieu de cela, l’un de vos appareils domestiques intelligents existants, comme un haut-parleur intelligent Amazon Echo ou Google Nest, pourra agir comme un routeur frontalier pour contrôler les appareils.

Le fil présente également d’autres avantages. Il est sécurisé dans la mesure où les données sont cryptées et il est également stable : si l’un de vos appareils domestiques intelligents cesse de fonctionner, le réseau s’ajustera et continuera sans lui.

Il consomme également moins d’énergie. Il est conçu pour le type d’appareils qui se réveillent, envoient un paquet d’informations puis redeviennent inactifs, comme les capteurs. Il sera donc utilisé par les produits à faible bande passante. Matter utilisera le Wi-Fi ou Ethernet pour ses besoins en bande passante élevée, comme le streaming vidéo à partir d’une caméra de sécurité.

Qui est derrière Matter ?

Il y a maintenant plus de 200 entreprises impliquées dans la mise sur le marché de produits compatibles avec Matter, y compris certains des plus grands noms de la technologie : Apple, Google, Amazon, Samsung SmartThings, Ikea, Huawei, Schneider et Comcast.

Quand Matter a-t-il été lancé ?

La première partie de Matter, le protocole 1.0, a été lancée le 4 octobre 2022 – en petite pompe. C’est parce que ce n’était pas vraiment un événement destiné aux consommateurs. Ce lancement signifiait que le kit de développement de logiciels de conception de référence open source était terminé et que des laboratoires de test étaient disponibles pour la certification des produits.

Mais la certification ne concerne qu’une première vague de types de produits. Matter 1.0 permettra la certification d’appareils, notamment des ampoules et des bandes lumineuses intelligentes, des prises et des interrupteurs intelligents, des thermostats intelligents et d’autres appareils de chauffage et de refroidissement, des stores intelligents, des capteurs intelligents et des serrures intelligentes.

D’autres produits, comme les caméras de sécurité, devront attendre la prochaine itération de la norme.

Les premiers produits compatibles Matter des marques de maison intelligente seront annoncés le 3 novembre.

Mes gadgets existants prendront-ils en charge Matter ?

Certains appareils domestiques intelligents, tels que les concentrateurs, peuvent être mis à niveau avec des mises à jour logicielles. Lors de Google I/O 2022, la marque a annoncé la liste complète des appareils domestiques intelligents qui recevront une mise à jour logicielle pour leur permettre d’être des contrôleurs Matter. Vous pouvez consulter tous les appareils dans notre article, mais la liste comprend le haut-parleur Google Home d’origine, le Google Mini et de nombreux hubs Nest.

Mais d’autres gadgets plus petits devront être repensés et certifiés avec Matter. Cela signifie qu’avec le temps, les consommateurs devront racheter pour une compatibilité Matter assurée. Si vous achetez pour la première fois ou mettez à niveau un ensemble complet de capteurs de porte et de fenêtre, par exemple, nous pensons que vous devriez envisager des produits compatibles Matter. Sinon, il n’y a aucune raison de s’inquiéter à ce sujet pour le moment.