Quel est le problème du gouvernement à se mettre à genoux?

« Gardez la politique hors du sport » est un slogan que nous entendons à nouveau beaucoup, grâce aux controverses sur les tweets historiques des membres de l’équipe de cricket d’Angleterre et aux huées des manifestations « prendre le genou » par les Anglais et les Gallois équipes, mais pas les Écossais, au championnat d’Euro de football. La vérité, cependant, est que le sport et la politique ont toujours été mêlés, en particulier au niveau international. On peut penser, par exemple, aux Jeux olympiques de Berlin de 1936 et à Jessie Owens, au boycott de l’Afrique du Sud de l’apartheid et de l’athlète Zola Budd, aux Jeux olympiques de Moscou de 1980 et aux Jeux de Los Angeles en 1984, lorsque les blocs américain et soviétique se sont mutuellement sanctionnés, et jusqu’à la conception du maillot de football de l’Ukraine à l’Euro, représentant la Crimée comme faisant partie du territoire souverain ukrainien. Des images telles qu’une équipe de football d’Angleterre faisant le salut nazi lors d’un match « amical » en 1938, ou Tommie Smith et John Carlos faisant le salut du black power sur le podium des vainqueurs des Jeux olympiques de 1968 restent frappantes et puissantes des décennies plus tard. La politique ne reste pas longtemps en dehors du sport. Ça ne peut pas.

Politiquement, « se mettre à genoux » lors de la compétition de football Euro présente une difficulté aiguë pour le gouvernement, et une difficulté familière – quelle devrait être la ligne, et comment faire en sorte que les ministres s’y tiennent. Elle pose des problèmes particuliers au gouvernement de Westminster vis-à-vis de l’équipe d’Angleterre. Jusqu’à présent, le gouvernement a joué un jeu médiocre, sa défense en désarroi et son attaque au mieux en sourdine. Il existe trois versions actuelles de la politique. Boris Johnson a donné l’exemple en indiquant que les joueurs ont le droit de manifester et de faire connaître leurs sentiments, mais n’a pas réellement dit qu’il la soutenait. Gillian Keegan, une ministre de l’Éducation, dit qu’elle est « source de division », la qualifiant de « symbolisme plus que d’action » et ajoutant, dans une formulation étrangement oblique : « Il y a des députés conservateurs (qui) y sont très opposés, pourquoi ? Parce que Black Lives Matter représente des choses qu’ils ne défendent pas. Il s’agit vraiment de financer la police et le renversement du capitalisme, qui est, vous savez, Black Lives Matter la véritable organisation politique. »