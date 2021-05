Quel est le problème de Matt Hancock après les affirmations de Dominic Cummings?

g

Les ministres du gouvernement et leurs hauts fonctionnaires se demandent nerveusement depuis plusieurs semaines où tomberaient exactement les «bombes Dom» les plus dommageables.

Il est maintenant clair que Dominic Cummings avait Matt Hancock dans sa mire – distinguant le secrétaire à la Santé pour des bombardements violents et répétés lors du témoignage de mercredi à l’enquête conjointe des députés examinant la réponse du gouvernement à la pandémie.

L’ancien conseiller principal de Boris Johnson a accusé Hancock de «comportement criminel et honteux» en interférant avec le tout nouveau système de test et de traçabilité et a affirmé que le ministre était tombé «désastreusement en dessous» des normes attendues lors d’une crise de santé publique.