Quel est le problème avec l’art de l’IA ?

Il y a quelques semaines, nous avons eu une bagarre ici sur Hackaday : un écrivain a publié un article avec un titre généré par l’IA. Honnêtement, c’était plutôt bon, mais il était également soumis à toutes les horreurs habituelles générées en cours de route. Si vous avez joué avec l’un des générateurs d’images, vous connaissez le style étrange de l’IA-art, où cela semble assez beau à première vue, mais vous remarquez ensuite des membres au mauvais endroit si vous regardez assez attentivement. Nous l’avons remplacé peu de temps après qu’un éditeur l’ait remarqué.

L’histoire est que l’auteur n’a pas trouvé de visuels intéressants pour accompagner le billet de blog, il s’agissait d’encoder des données dans des codes QR et de les imprimer pour les stocker. En fait, c’est un problème que nous rencontrons fréquemment ici. Lorsque les gens rédigent un hack de code, par exemple, il n’y a généralement tout simplement pas de bonne image pour l’accompagner. Nos écrivains doivent faire preuve de créativité. Dans ce cas, il l’a jeté à Stable Diffusion.

Certains commentateurs craignaient que cela signifiait que nous sous-traitions le travail de notre fantastique et très humain directeur artistique Joe Kim, dont vous avez vu le style caractéristique dans plusieurs de nos articles originaux plus longs. Bien sûr que non ! C’est un génie, et quand nous lui disons que nous avons besoin d’art sur des sujets allant du raffinage du cobalt aux machines de Wimshurst pour produire de l’électricité statique, il se manifeste. Je pense que nous avons probablement tous voulu faire une affiche à partir d’une ou plusieurs de ses œuvres d’art phares. Joe est un trésor.

Mais pour nos articles de blog quotidiens, qui couvrent ton fonctionne, nous utilisons généralement simplement une photo du projet. Nous ne pouvons pas demander à Joe de réaliser dix œuvres d’art par jour, et nous ne l’avons jamais fait. Au moins en ce qui concerne Hackaday, l’art généré par l’IA est tout aussi efficace que de trouver des images clipart autorisées à être utilisées, n’est-ce pas ?

Sauf que ce n’est pas le cas. Il existe beaucoup d’incertitude quant aux données sur lesquelles les algorithmes sont formés, quant à savoir si les droits d’auteur des artistes originaux ont été respectés ou devaient l’être, éthiquement ou légalement. Certains craignent même que tout cela n’entraîne la fin de l’art. (Ils s’en sont également inquiétés lors de l’introduction de la caméra.) Mais il y a aussi les membres supplémentaires et les styles clichés de l’art généré par l’IA, dont nous craignons qu’ils ne deviennent vieux et ennuyeux une fois que nous en serons tous saturés.

Nous n’utilisons donc pas l’art généré par l’IA comme politique pour l’instant, mais cela ne veut pas dire que nous n’en voyons pas à la fois les avantages et les risques. Nous ne sommes pas des Luddites, après tout, mais nous sommes également favorables à ce que les artistes soient payés pour leur travail et au respect des biens communs lorsque les gens accordent des licences pour leurs images. Nous sommes très intéressés de voir comment tout cela se déroulera à l’avenir, mais pour l’instant, nous restons à l’écart. Désolé si cela signifie plus de titres avec du code coloré !