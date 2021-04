C’est l’un des appartements les plus célèbres de New York à être diffusé à la télévision. Le canapé bleu pâle, un vélo suspendu dans le coin et une cuisine toujours remplie de céréales font de l’appartement fictif de Jerry Seinfeld, l’Upper West Side, dans la populaire sitcom Sienfeldêtre le bien immobilier le plus inaccessible dans la vraie vie. Mais, un fil récent sur les médias sociaux a déclenché un débat selon lequel non seulement l’appartement n’existe pas, mais d’une manière complètement différente, il ne pourrait pas exister physiquement selon toutes les lois connues de la science.

Selon un message partagé sur Reddit par l’utilisateur PixelMagic, la porte d’entrée de Jerry est à un angle pointé vers sa cuisine, ce qui signifie que le couloir d’où nous avons souvent vu Kramer glisser par la porte d’entrée ne pourrait pas exister sans la cuisine en saillie. .

L’utilisateur a développé sa théorie avec le plan d’étage du téléviseur et le long de la photo, il y avait un texte qui disait: «Le couloir de Jerry ne peut pas exister». Bien que la publication ait recueilli plus de 10000 likes sur Instagram, elle a suscité des réponses mitigées.

Plusieurs utilisateurs ont proposé leurs propres explications. Un utilisateur a écrit: «Tous les couloirs ne sont pas droits», un autre a ajouté: «Pourquoi le couloir ne peut-il pas se plier autour de la cuisine? Un troisième a souligné que cela signifie: «Newman ne peut pas exister, non? Ne vit-il pas dans ce couloir? Un autre faisant une référence amusante a écrit: «Au moins, cela prouve que Kramer peut glisser à travers deux portes.»

Le sujet brûlant a frappé Twitter et un utilisateur donnant son analogie impressionnante a écrit que la confusion dans le couloir de Jerry a du sens jusqu’à ce que les téléspectateurs se rendent compte que la porte de Jerry «est un portail vers un monde multidimensionnel» et que «la physique du monde réel ne s’applique pas».

«Le couloir Jerys ne peut exister» a du sens jusqu’à ce que vous vous rendiez compte que la porte de Jerys est un portail vers un plan multidimensionnel où la physique du monde réel ne s’applique pas – Seinfeld Current Day (@ Seinfeld2000) 7 avril 2021

La confusion dans le couloir pourrait être due aux scènes de la série qui impliquaient qu’un couloir droit existe avec un mur à gauche des appartements de Seinfeld et Kramer. Certains autres épisodes ont également montré un autre appartement juste à côté de Kramer.

Mais, il est vrai que l’énigme du couloir est physiquement impossible.

