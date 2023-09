Quel est le problème avec la viande cultivée en laboratoire ? Un expert répond à notre FAQ

Deux entreprises de viande cultivée – Eat Just et Upside Foods – ont récemment obtenu l’approbation complète du ministère américain de l’Agriculture pour vendre leurs produits à base de poulet cultivé en laboratoire aux États-Unis. Le feu vert fédéral intervient des mois après que les deux sociétés ont obtenu la confirmation de la Food and Drug Administration. que leur viande cultivée sur cellules était sans danger pour la consommation humaine.

Les deux entreprises démarrent modestement, il faudra donc un certain temps avant que vous puissiez acheter leurs produits à l’épicerie. Upside Foods envisage de vendre son poulet cultivé à un restaurant de San Francisco appelé Bar Crenn, tandis que la marque Eat Just, Good Meats, collabore avec un restaurant de Washington, DC appartenant au célèbre chef et restaurateur Jose Andrés.

Poulet cultivé d’Upside Foods. (PR Newswire/Photo AP)

Alors, la viande cultivée en laboratoire est-elle la voie de l’avenir ?

Pour mieux comprendre l’impact de la viande cultivée sur l’industrie de la viande, Yahoo News s’est entretenu avec Bill Winders, professeur de sociologie spécialisé dans l’alimentation et l’agriculture à Georgia Tech et co-éditeur de « Global Meat : conséquences sociales et environnementales de l’expansion de l’industrie de la viande. » Les réponses ont été légèrement modifiées pour plus de longueur et de clarté.

Yahoo News : Comment cela va-t-il changer la façon dont nous mangeons de la viande – et de la nourriture en général ?

Enrouleurs de factures : Je ne pense pas que cela va beaucoup changer dans la façon dont nous mangeons de la viande ou des aliments en général, en partie parce qu’au départ, cela ne représentera qu’une très petite contribution à la production globale de viande aux États-Unis. En 2021, nous avons produit environ 21 millions de tonnes de poulet. Cela représente environ 46 milliards de livres de poulet en un an. Ainsi, Upside Foods, quoi qu’il produise au cours de l’année ou des cinq prochaines années – ou même de la prochaine décennie – ne sera pas si important au vu de l’ensemble de l’industrie de la viande.

Et à long terme ? Est-ce le début de la fin de l’élevage industriel tel que nous le connaissons ?

De 2014 à aujourd’hui, la consommation et la commercialisation d’alternatives à la viande à base de plantes comme Impossible et Beyond Meat ont considérablement augmenté. Mais cela n’a pas modifié les modes de production de viande. En fait, les grandes entreprises de viande, comme Tyson et d’autres, se sont lancées dans la viande végétale. Cela s’explique en partie par le fait qu’ils ont compris que les viandes d’origine végétale constituaient un marché de niche rentable. Ils se sont donc lancés sur ce marché et se sont assurés, essentiellement, que cela n’interférerait pas avec les bénéfices qu’ils réalisaient dans les usines traditionnelles. agriculture.

Je ne serais donc pas surpris de voir la même chose se produire avec la viande cultivée : une fois qu’elle deviendra rentable et qu’il y aura une niche de marché pour elle, les grandes entreprises de viande s’y lanceront également. Et d’une certaine manière, cela peut aider à se prémunir contre ces alternatives : comme la viande cultivée et à base de plantes qui empiète sur ce dans quoi les grandes entreprises de viande trouvent réellement leurs bénéfices – c’est-à-dire la production de viande traditionnelle ou industrielle dans des fermes industrielles.

Réservoirs de culture à l’usine Upside Foods, où la viande cultivée en laboratoire est cultivée, à Emeryville, en Californie, le 11 janvier. (Peter DaSilva/Reuters/File Photo) (Reuters)

La viande cultivée par cellules pourrait-elle donc être en concurrence avec des alternatives à la viande à base de plantes, comme Impossible Foods ou Beyond Meat ?

Les viandes d’origine végétale ont augmenté plus rapidement que, je pense, les viandes cultivées en laboratoire. Les viandes à base de plantes utilisent des protéines de pois ou du soja, et de nombreuses graines de soja et autres cultures de plein champ peuvent être utilisées à ces fins, il leur a donc été beaucoup plus facile de passer à la production relativement rapidement. Mais les viandes cultivées en laboratoire présentent une complication supplémentaire : le processus de production de viande cultivée en laboratoire est très coûteux. Et il s’agit d’un processus à forte intensité de capital et de technologie, contrairement aux alternatives végétales.

La viande cultivée en laboratoire a-t-elle un goût différent de la viande traditionnelle ? Est-ce plus ou moins nutritif ?

Je n’ai jamais essayé de viande cultivée en laboratoire, mais je crois comprendre qu’elle a relativement le même goût. Ce que j’ai lu, c’est que parfois la couleur est peut-être un peu plus pâle, un peu différente de celle de la viande produite traditionnellement. Mais sinon, en termes de nutrition et en termes de goût, je pense que c’est presque indiscernable.

Y aura-t-il des réglementations interdisant que le poulet soit cultivé en laboratoire ? Ou pourrais-je me faire servir du poulet cultivé sur cellules dans un restaurant sans même le savoir ?

La récente décision de l’USDA était que le poulet cultivé en laboratoire serait étiqueté comme « cultivé sur cellules ». Ainsi, une fois qu’il arrive dans les magasins, lorsque les consommateurs se rendent au rayon viande d’une épicerie et examinent différentes viandes, s’ils en voient une qui est étiquetée « cultivée sur cellules », alors elle est cultivée en laboratoire.

Mais je ne sais pas comment cette décision affecte les restaurants qui le servent. Je suppose que puisque cela frappe d’abord les restaurants et que certains chefs s’associent à différentes sociétés comme Upside Foods pour vendre du poulet cultivé en laboratoire dans leurs restaurants, ils vont en faire la publicité, car ils veulent que les gens sachent qu’ils peut manger cette viande cultivée en laboratoire.

Poitrine de poulet cultivée créée à l’usine Upside Foods. (Peter DaSilva/Reuters/Photo d’archives) (Reuters)

Pour les personnes qui ne mangent pas de viande pour des raisons éthiques, la viande cultivée pourrait-elle être considérée comme une alternative plus éthique ?

C’est compliqué. Certes, pour les personnes qui sont végétariennes ou végétaliennes pour des raisons éthiques liées à la manière dont les animaux sont élevés et au fait qu’ils sont abattus, la viande cultivée en laboratoire semblerait résoudre ce genre de problèmes, car il n’y a pas d’abattage et les animaux ne sont pas élevés dans de petites cages. Cependant, pour de nombreux végétariens et végétaliens, c’est la consommation d’animaux qui pose vraiment problème, donc je m’attends à ce que la viande cultivée en laboratoire ne soit pas attrayante.

Je pense que le plus grand attrait pourrait être celui des personnes qui mangent de la viande et qui sont peut-être conscientes des problèmes liés aux traitements inhumains ou qui peuvent être en conflit avec l’abattage d’animaux lorsqu’elles y pensent. Cela pourrait être un moyen de pouvoir continuer les mêmes choix alimentaires qu’ils ont faits sans subir de traitements inhumains ou d’autres violences envers les animaux.

La viande cultivée peut-elle aider à résoudre certains des problèmes les plus graves auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, comme la faim dans le monde ou l’impact environnemental de l’élevage industriel ?

En ce qui concerne la faim dans le monde, il est vraiment difficile d’imaginer une situation dans laquelle la viande cultivée en laboratoire atténuerait la faim dans le monde ou augmenterait l’accès à la viande, en partie parce que cela coûtera cher dans un avenir prévisible. Je pense que la viande cultivée en laboratoire, au départ, est très claire à quel point elle est orientée vers un marché de niche qui est vraiment haut de gamme aux États-Unis, car elle est centrée à San Francisco, elle est concentrée dans des restaurants particuliers avec des chefs populaires, et je n’ai pas entendu parler Tous les partisans de la viande cultivée en laboratoire suggèrent que cela aurait ces effets.

Sur le plan environnemental, on ne sait pas exactement quelle quantité d’énergie la production de viande cultivée va utiliser par rapport à la production industrielle de viande. Il peut y avoir des compromis environnementaux. Le méthane produit et les émissions de CO2 provenant de la production industrielle de viande sont assez importants, et les éliminer ou les réduire bénéficiera beaucoup à l’environnement, mais nous devons prendre un moment pour considérer la quantité d’énergie et les émissions qui seront produites par les laboratoires. viandes cultivées.