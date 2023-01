Quel est le problème avec la jeune génération ? Harsh Goenka trouve une réponse dans ce TikTok

Les gens ont souvent une opinion unique sur le problème de la jeune génération. Cela commence et se termine par un téléphone portable. Cependant, l’industriel Harsh Goenka a publié un clip sur son compte Twitter, partageant à quel point ce problème est profond. Même s’il est lié aux téléphones portables, le problème est plus profond que ce qui est visible à la surface. Le clip provient de TikTok, d’un discours sur la façon dont la jeune génération a un accès illimité à leurs téléphones portables et aux médias sociaux. Bien qu’il existe des restrictions d’âge pour les autres activités productrices de dopamine, il n’y a rien de tout cela. Lorsque les choses deviennent difficiles, ils se tournent vers les plateformes de médias sociaux au lieu d’apprendre des mécanismes d’adaptation sains pour faire face au stress. Découvrez l’intégralité du clip ici:

La plupart des utilisateurs des médias sociaux étaient d’accord avec le président de RPG Enterprises. Pourtant, certains ont mentionné que ce n’était pas seulement la jeune génération qui souffrait de ce problème. Cette affirmation est vraie pour la plupart des gens aujourd’hui. Certains ont même mentionné qu’un enfant apprend de ses parents. Ainsi, il devient également de la responsabilité des adultes de les guider correctement. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Simon Sinek ! Il nous a montré l’évidence. De nos jours, pas seulement les enfants, tout le monde peut s’identifier à cela.

Simon Sinek👏🏼. Il nous a montré l’évidence. De nos jours, pas seulement les enfants, tout le monde peut comprendre cela.— Anubhav Panda (@PandaAnubhav) 2 janvier 2023

« Il y a une règle mais elle n’est pas appliquée. Pour faire fonctionner un smartphone, vous devez vous inscrire avec une adresse e-mail et, si je me souviens bien, vous ne pouvez pas avoir d’e-mail à moins d’avoir 18 ans. (C’était le cas dans les années 90 et au début des années 2000 lorsque j’étais à l’école), vous ne devriez donc pas utiliser un smartphone à moins de 18 ans », lit un autre tweet.

Il y a une règle mais elle n’est pas appliquée. pour exécuter un smartphone, vous devez vous inscrire avec une adresse e-mail et, si je me souviens bien, vous ne pouvez pas avoir d’e-mail à moins d’avoir 18 ans. (C’était le cas dans les années 90 et au début des années 2000 lorsque j’étais à l’école), vous ne devriez donc pas utiliser de téléphone intelligent sauf 18 ans— Nakhat SingAgarwalla (@BeingNakhat) 2 janvier 2023

Pendant ce temps, un utilisateur de Twitter avait une vision complètement différente de la situation. Pour eux, chaque génération devait faire face à des problèmes qui lui étaient propres. Ils ont écrit : « Chaque génération a un ensemble différent de problèmes. Ma génération a vu le graphique d’apprentissage le plus élevé de l’innovation technologique. Répandons la joie et ne créons pas de talk-shows déprimants. »

Chaque génération a des problèmes différents. Ma génération a vu le graphique d’apprentissage le plus élevé de l’innovation technologique. Répandons la joie et ne créons pas de talk-shows déprimants.— onthequietside (@onthequietside) 2 janvier 2023

Que pensez-vous que les réseaux sociaux soient le signe avant-coureur de mécanismes d’adaptation malsains ?

