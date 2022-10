Quel est le premier choix de l’Angleterre pour la Coupe du monde T20 ? Nasser Hussain et Mark Butcher font leur choix | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nasser Hussain révèle quel XI il choisirait pour le match d’ouverture de la Coupe du monde T20 de l’Angleterre contre l’Afghanistan le 22 octobre

Nasser Hussain révèle quel XI il choisirait pour le match d’ouverture de la Coupe du monde T20 de l’Angleterre contre l’Afghanistan le 22 octobre

Le match d’ouverture de l’Angleterre à la Coupe du monde T20, contre l’Afghanistan, est dans moins de trois semaines – alors quel sera son onze de départ ?

Anciennes stars anglaises et maintenant Sky Sports Cricket Les experts Nasser Hussain et Mark Butcher ont choisi les équipes avec lesquelles ils se battraient en Australie, les deux sélectionnant Harry Brook en forme dans leur ordre intermédiaire.

Brook, 23 ans, a terminé en tant que meilleur buteur de l’Angleterre lors de la victoire 4-3 de la série T20I au Pakistan, amassant 238 points en six manches à une moyenne de 79,33 et un taux de frappe de 163,01, avec un meilleur de 81 pas de 35 balles en jeu trois.

Les dilemmes de sélection pour Nasser et Butch étaient de savoir si ce serait Phil Salt ou Alex Hales pour associer le skipper Jos Buttler en tête de la commande et si Chris Jordan ou Chris Woakes complèteraient la formation de bowling.

Voici ce qu’ils ont trouvé…

Jos Buttler (capitaine), Moeen Ali, Harry Brook, Sam Curran, Alex Hales, Chris Jordan, Liam Livingstone, Dawid Malan, Adil Rashid, Phil Salt, Ben Stokes, Reece Topley, David Willey, Chris Woakes, Mark Wood. Réserves itinérantes : Liam Dawson, Richard Gleeson, Tymal Mills

Nasser Hussein dit…

“Si vous choisissez tous vos frappeurs et avez Moeen Ali ou Liam Livingstone au n ° 7, vous avez besoin de vos meilleurs quilleurs, qu’ils frappent ou non.

“Pour moi, les quatre meilleurs quilleurs d’Angleterre sont Mark Wood – c’est une évidence avec son rythme et son facteur X – Adil Rashid avec ses variations et sa capacité à la mort, Reece Topley avec la façon dont il est venu cette année, a le bras gauche angle et prend des guichets à l’avant, puis j’irais en Jordanie.

“Vous devez vous rappeler que lors des deux dernières Coupes du monde T20, l’Angleterre les a perdus à cause de leur bowling de la mort. Ben Stokes en 2016 avec les quatre six de Carlos Brathwaite et Jordan en 2021 contre la Nouvelle-Zélande, c’est donc un sujet de préoccupation. L’Angleterre a besoin pour faire le tri.

Chris Jordan serait dans le XI anglais de Nasser Hussain pour la Coupe du monde T20

“Cependant, je pense que Jordan cet été a bien fait les choses, revenait à son meilleur niveau. Il a de l’expérience et a été une constante sous Eoin Morgan et maintenant le capitaine de Buttler. Je ne suis pas préoccupé par le nouveau bowling comme Wood et Topley ont très bien fait là-bas.

“L’autre option est de laisser un frappeur dehors – il y a beaucoup de frappeurs là-dedans – et de jouer Sam Curran. C’est un joueur de cricket exceptionnel et vous donne des options pour jouer au bowling à la mort.

“C’est si vous optez pour le modèle Morgan de la pâte supplémentaire – certains des bols de pâtes à Stokes, Livingstone et Moeen – ou si vous jouez le quilleur supplémentaire parce qu’en Australie, vous sentez que vous avez besoin d’une couverture de sécurité.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La Coupe du Monde T20 approche ! Regardez tous les matchs en direct sur Sky Sports à partir du 16 octobre, avec l’Angleterre contre l’Afghanistan le 22 octobre La Coupe du Monde T20 approche ! Regardez tous les matchs en direct sur Sky Sports à partir du 16 octobre, avec l’Angleterre contre l’Afghanistan le 22 octobre

“Si Salt n’ouvre pas, l’autre façon de le faire entrer est s’il garde des guichets. Pour moi, pour que l’Angleterre gagne cette Coupe du monde, Buttler doit avoir un très bon tournoi avec la batte.

“Quand Morgan menait, je pensais que son rôle de capitaine était plus important que son bâton et son alignement. Avec Buttler, c’est son bâton, son bâton, son bâton, puis son capitaine et son gardien de guichet.

“Ce qui fait vibrer Buttler avec son bâton est le plus important. Si Buttler garde, je ne peux pas faire entrer Salt car le record de Hales en Australie dans le Big Bash est exceptionnel et il est plus expérimenté que Salt.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du septième international T20 alors que l’Angleterre a battu le Pakistan par 67 points à Lahore pour remporter la série 4-3 Faits saillants du septième international T20 alors que l’Angleterre a battu le Pakistan par 67 points à Lahore pour remporter la série 4-3

Marc Boucher dit…

“Jordan n’est pas entré dans mon camp. Non pas parce que je ne pense pas qu’il ne puisse pas jouer un rôle énorme, mais je pense que le bowling de nouvelle balle en Australie va être vital, étant capable de ramasser des guichets en avantage numérique.

“Cela n’a pas nécessairement été le point fort de Jordan alors que c’était Woakes lors de la dernière Coupe du monde aux Émirats arabes unis.

“Cette équipe bat incroyablement profondément – c’est une composition terrifiante si vous êtes un quilleur de l’opposition. C’est seulement vraiment Brook qui n’a pas une grande expérience internationale.

“Tout le monde a fait le tour du bloc à plusieurs reprises. C’est un groupe de joueurs endurcis, grisonnants et extrêmement talentueux.

Harry Brook est passé de joueur marginal à une sélection apparemment automatique après avoir joué contre le Pakistan

“Avec Brook, je pense que cette série pakistanaise est la première fois de sa carrière naissante en Angleterre qu’il a pu donner aux gens une idée de ce qu’il peut faire. C’est un joueur très spécial.

“Les gens du Yorkshire sauront qu’il a un talent considérable, mais il peut parfois être difficile de traduire cela en performances tangibles sous un maillot anglais, mais il l’a fait à la pelle. Pour moi, il entre dans l’équipe.

“En ce qui concerne les ouvertures, Salt est vraiment l’homme à venir, mais l’Angleterre a choisi Hales en raison de son record en Australie, du fait qu’il a plus de 10 000 courses T20 et qu’il joue sans doute le cricket de sa vie.

“Ils veulent cette grande présence au sommet de l’ordre pour intimider les attaques de bowling de l’opposition et je ne pense pas que quelque chose ait changé là-bas, je ne vois pas Hales sur le banc. Mais si Hales faiblit, Salt est prêt à entrer.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du sixième international T20 où Phil Salt a jité un 87 fulgurant pas sur 41 balles Faits saillants du sixième international T20 où Phil Salt a jité un 87 fulgurant pas sur 41 balles

Et après?

L’Angleterre voyage vers le bas pour se préparer à la Coupe du monde T20, avec trois T20 contre le pays hôte, l’Australie (9, 12 et 14 octobre) et un échauffement contre le Pakistan (17 octobre) avant que l’équipe de Jos Buttler ne commence sa campagne de Coupe du monde contre l’Afghanistan en Perth le 22 octobre.

Vous pouvez regarder la Coupe du monde T20 en direct sur Sky Sports, le tournoi commençant le 16 octobre.