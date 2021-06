La personnalité de la télévision Meghan McCain est l’une des co-animatrices populaires de The View qui a commencé à attirer l’attention en 2007 avec son blog McCain Blogette et a ensuite publié Dirty Sexy Politics en 2010.

La fille de l’ancien sénateur John McCain a longtemps eu des opinions populaires sur diverses questions. Voici ce qu’elle pense de la religion et de l’avortement.

Quel est le point de vue de Meghan McCain sur la religion ?

McCain, qui est baptiste, croit que « le cheminement spirituel et la relation de chacun avec Dieu et leur église sont leur propre cheminement personnel ».

Elle a parlé du catholicisme et des problèmes liés à la vie et à la mort tout en discutant de la récente décision de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis de rédiger un document qui refuserait la communion à la messe aux politiciens pro-choix tels que le président Joe Biden.

« Je n’essaie pas de faire du prosélytisme envers les autres, mais si vous êtes un fervent catholique, comme le prétend le président Biden », a déclaré McCain, selon Fox News.

« Il [Biden] va devoir finalement parler à son créateur le moment venu, comme nous le faisons tous et réconcilier sa politique avec la sienne – avec sa foi personnelle », a-t-elle ajouté.

« Je crois qu’il se fait un grave préjudice spirituel et du mal à ce pays », a-t-elle ajouté », a-t-elle poursuivi.

Que pense-t-elle de l’avortement ?

McCain a critiqué Biden lundi sur The View pour son soutien à l’avortement et à être pro-choix, affirmant qu’elle est pro-vie.

Elle plaisante dit sur Twitter lundi qu’elle est à la mode dans les médias grand public en raison de sa position anti-avortement et pro-vie.

Tendance pour être la seule femme pro-vie dans les médias grand public. Innovant. pic.twitter.com/f4pgMSRfjG – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 21 juin 2021

« Il s’agit d’un changement de paradigme profond pour la façon dont je vois le président Biden parce que s’il est pour le financement fédéral de l’avortement, et je connais les femmes de cette émission [The View] en désaccord avec moi, mais en ce qui me concerne, l’avortement est un meurtre », a-t-elle déclaré.

« Et cela signifie que le gouvernement finance le meurtre de l’enfant à naître et nous devons, en tant que pro-vie, lutter pour les droits de l’enfant à naître, et c’est une doctrine aussi ancienne que l’Église catholique elle-même », a-t-elle ajouté.

Quelles sont les autres opinions populaires de McCain ?

En utilisant sa plate-forme sur The View, McCain a été franc à propos de son soutien à la parti républicain.

Souvent, Meghan et son co-animateur Joy Béhar entrer dans des discussions animées concernant leur affiliation politique.

Au moment de la Donald TrumpLors de la deuxième destitution de la Chambre, Meghan a soutenu la décision de la Chambre et a déclaré qu’elle mourrait en se battant pour le Parti républicain.

« Je ne peux pas défendre cela. Je pense que le président Trump devrait être destitué », a déclaré Meghan sur The View à l’époque.

Interrogé par son co-animateur Whoopi Goldberg si elle a toujours le sentiment d’appartenir au Parti républicain ou si elle sent qu’il est temps de changer de parti, Meghan a répondu en disant qu’elle « mourrait en se battant pour cela ».

« Je mourrai en me battant pour ça. Je veux dire, je suis un conservateur de longue date, contrairement à beaucoup de ces hérétiques », a déclaré Meghan.

« Je veux dire, je suis né là-dedans, j’y ai grandi, c’est toute ma vie de toutes les manières et vraiment au fond de mon âme, je pense comme vous le savez tous, je crois aux principes sur lesquels j’ai été élevé. »