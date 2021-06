On dit souvent que LE pub anglais est au cœur de chaque communauté locale et certains existent depuis plus de 1 000 ans – si vous en croyez les histoires.

Alors que la prétention d’être le plus vieux pub d’Angleterre a été perdue dans la nuit des temps, ces auberges valent bien une halte pour une pinte ou deux.

L’Old Ferry Boat Inn prétend servir de l’alcool depuis 560 après JC Crédit: Greene King Inns

Quel est le plus vieux pub d’Angleterre ?

En bref, personne ne le sait avec certitude bien qu’il semble qu’il y ait deux principaux prétendants au titre, selon Historic UK.

L’auberge du vieux ferry

Ce pub pittoresque au toit de chaume est situé à St Ives, dans le Cambridgeshire et surplombe la rivière Great Ouse.

Il est considéré par beaucoup comme le plus vieux pub d’Angleterre.

L’auberge sert de l’alcool depuis 560 après JC, selon la légende.

Le pub est cependant mentionné dans le Doomsday Book et, comme toute ancienne hôtellerie qui se respecte, on dit qu’il est hanté.

La Porch House a été authentifiée par le Livre Guinness des Records comme datant de 947 après JC Crédit : Facebook

La maison du porche

Autrefois connu sous le nom d’hôtel royaliste, The Porch House à Stow-on-the Wold dans les Cotswolds revendique également ce titre.

Le livre Guinness des records l’a authentifié comme le plus ancien pub d’Angleterre, certifiant qu’il date de 947 après JC.

La cheminée en pierre du XVIe siècle de la salle à manger est gravée de symboles identifiés comme « marques de sorcière », pour se protéger du mal.

D’autres dignes d’une mention honorable

L’hôtel George

Bien qu’il ne soit pas vraiment classé comme un pub de nos jours, le George Hotel dans le bourg de Stamford, dans le Lincolnshire, se dresse sur le site d’une auberge médiévale et possède une histoire remontant à 1 000 ans.

Il appartenait autrefois aux abbés de Croyland.

Des années plus tard, le George est devenu une étape importante sur la route des entraîneurs de Londres à York.

Bien qu’il ait maintenant été largement modernisé, il possède encore quelques éléments anciens, notamment les vestiges d’une ancienne chapelle ainsi que son portail d’origine.

L’auberge de la sirène

Le Mermaid Inn à Rye, East Sussex, est typique de l’auberge des contrebandiers, avec des caves construites à l’époque normande et des passages secrets dans certaines de ses chambres.

Il a été construit en 1156 et reconstruit en 1420.

Le célèbre gang de contrebandiers Hawkhurst y aurait bu dans les années 1730.

Le voyage Ye Olde de Nottingham à Jérusalem prétend servir depuis 1189

Voyage Ye Olde à Jérusalem

Cet alcool de Nottingham prétend exister depuis 1189, bien qu’il semble qu’il n’y ait aucune preuve documentaire à l’appui.

Le pub est une curiosité car il est construit dans la roche sur laquelle est construit le château de Nottingham.

Une fois à l’intérieur, vous pouvez prendre un verre dans des grottes creusées dans la roche et admirer des curiosités, notamment un navire maudit qui tuerait quiconque le nettoie et une chaise qui augmenterait les chances de tomber enceinte.

L’hôtel Shaven Crown

Le Shaven Crown est situé dans le pittoresque village des Cotswolds de Shipton sous Wychwood et date du 14ème siècle.

Elle a été fondée par les moines de l’abbaye de Bruern pour donner de la nourriture et un abri aux pèlerins.

Après la dissolution des monastères, il a été saisi par la Couronne et plus tard utilisé par Elizabeth I comme pavillon de chasse.

Le George Inn prétend détenir une licence pour servir de la bière depuis 1397 Crédit : Facebook

L’auberge George

Le George Inn à Norton St Philip, Somerset, prétend avoir eu une licence pour servir de la bière à partir de 1397 et prétend également être la plus ancienne taverne de Grande-Bretagne.

Il a certainement une histoire fascinante.

Le chroniqueur Samuel Pepys est passé par ici en se rendant à Bath depuis Salisbury. Plus tard en 1685 pendant la rébellion du duc de Monmouth, l’auberge a été utilisée comme quartier général de son armée alors qu’ils se retiraient de Bath.

Après l’échec de la rébellion, le tristement célèbre juge Jefferies a utilisé l’auberge comme salle d’audience pendant les assises sanglantes ; 12 personnes ont alors été emmenées et exécutées sur la commune du village.