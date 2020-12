Un Brexit sans accord semble de plus en plus probable après le retour de Boris Johnson de son dîner au sommet à Bruxelles, n’ayant fait aucun progrès sur un accord de libre-échange.

Jeudi, la Commission européenne a publié son propre document de planification d’urgence au cas où le Royaume-Uni quitterait le marché unique le 31 décembre sans aucun accord commercial.

«Notre responsabilité est de nous préparer à toutes les éventualités», a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen.

Alors, quel genre de préparatifs d’urgence l’UE a-t-elle fait? Et qu’est-ce que cela signifie pour les voyageurs et les entreprises à travers le continent? Nous avons examiné de plus près le plan sans accord de Bruxelles.

Pourquoi l’UE doit-elle planifier un Brexit sans accord?

On estime que le libre-échange annuel entre le Royaume-Uni et l’UE vaut environ 750 milliards de livres sterling. L’absence de tout accord de libre-échange signifierait que les entreprises des deux côtés commenceront à négocier aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce – une gamme importante de taxes sur les importations et les exportations.

Cela affectera tout, des pièces automobiles aux fromages de camembert, choquera les marchés financiers et pourrait semer un chaos considérable dans les chaînes d’approvisionnement à travers le continent.

C’est pourquoi la Commission européenne – qui est l’organe exécutif de l’UE – a présenté ses plans «d’urgence» pour un Brexit sans accord dans le but de limiter autant que possible les perturbations.

Quel est le plan de secours pour les voyages aériens entre le Royaume-Uni et l’UE?

Il est intéressant de noter que le plan contient une série de propositions – y compris une proposition visant à maintenir «certains services aériens» entre le Royaume-Uni et l’UE jusqu’à six mois, à condition que Londres garantisse la même chose.

Cela permettrait aux transporteurs aériens britanniques de traverser le bloc sans atterrir, de faire des escales à des fins non liées au trafic et d’effectuer des services internationaux de passagers et de fret réguliers et non réguliers entre des points au Royaume-Uni et des points dans l’UE.

Les mesures de sécurité aérienne continueraient également d’être reconnues indéfiniment, afin d’éviter l’échouement des aéronefs.

Qu’en est-il des routes, du rail et du fret?

Sans un accord sur le futur partenariat, il y aurait de «graves perturbations» du transport de marchandises qui pourraient menacer l’ordre public, estime la Commission européenne.

Par conséquent, Bruxelles propose que la connectivité de base pour le fret routier et le transport de passagers (y compris le rail) se poursuive pendant six mois supplémentaires en 2021 – si le Royaume-Uni confère des droits équivalents aux transporteurs de l’UE. Les mesures proposées garantiraient également que le tunnel sous la Manche pourra continuer à fonctionner après le 1er janvier jusqu’à ce que d’autres arrangements aient été mis en place.

Le secrétaire britannique aux transports, Grant Shapps, a déclaré lors d’une conférence de voyage à la mi-octobre que le Royaume-Uni chercherait à rendre la pareille à toutes les mesures de connectivité de base annoncées par l’UE – mais le n ° 10 n’a pas encore répondu en détail aux dernières propositions de planification de l’UE.

Boris Johnson et Ursula von der Leyen (Getty)

Quel est le plan pour les droits de pêche?

La Commission européenne a proposé que la Grande-Bretagne et l’UE continuent d’offrir un accès réciproque à leurs eaux de pêche jusqu’à la fin de l’année prochaine – essentiellement une autre période de transition pour le secteur.

Le bloc affirme que les mesures pourraient rester en place jusqu’au 31 décembre 2021, ou jusqu’à la conclusion d’un accord de pêche avec le Royaume-Uni, selon la première éventualité. Cela atténue potentiellement une partie de la tension autour de l’un des points de friction les plus émotifs dans les négociations commerciales.

Le document de l’UE déclare: «Afin de garantir la durabilité des pêcheries et compte tenu de l’importance de la pêche pour la subsistance économique de nombreuses communautés, il est nécessaire de faciliter les procédures d’autorisation des navires de pêche.»

Quelle est la réponse? Le Royaume-Uni s’engagera-t-il dans tout cela?

Le plan d’urgence sans accord de l’UE équivaut à une série d’accords d’urgence qui pourraient être conclus si les négociations commerciales interrompent dans les prochains jours.

Le porte-parole officiel de M. Johnson a déclaré que le Royaume-Uni «examinera de près» les mini-accords proposés par l’UE s’il n’y a pas d’accord global.