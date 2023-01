Quel est le plafond de la dette et comment une impasse peut affecter les consommateurs

Voici ce qu’est le plafond de la dette et ce qui le rend si important pour les consommateurs.

Secrétaire au Trésor Janet Yellen m’a dit la semaine dernière que les États-Unis atteindraient probablement le plafond jeudi. En l’absence de mesures prises par le Congrès, l’événement pourrait “causer un préjudice irréparable à l’économie américaine, aux moyens de subsistance de tous les Américains et à la stabilité financière mondiale”, a-t-elle écrit dans une lettre au nouveau président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif.

Le plafond de la dette ne serait pas un problème si les recettes américaines – c’est-à-dire les recettes fiscales – dépassaient ses coûts. Mais les États-Unis n’ont pas enregistré d’excédent annuel depuis 2001 – et ont emprunté pour financer les opérations gouvernementales chaque année depuis lors, selon au Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche.

En savoir plus sur les finances personnelles : 4 mouvements d’argent clés dans une économie incertaine Pourquoi le prix des smartphones, des voitures d’occasion et du bacon a dégonflé en 2022 Les expulsions se multiplient aux États-Unis

Le plafond actuel est d’environ 31,4 billions de dollars. Une fois touchés, les États-Unis sont incapables d’augmenter le montant de leur dette impayée – et le paiement de leurs factures devient plus délicat.

Ces obligations comprennent les prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie, les remboursements d’impôts, les salaires militaires et les paiements d’intérêts sur l’encours de la dette nationale.

Il peut également utiliser ce qu’on appelle “ des mesures extraordinaires “, qui libèrent de l’argent à court terme. Le Trésor commencera à utiliser de telles mesures ce mois-ci, a déclaré Yellen. Elles comprennent un rachat ou une suspension des investissements dans certains fonds fédéraux de retraite et d’invalidité. Les fonds seraient reconstitués plus tard.

“Cela créerait le chaos sur les marchés financiers et saperait complètement l’économie”, a-t-il ajouté. “L’économie entrerait dans une grave récession.”

Les États-Unis n’ont fait défaut sur leur dette qu’une seule fois auparavant, en 1979. Un problème technique de comptabilité a entraîné des retards dans le paiement des obligations une erreur qui a été rapidement rectifiée et n’a touché qu’une petite partie des investisseurs, a indiqué le Trésor.

Une date de défaut exacte est difficile à déterminer, en raison de la volatilité des paiements et des revenus du gouvernement. Mais il est peu probable que cela se produise avant début juin, a déclaré Yellen.

[A default] créerait le chaos sur les marchés financiers et saperait complètement l’économie.

Si les États-Unis devaient faire défaut, cela enverrait plusieurs ondes de choc négatives dans les économies américaine et mondiale.

Voici quelques-unes des façons dont cela pourrait affecter les consommateurs et les investisseurs :

1. Prestations fédérales gelées

Des dizaines de millions de ménages américains pourraient ne pas recevoir certaines prestations fédérales – telles que la sécurité sociale, Medicare et Medicaid, et l’aide fédérale liée à la nutrition, aux anciens combattants et au logement – ​​à temps ou pas du tout, a déclaré le CEA. Des fonctions gouvernementales telles que la défense nationale peuvent être affectées, si les salaires des militaires en service actif sont gelés, par exemple.

2. Une récession, avec des suppressions d’emplois

Les ménages touchés auraient moins de liquidités à injecter dans l’économie américaine – et une récession “semblerait inévitable” dans ces circonstances, a déclaré Hamrick. La récession s’accompagnerait de milliers d’emplois perdus et d’un chômage plus élevé.

3. Coûts d’emprunt plus élevés

Les investisseurs considèrent généralement les bons du Trésor américain et le dollar américain comme des valeurs refuges. Les détenteurs d’obligations sont convaincus que les États-Unis leur rendront leur argent avec intérêts à temps.

“Il est sacro-saint dans le système financier américain que la dette du Trésor américain soit sans risque”, a déclaré Zandi.

Si ce n’est plus le cas, les agences de notation dégraderaient probablement la cote de crédit de la livre sterling des États-Unis, et les gens exigeront des taux d’intérêt beaucoup plus élevés sur les bons du Trésor pour compenser le risque supplémentaire, a déclaré Zandi.

Les coûts d’emprunt augmenteraient pour les consommateurs américains, puisque les taux des prêts hypothécaires, des cartes de crédit, des prêts automobiles et d’autres types de dettes à la consommation sont liés aux mouvements du marché du Trésor américain. Les entreprises paieraient également des taux d’intérêt plus élevés sur leurs prêts.

4. Volatilité extrême des marchés boursiers

Bien sûr, cela suppose que les entreprises et les consommateurs puissent obtenir du crédit. Il pourrait également y avoir une crise financière “grave” si le gouvernement américain n’est pas en mesure d’émettre des bons du Trésor supplémentaires, qui sont une composante essentielle du système financier, a déclaré Hamrick.

“Un défaut enverrait des ondes de choc sur les marchés financiers mondiaux et entraînerait probablement un gel des marchés du crédit dans le monde entier et une chute des marchés boursiers”, a déclaré le CEA. m’a dit.

Même la menace d’un défaut pendant la « crise » du plafond de la dette de 2011 a poussé Standard & Poor’s (maintenant connu sous le nom de S&P Global Ratings) à dégrader la cote de crédit des États-Unis et a généré des fluctuations considérables du marché. Les taux hypothécaires ont augmenté de 0,7 à 0,8 point de pourcentage pendant deux mois, et ont ensuite baissé lentement, a indiqué le CEA.