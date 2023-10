Le produit chimique contenu dans les poivrons qui provoque la brûlure s’appelle capsaïcine et n’est pas dangereux à moins d’en consommer des kilos. Malgré cela, l’esprit des humains et des autres mammifères perçoit la capsaïcine comme une menace et envoie un fort signal de brûlure au corps. Comme les oiseaux n’ont pas la même réaction, ils peuvent répandre des graines de poivre tout en épargnant la plante.

La sensation de brûlure provoquée chez l’homme libère également des endorphines et de la dopamine dans le corps. Currie, qui s’est mis à fond dans la culture des poivrons après s’être débarrassé de ses dépendances à la drogue et à l’alcool, considère que cela provoque un effet naturel. Il partage ses piments avec des chercheurs en médecine, dans l’espoir qu’ils puissent les utiliser pour guérir des maladies et aider les personnes souffrant de douleurs ou d’inconfort chroniques.

Un employé vêtu d’une chemise Carolina Reaper regarde l’une des serres d’Ed Currie à Fort Mill, en Caroline du Sud. Crédit: PA

Pour Currie, avoir le piment le plus piquant du monde est une obsession depuis deux décennies. Il a fallu 10 ans pour que Pepper X soit enregistré depuis la première expérience de croisement, y compris cinq ans de tests pour prouver qu’il s’agissait d’une plante différente avec un fruit différent et pour documenter sa chaleur moyenne sur différentes plantes et générations.

«Nous avons abordé la génétique, la chimie et la botanique», a-t-il déclaré.