Quel est le parti politique de Liz Cheney ?

La représentante de la MAISON, Liz Cheney, a perdu lors d’une candidature à la réélection aux primaires de la Chambre de 2022.

Cheney a perdu contre Harriet Hageman qui a été approuvée par l’ancien président Donald Trump.

Liz Cheney vient d’un milieu politique Crédit : AP : Associated Press

Quelle est l’affiliation politique de Liz Cheney ?

Le poids lourd politique Liz Cheney a été un élément important de l’actualité politique en raison de sa position sur l’insurrection du 6 janvier.

Elle s’est prononcée contre son propre parti républicain, critiquant vivement ceux qui se tenaient aux côtés de l’ancien président Donald Trump qui continue de prétendre que l’élection a été volée.

Cheney a été élue pour la première fois membre du Congrès du Wyoming en tant que membre du parti républicain en 2016, mais en mai 2021, les républicains de la Chambre ont voté pour destituer Cheney après qu’elle ait publiquement et à plusieurs reprises condamné les efforts de Trump pour arrêter le transfert pacifique du pouvoir.

Bien que Cheney ait été rejetée, elle a réorienté ses efforts en tant que vice-présidente du comité chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier pour tenir Trump responsable.

En tant que fille de l’ancien vice-président Dick Cheney, elle a travaillé pour inculquer la démocratie dans d’autres pays, suivant ce qu’elle croyait être les traces de son père.

L’ancienne représentante de Virginie, Barbara Comstock, a déclaré à NPR: “(Cheney) a certainement vu son père et sa mère … être attaqués à plusieurs reprises pour avoir fait ce que je suis sûr qu’elle pensait être la bonne chose, et donc je pense que c’est gentil. de facile.”

Liz Cheney a-t-elle perdu aux primaires ?

En août 2022, Cheney a perdu l’investiture républicaine au profit de la candidate approuvée par Trump, Harriet Hageman, aux élections primaires.

Après des mois d’incertitude entourant la candidature de Cheney à la réélection, elle avait annoncé qu’elle se présenterait quelques jours seulement avant la date limite.

Hageman a gagné la faveur des sondages après que Trump l’ait soutenue et ait pris la parole lors d’un rassemblement pour Hageman en mai.

“Il n’y a pas de RINO [Republican In Name Only] en Amérique qui a jeté son dévolu avec la gauche radicale plus que Liz Cheney », a-t-il déclaré à ses partisans.

Malgré ses efforts, Cheney a perdu lors d’une élection écrasante, n’obtenant que 29 % des voix contre Hageman qui a obtenu 69 % des voix.

Hageman a pris la parole lors d’un rassemblement après sa victoire et a déclaré : « Nous en avons marre de la commission du 6 janvier. On en a marre de Liz Cheney.

Trump a posté sur sa plateforme en ligne, Truth Social, exprimant son soutien à la victoire de Hageman.

Il a écrit: «Liz Cheney devrait avoir honte d’elle-même, de la façon dont elle a agi et de ses paroles et actions malveillantes et moralisatrices envers les autres.

“Maintenant, elle peut enfin disparaître dans les profondeurs de l’oubli politique où, j’en suis sûr, elle sera beaucoup plus heureuse qu’elle ne l’est en ce moment. Merci WYOMING!”

Cheney a cédé à Hageman après que l’Associated Press a déclenché les élections, affirmant qu’elle voulait donner l’exemple en acceptant la décision des électeurs.

“Harriet Hageman a reçu le plus de voix dans cette primaire – elle a gagné”, a-t-elle déclaré, implorant les électeurs de continuer à faire pression contre l’implication de Trump dans les émeutes du Capitole du 6 janvier.

“Aucun citoyen de cette république n’est un spectateur”, a-t-elle déclaré, ajoutant : “Nous ne pouvons pas abandonner la vérité et rester une nation libre”.

Le stratège du GOP, Stuart Stevens, a déclaré à The Hill que la défaite de Cheney aux élections “n’avait rien à voir avec la politique” et qu’elle avait été “expulsée du parti républicain”.

Il a déclaré au point de vente que la victoire de Hageman avait été poussée par son respect des normes de Trump.

“Elle a soutenu la politique de Trump, une politique conservatrice, à peu près transversale, dans la mesure où il y avait une politique cohérente”, a-t-il déclaré.

“Je pense que c’est une grosse erreur si nous en faisons trop à propos de Trump, car il s’agit en réalité de l’abandon complet d’un parti républicain, un parti politique majeur et l’un des deux principaux partis politiques en Amérique, abandonnant le concept de ce qu’il signifie fonctionner dans un système démocratique », a-t-il ajouté.

La représentante Liz Cheney est membre du Parti républicain Crédit : AP : Associated Press

Liz Cheney est-elle candidate à la présidence ?

Cheney a laissé entendre qu’elle pourrait se présenter à l’élection présidentielle de 2024, dans l’espoir de battre d’autres candidats républicains.

Elle a déclaré sur NBC’s Today que Trump présentait une menace et un risque très graves pour notre république.

Elle a poursuivi en disant que si Trump devait être vaincu, il faudrait “un front large et uni de républicains, de démocrates et d’indépendants”, ajoutant : “Et c’est ce dont j’ai l’intention de faire partie”.

Lors de son discours de concession après les primaires, Cheney avait déclaré à une foule qui regardait: “J’ai dit depuis le 6 janvier que je ferai tout ce qu’il faut pour que Donald Trump ne soit plus jamais près du bureau ovale – et je le pense vraiment.”

Bien qu’elle n’ait pas dit qu’elle se présenterait à la présidence, Cheney a déclaré à Today : “C’est quelque chose auquel je pense, et je prendrai une décision dans les mois à venir.”