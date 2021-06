Quel est le nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer approuvé par la FDA ?

La FDA a annoncé son approbation d’un traitement de la maladie d’Alzheimer développé par Biogen qui a rencontré un accueil controversé.

Près de 6 millions de personnes aux États-Unis et bien d’autres dans le monde souffrent de la maladie d’Alzheimer, qui attaque progressivement les zones du cerveau nécessaires à la mémoire, au raisonnement, à la communication et aux tâches quotidiennes de base.

Quel est le médicament contre la maladie d’Alzheimer créé par Biogen ?

Les responsables gouvernementaux de la santé ont approuvé le premier nouveau médicament appelé aducanumab pour la maladie d’Alzheimer en près de 20 ans, malgré la controverse sur les résultats de l’essai.

C’est le seul médicament qui, selon les régulateurs, peut probablement traiter la maladie sous-jacente, plutôt que de gérer des symptômes comme l’anxiété et l’insomnie.

Le nouveau médicament, développé par Biogen avec la société japonaise Eisai Co., n’a pas inversé le déclin mental, ne le ralentissant que dans une étude. Le médicament est administré en perfusion toutes les quatre semaines.

Le nouveau médicament est fabriqué à partir de cellules vivantes qui devront être administrées par perfusion dans un cabinet médical ou un hôpital.

Les effets secondaires les plus courants étaient l’inflammation dans le cerveau, la plupart des cas n’ont pas causé de symptômes ou de problèmes durables.

La FDA demande au fabricant de médicaments de mener une étude de suivi pour confirmer les avantages du médicament pour les patients.

Si l’étude ne montre pas son efficacité, la FDA pourrait retirer le médicament du marché, bien que l’agence le fasse rarement.

Biogen n’a pas immédiatement divulgué le prix, bien que les analystes aient estimé que le médicament pourrait coûter entre 30 000 $ et 50 000 $ pour un an de traitement.

Que dit l’Association Alzheimer de Biogen ?

Le président et chef de la direction de l’Alzheimer’s Association, Harry Johns, a déclaré : « Au nom des personnes touchées par la maladie d’Alzheimer et toutes les autres démences, l’Alzheimer’s Association salue et célèbre l’approbation historique de l’aducanumab par la FDA aujourd’hui pour la maladie d’Alzheimer.

« Cet agrément est une victoire pour les personnes atteintes d’Alzheimer et leurs familles. C’est un nouveau jour. Cet agrément permet aux personnes atteintes d’Alzheimer de plus de temps pour mieux vivre.

« Pour les familles, cela signifie pouvoir s’accrocher plus longtemps à leurs proches. Il s’agit de redynamiser les scientifiques et les entreprises dans la lutte contre ce fléau qu’est une maladie. Il s’agit d’espérer. »

La décision, qui pourrait avoir un impact sur des millions d’Américains plus âgés et leurs familles, suscitera certainement des désaccords parmi les médecins, les chercheurs en médecine et les groupes de patients.

Cela a également des implications de grande envergure pour les normes utilisées pour évaluer les thérapies expérimentales, y compris celles qui ne montrent que des avantages progressifs.

Qu’ont dit les gens au sujet du médicament Biogen?

Les utilisateurs des médias sociaux étaient sceptiques quant à l’annonce de Biogen et se sont tournés vers Twitter pour exprimer leurs pensées.

« 9 ans… longtemps à attendre des preuves irréfutables mais assez de temps pour rentabiliser ? nous verrons ce qui est le plus important pour le biogène », a déclaré l’un d’eux.

« Les actionnaires de Biogen rient jusqu’à la banque », a déclaré un autre.

Un utilisateur de Twitter s’est plaint à ses représentants du nouveau médicament en écrivant : « Combien vaut votre mémoire… apparemment, @biogène pense qu’il vaut 56 000 $ par année. @VanTaylorTX@RepAOC@RepColinAllred Ceci est inacceptable. en tant que personne qui avait deux grands-parents, et très probablement une mère atteinte de la maladie d’Alzheimer, c’est inacceptable. »

« Je suis vraiment heureux de voir que des recherches comme celle-ci sont poursuivies, en particulier dans des domaines apparemment sans rapport (dépression, cancer, Alzheimer). Je ne suis pas tout à fait rassuré par les » données « de Biogen », a commenté un autre.

« Une réduction de 22% du déclin, si les affirmations de Biogen sont même vraies, à 56 000 $ par an est obscène », a déclaré un utilisateur à propos du coût.