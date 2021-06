Quel est le nouveau drapeau Pride 2021 ?

Le mois de la FIERTÉ a lieu chaque mois de juin, et le drapeau de la Fierté habituel pour LGBTQIA+ a été amélioré cette année.

Le nouveau drapeau de la fierté a été conçu par Valentino Vecchietti, d’Intersex Equality Rights UK, selon Pink News. Il comprend un nouveau triangle jaune et un cercle violet pour mieux représenter la communauté intersexe.

Le nouveau drapeau Pride a été conçu par Valentino Vecchietti, d’Intersex Equality Rights UK Crédit : Instagram/intersex.equality.rights.uk

Quel est le nouveau drapeau de la fierté ?

Un triangle jaune avec un cercle violet a été ajouté au nouveau drapeau de fierté pour représenter les personnes intersexes, leur communauté et leurs droits.

Le drapeau Pride classique était un arc-en-ciel et a été conçu par Gilbert Baker en 1977.

Selon Pink News, les couleurs du drapeau traditionnel avaient chacune une signification. Le rose est pour le sexe, le rouge pour la vie, l’orange pour la guérison, le jaune pour le soleil, le vert pour la nature, le turquoise pour la magie, le bleu pour la sérénité et enfin, le violet pour l’esprit.

Un triangle jaune avec un cercle violet a été ajouté au nouveau drapeau de la fierté pour représenter les personnes intersexes Crédit : Reuters

« J’aime penser à ces éléments comme dans chaque personne, tout le monde partage cela », a-t-il déclaré un jour à ABC7 News.

« Les drapeaux disent quelque chose. Vous mettez un drapeau arc-en-ciel sur votre pare-brise et vous dites quelque chose.

Le nouveau drapeau Pride ajoute le triangle et le cercle sur le côté gauche du drapeau.

Quelles sont les autres versions du drapeau Pride ?

Le drapeau a été redessiné plusieurs fois au fil des ans Crédit : EPA

Le drapeau Pride a subi quelques autres améliorations ces dernières années.

En 2017, un groupe appelé More Color More Pride a ajouté deux bandes supplémentaires de noir et de marron au drapeau pour mieux représenter les personnes de couleur qui font partie de la communauté.

Puis, en 2018, le graphiste Daniel Quasar a ajouté un chevron à cinq couleurs au drapeau, selon Dezeen.

« Le drapeau comprend des rayures noires et brunes pour représenter les communautés de couleur LGBT marginalisées, ainsi que les couleurs rose, bleu clair et blanc, qui sont utilisées sur le drapeau de la fierté transgenre », a noté le média.

C’est la version sur laquelle le nouveau drapeau semble être basé. Le triangle jaune et le cercle violet sont imbriqués dans ce chevron sur le côté du drapeau.

Récemment, le graphiste Daniel Quasar a ajouté un chevron à cinq couleurs au drapeau pour représenter les personnes de couleur et les personnes trans. Crédit : Reuters

La dernière version du drapeau de la fierté comprend ces couleurs ainsi que de nouvelles pour la communauté intersexe Crédit : Reuters

Qu’est-ce que l’intersexe ?

Intersexe signifie une personne née avec des variations dans les caractéristiques sexuelles, selon Pink News.

Cela peut inclure « des chromosomes, des gonades, des hormones sexuelles ou des organes génitaux qui ne correspondent pas aux définitions typiques « masculine » ou « féminine ».

Existe-t-il d’autres drapeaux de la fierté ?

Il existe des drapeaux de fierté pour de nombreuses identités qui sont sous l’égide LGBTQIA +.

Pink News a noté qu’il existe des drapeaux pour la fierté bisexuelle, la fierté trans, la fierté lesbienne, la fierté pansexuelle, la fierté asexuée et bien d’autres.

Michelle Visage de la renommée de RuPaul’s Drag Race a récemment partagé plusieurs drapeaux de la fierté sur son compte Instagram pour informer les abonnés sur les nombreux drapeaux différents qui représentent différentes parties de la communauté LGBTQIA +.