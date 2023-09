Quel est le mouvement séparatiste du Khalistan derrière la rupture entre l’Inde et le Canada ?

L’assassinat de l’éminent dirigeant sikh et citoyen canadien Hardeep Singh Nijjar par deux hommes armés masqués en Colombie-Britannique en juin – et l’accusation du Canada cette semaine selon laquelle le gouvernement indien était impliqué – a attiré une attention renouvelée sur une cause séparatiste sikh appelée le mouvement Khalistan.