Quel est le meilleur traitement en cabinet pour raffermir une peau relâchée ?

Question : Vous avez récemment mentionné Thermage et Softwave en ce qui concerne le raffermissement de la peau relâchée. Je pose des questions sur Thermage, car il est disponible près de chez moi. Mais d’autres lasers radiofréquence sont-ils aussi efficaces pour le serrage ? J’ai remarqué des prix très différents dans ma région pour différents lasers et je me demande si les options moins chères ne sont pas aussi bonnes. Sont-ils tous créés égaux ? Deuxièmement, l’utilisation des lasers plus tôt dans la vie a-t-elle un effet préventif anti-âge ? J’ai entendu certains dire que, par exemple, l’utilisation précoce du Botox avait des effets préventifs sur les rides, mais je doute que ce soit vrai.

Question : Ma question concerne les bajoues. Peut-on faire quelque chose pour les resserrer et minimiser l’affaissement du menton, de la mâchoire et du cou ? J’ai eu Kybella sous mon menton, et même si j’avais l’impression d’être attaqué par des frelons meurtriers, les résultats étaient tout à fait corrects. Je comprends que Kybella fait fondre la graisse et que les bajoues doivent être causées par quelque chose de plus insidieux, comme la gravité ou la génétique. Que font les gens de nos jours pour garder la zone sous le menton en forme ?

UN: Je vais transmettre ceci à HNTFUYF DermDiva Heidi Waldorf, MD, dans une minute, mais d’abord : quand je lis des phrases comme « effet préventif anti-âge » et « les bajoues doivent être causées par quelque chose de plus insidieux, comme la gravité ou la génétique », même si je comprends les sentiments qui les précipitent. (je les ai aussi), ça me rend triste. Notre psychisme et notre corps sont si vulnérables ! Et notre culture de la beauté, largement âgiste, nous rappelle constamment à quel point nous nous en sortons mal.

Nous voilà, avançant de manière précaire sur la corde raide entre les ténèbres qui nous ont délivrés et les ténèbres qui nous attendent – ​​dans ce qui semble actuellement être un vent violent – ​​et quels encouragements recevons-nous ? Chahut à propos de nos bajoues affaissées et de nos pattes d’oie. Je tiens à vous rappeler que le vieillissement, la gravité et la génétique ne sont pas insidieux mais chacun est un miracle. Toi êtes un miracle, avec toutes vos imperfections. Il est peut-être temps de réintroduisez-vous.

Maintenant, si vous décidez de recourir à des traitements esthétiques en cabinet pour une raison quelconque – et si la raison est assez bonne pour vous, elle me suffit – voici quelques lignes directrices générales pour obtenir les meilleurs résultats.

“Comme le dit le proverbe : « De nombreux chemins mènent à Rome » – ou, pour le dire de manière moins élégante, « Il existe de nombreuses façons d’écorcher un chat » », explique Waldorf. “Ce que je veux dire, c’est qu’il existe de nombreuses options pour atteindre le même objectif.”

C’est pourquoi la recommandation de Waldorf est de choisissez le médecin, pas l’appareil.

Pourquoi? Car le resserrement peut s’effectuer de plusieurs manières, selon l’état de votre peau. Cela peut être fait sans casser la peau en utilisant des radiofréquences ou des ultrasons. Ou cela peut être fait en resurfaçant la peau à l’aide de divers lasers, de radiofréquences, de microneedling par radiofréquence ou avec une combinaison de ceux-ci.

Pour clarifier le premier lecteur qui semble confus quant à ce que sont ces appareils : Laser signifie Amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement. Waldorf explique :

Un laser fractionné ablatif détruit la couche externe de la peau et dépose de la chaleur pour stimuler le renouvellement du collagène (plus de temps d’arrêt ; des résultats plus spectaculaires).

UN laser fractionné non ablatif dépose de la chaleur sur l’épiderme et le derme sans les détruire pour stimuler le renouvellement du collagène (nécessitant souvent plusieurs traitements pour obtenir des résultats).

Serrage par radiofréquence contourne l’épiderme et délivre de la chaleur à travers la résistance électrique du derme et de la peau sous-cutanée pour stimuler le remodelage du collagène.

Echographie microfocalisée contourne l’épiderme, fournissant de la chaleur au derme plus profond pour stimuler le remodelage du collagène.

À propos de cette « résistance électrique du derme » — une fois que j’aurai compris exactement ce que cela signifie, je vous le ferai savoir. En attendant, « il n’existe pas de comparaison claire entre ces appareils, donc je ne peux pas dire si l’un est « meilleur » qu’un autre », explique Waldorf. « Cependant, nous connaissons la quantité et le type de chaleur que chaque appareil peut générer ainsi que la profondeur dans laquelle il peut pénétrer. C’est ce qui doit guider la recommandation d’un appareil, en fonction de la qualité de votre peau et de votre tissu sous-cutané.

La principale chose à garder à l’esprit est qu’une peau relâchée et photoendommagée avec un mauvais soutien est moins susceptible de montrer une amélioration en utilisant un dispositif de serrage non invasif sans également refaire surface de la peau. Une peau plus jeune, moins photo-endommagée et bénéficiant d’un bon soutien bénéficiera au maximum du resserrement non invasif, explique Waldorf. Si votre peau se situe entre ces deux catégories, une discussion franche avec votre médecin devrait vous aider à comprendre si les résultats en valent la peine, compte tenu de vos attentes et de votre budget. Je le dis souvent, car c’est vrai : moins un appareil a à faire, mieux il fonctionne.

Mais ce n’est pas à vous de déterminer quel appareil vous en donnera le plus pour votre argent, ni où trouver le traitement le moins cher. Il est votre travail consiste à poser des questions sérieuses à un médecin (et non à un esthéticien) sur ce qu’un appareil recommandé pourrait faire pour vous et à accepter la réponse (même si ce n’est pas ce que vous voulez entendre). Par exemple:

Est-ce la meilleure option pour ma peau ?

À quels résultats puis-je m’attendre et combien de temps faudra-t-il pour les voir ?

Dans quelle mesure les résultats pourraient-ils être visibles ?

Combien de temps pourraient-ils durer ?

Dans quelle mesure les résultats sont-ils variables pour une personne de mon âge ?

Y a-t-il des temps d’arrêt et qu’est-ce que cela implique ?

Des soins préventifs de la peau (protection solaire, ne pas fumer, une alimentation saine) et des traitements ciblés dès les premiers signes du vieillissement peuvent aider à conserver une apparence fraîche plus longtemps, explique Waldorf. Je vais le dire autrement : si vous êtes préoccupé par les rides et la génération de bajoues à mesure que vous vieillissez (un phénomène naturel), vous pouvez commencer les traitements en cabinet dès que vous remarquez pour la première fois des rides ou un affaissement qui vous dérangent, ce qui peut vous donner des résultats plus visibles pendant une période plus longue.

Commencer une procédure de raffermissement non invasive annuelle ou biennale lorsque la peau commence à perdre son ressort peut ralentir la marche du temps sur votre visage, explique Waldorf. Cependant, à terme, tant que vous vivez et respirez, votre visage vieillira ; il serait sage d’accepter cela. Parce qu’il y a un terrier de lapin ici, je ne veux pas que tu tombes.

Concernant les injections de neurotoxines comme moyen préventif contre les rides, Waldorf dit qu’il est vrai que « la toxine injectée entre les sourcils d’un loucheur avant que les rides ne commencent à se former peut inhiber leur développement ». Vous pouvez également être vigilant quant au port de lunettes de soleil, qui vous aideront à éviter de plisser les yeux et à protéger vos yeux des dommages causés par les UVA/UVB.