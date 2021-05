Quel est le meilleur téléphone à venir en 2021?

Le reste du calendrier 2021 est principalement défini avec les versions de téléphone de Google, Samsung et Sony, soit fortement rumeurs, soit confirmées. Nous n’avons également aucune raison de soupçonner que OnePlus ne nous apportera pas un autre appareil «T» plus tard ou qu’Apple ne livrera pas d’iPhone 13. Même Motorola doit faire quelque chose après avoir rejoint l’espace phare avec l’année dernière. Bord +. À ce stade, nous savons à peu près quand tout le monde va nous montrer les appareils qui nous permettront de passer le reste de l’année.

Google a déjà confirmé l’existence d’un Pixel 5a et apparaîtra à l’arrivée du 4a de l’année dernière. Nous sommes à peu près sûrs qu’un Google Pixel 6 sera à ses côtés avec sa propre puce Google personnalisée. Si nous passons l’année dernière, cela pourrait signifier août ou septembre.

Selon certaines rumeurs, Samsung présenterait le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy S21 FE et un nouveau Galaxy Z Flip en août, juste au moment où Sony sortira enfin le Xperia 1 III et le Xperia 5 III.

Si OnePlus a un OnePlus 9T en préparation, cela pourrait arriver en octobre (sinon plus tôt) et Motorola pourrait laisser tomber quelque chose à tout moment. Après tout, l’Edge + est apparu en avril de l’année dernière et c’est déjà la mi-mai.

Et enfin, l’iPhone 13 devrait être là cet automne et sera la tentation ultime de Tim.

Nous en savons un peu plus sur bon nombre de ces téléphones, car certains d’entre eux ont été annoncés et d’autres ont fui à plusieurs reprises. Alors, lequel attendez-vous le plus?