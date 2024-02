Quel est le meilleur pour dormir : le magnésium ou la mélatonine ?

Le sommeil peut parfois être difficile à trouver, c’est pourquoi certaines personnes se tournent vers des suppléments en vente libre pour les aider à passer une bonne nuit de sommeil. Bien que la mélatonine soit l’un des somnifères les plus populaires, ce n’est pas le seul. Les suppléments de magnésium peuvent également aider les gens à dormir et offrir plusieurs autres avantages.

Le magnésium est un minéral qui régule la glycémie et la tension artérielle, soutient les fonctions musculaires et nerveuses et aide à construire des protéines et des os solides – et tout cela en plus de favoriser le sommeil. Mais comparé à la mélatonine, le magnésium est-il meilleur option à saisir lorsque vous parcourez les allées des pharmacies à la recherche d’un somnifère en vente libre ? Voici ce que les experts ont à dire.

Comment le magnésium aide-t-il au sommeil ?

Le magnésium favorise le sommeil de diverses manières. D’une part, il crée et interagit avec le GABA, un neurotransmetteur lié au sommeil. “Les personnes qui ont des niveaux de magnésium sains ont une meilleure disponibilité du GABA pour s’endormir et rester endormies.” Chelsie Rohrscheibneuroscientifique et expert en chef du sommeil chez Wesper, une société de diagnostic des troubles du sommeil, a déclaré à Yahoo Life.

Le minéral aide également à calmer le corps, en particulier les muscles. “Le magnésium est impliqué dans l’activité musculaire et peut aider nos muscles à mieux se détendre pendant le sommeil”, explique Rohrscheib, notant que cela peut être particulièrement utile pour les personnes qui souffrent de crampes nocturnes ou qui ont des problèmes de santé. syndrome des jambes sans repos.

Il présente également des avantages pour la santé mentale, puisque le magnésium peut contribuer à réduire l’anxiété. «Il a été démontré que les carences en magnésium sont en corrélation avec le stress», dit-elle, expliquant que des niveaux élevés de stress chronique augmentent le cortisol, alias l’hormone du stress. “Le cortisol est très énergisant et favorise l’éveil et peut entraîner un mauvais sommeil et de l’insomnie”, dit-elle. Prendre du magnésium peut aider à réduire le stress, en vous aidant à vous sentir plus calme et plus somnolent la nuit. (Bonus : il peut aider à prévenir les migrainesce qui peut interférer avec le sommeil et la vie quotidienne.)

Prendre du magnésium peut également aider à augmenter les niveaux naturels de mélatonine du corps. “Etudes cliniques ont montré que de faibles niveaux de magnésium réduisent l’activité de la zone du cerveau qui produit la mélatonine », explique Rohrscheib. “Ainsi, s’assurer que vos niveaux de magnésium sont sains peut aider à maintenir une disponibilité élevée de mélatonine.”

Il convient de noter que le magnésium peut nécessiter un peu de patience lorsqu’il est utilisé pour traiter les problèmes de sommeil. “Le magnésium présente également de nombreux avantages, en particulier la relaxation musculaire et la diminution des niveaux de cortisol, mais il peut prendre un peu plus de temps pour agir comme complément de sommeil”, Dan Gartenbergpsychologue spécialisé dans les sciences du sommeil et fondateur et PDG de Espace de sommeil, raconte Yahoo Life. “Certaines personnes peuvent remarquer des effets au bout de quelques heures, tandis que d’autres peuvent ne pas voir de résultats avant quelques semaines.”

Magnésium vs mélatonine : quels sont les effets secondaires ?

Les deux suppléments peuvent provoquer certains effets secondaires, et celles qui sont enceintes ou qui allaitent ou qui souffrent de certains problèmes de santé tels qu’une mauvaise fonction rénale devraient en parler à leur médecin avant de prendre des suppléments de magnésium ou de mélatonine, note Gartenberg.

Le magnésium peut provoquer des maux d’estomac, ce qui indique qu’il faut réduire votre dose. “Prendre trop de magnésium pourrait également provoquer des symptômes potentiellement dangereux”, explique Gartenberg, “notamment des engourdissements et des picotements, une hypotension artérielle, un rythme cardiaque irrégulier et une faiblesse musculaire”, qui justifient tous d’être examinés par un professionnel de la santé.

La mélatonine peut provoquer une somnolence diurne et des rêves intenses, explique Rohrscheib, surtout si elle est prise tard le soir ou trop près de l’heure du réveil. Les effets secondaires les plus courants comprennent les maux de tête, les étourdissements et les nausées, Dr Raj Dasguptamédecin spécialisé dans la médecine du sommeil, la médecine interne, les soins pulmonaires et les soins intensifs, a déclaré à Yahoo Life.

Le magnésium ou la mélatonine sont-ils meilleurs pour favoriser le sommeil ?

Bien que les deux soient efficaces, en général, le magnésium peut être la meilleure option à long terme pour une bonne nuit de sommeil. “Malgré le manque d’études, le magnésium est généralement considéré comme sûr pour une utilisation à long terme lorsqu’il est pris selon les instructions, offrant potentiellement une solution plus durable aux problèmes de sommeil.” Dr Chester Wu, psychiatre et spécialiste du sommeil, explique à Yahoo Life. “La supplémentation en magnésium pourrait avoir des effets potentiellement plus bénéfiques sur le sommeil chez les populations présentant une carence en magnésium, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires.”

Dr Ken Zweig, interniste au Northern Virginia Family Practice, est d’accord. “Bien que les deux soient tout à fait sûrs et bien tolérés – à condition qu’ils soient achetés auprès d’un fabricant réputé – le magnésium peut être légèrement meilleur que la mélatonine”, a-t-il déclaré à Yahoo Life. “Il n’a été démontré ni l’un ni l’autre d’avoir d’effets secondaires à long terme, et les effets secondaires que l’on pourrait ressentir dépendent généralement de la dose et disparaîtront rapidement en réduisant la dose ou en arrêtant le médicament.”

Cependant, Wu estime que pour certaines personnes, la mélatonine peut être une bonne option. «Je recommande la mélatonine aux patients susceptibles de souffrir de troubles du rythme circadien ou s’ils sont plus âgés», dit-il.

En ce qui concerne l’efficacité, Zweig ne croit pas qu’il existe une réponse uniforme. La différence, dit-il, concerne davantage les difficultés de sommeil rencontrées par une personne. “La mélatonine est généralement vantée pour favoriser l’endormissement, tandis que le magnésium peut être meilleur pour maintenir le sommeil toute la nuit”, dit-il.

La fréquence à laquelle une personne envisage de prendre le supplément de sommeil est également importante. “Je dirais que le magnésium est meilleur à prendre tout le temps, tandis que la mélatonine est bonne à prendre périodiquement pour changer de rythme, lors des nuits particulièrement stressantes ou à très petites doses chaque soir”, explique Gartenberg.

Comment choisir le bon supplément de magnésium pour dormir

Pour ceux qui envisagent de prendre du magnésium, il est important de noter qu’il en existe plusieurs types différents. Gartenberg affirme que le thréonate de magnésium est la voie à suivre pour améliorer la qualité du sommeil et soutenir la mémoire et l’apprentissage. Pour une relaxation globale et un meilleur sommeil, il recommande le glycinate de magnésium (également connu sous le nom de bisglycinate), qui aide à calmer le système nerveux et stimule la production de mélatonine. Wu ajoute que le citrate de magnésium, le glycinate de magnésium et l’oxyde de magnésium sont tous efficaces, facilement absorbés par l’organisme et moins susceptibles de provoquer des problèmes digestifs.

Bien que l’apport journalier recommandé (AJR) en magnésium soit généralement d’environ 400 à 420 milligrammes de magnésium par jour pour les hommes adultes et de 310 à 360 milligrammes par jour pour les femmes adultes, il est recommandé aux gens de prendre pas plus de 350 milligrammes de magnésium sous forme de supplément quotidiennement pour éviter les effets secondaires. Gardez à l’esprit que vous en recevez peut-être déjà du magnésium dans ce que vous mangez puisque le minéral se trouve dans les légumes verts à feuilles, les grains entiers, les noix et les graines. “Vos limites RDA incluent également tout magnésium que vous obtenez de votre alimentation, pas seulement les suppléments”, note Gartenberg. “Il peut être facile pour vous d’en prendre trop si vous ajoutez un supplément de magnésium en plus de votre alimentation.”

Les experts disent qu’il est préférable d’y aller lentement lorsque l’on commence à prendre des suppléments de magnésium. “Les patients doivent commencer avec une faible dose et l’augmenter progressivement pour trouver la meilleure dose qui leur convient”, explique Zweig.

