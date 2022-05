Quel est le meilleur moment pour faire de l’exercice ?

L’exercice du matin a des effets très différents sur le métabolisme que le même entraînement plus tard dans la journée, selon une nouvelle étude ambitieuse sur le moment de l’exercice. L’étude, qui impliquait des souris de laboratoire en bonne santé faisant du jogging sur de minuscules tapis roulants, a cartographié des centaines de disparités dans le nombre et l’activité des molécules et des gènes dans le corps des rongeurs, selon qu’ils couraient tôt le matin ou plus profondément le soir.

Bon nombre de ces changements étaient liés à la combustion des graisses et à d’autres aspects du métabolisme des animaux. Au fil du temps, de tels changements pourraient influencer considérablement leurs risques de maladie et leur bien-être. Et bien que l’étude ait porté sur des rongeurs, ses résultats sont probablement pertinents pour ceux d’entre nous qui se demandent s’il est préférable de s’entraîner avant le travail, ou s’il est possible d’obtenir autant – ou plus – de bienfaits pour la santé en faisant de l’exercice après les heures normales de travail.

Comme le savent tous ceux qui ont un corps, nos opérations internes et celles de presque toutes les créatures vivantes suivent un rythme circadien de 24 heures bien orchestré et omniprésent. Des études récentes chez les animaux et les humains montrent que presque toutes les cellules de notre corps contiennent une version d’une horloge moléculaire qui se coordonne avec un système de synchronisation plus large et complet pour diriger la plupart des opérations biologiques. Grâce à ces horloges internes, notre température corporelle, notre glycémie, notre tension artérielle, notre faim, notre fréquence cardiaque, nos niveaux d’hormones, notre somnolence, notre division cellulaire, notre dépense énergétique et de nombreux autres processus augmentent et ralentissent de manière répétée tout au long de la journée.

Ces rythmes internes, bien que prévisibles, sont également malléables. Nos horloges internes peuvent se recalibrer, selon des recherches, sur la base d’indices complexes provenant de l’intérieur et de l’extérieur de nous. En particulier, ils réagissent à la lumière et à l’obscurité, mais sont également affectés par nos habitudes de sommeil et nos repas.