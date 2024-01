Quel est le meilleur médicament contre le rhume contre l’écoulement nasal, la congestion et la toux ?

Vous vous trouvez dans l’allée d’un magasin et regardez une étagère aussi remplie de remèdes contre le rhume que votre gorge est remplie de mucosités. Ça fait mal. Vos sinus sont bouchés et vous avez une toux qui va et vient, parfois violemment.

C’est la saison froide et vous en avez attrapé un, ce qui signifie que ce n’est pas le meilleur moment pour essayer de décider lequel des dizaines de remèdes contre le rhume devant vous apportera véritablement un certain soulagement.

Un trio de chercheurs de l’Université Brigham Young sont presque sûrs de pouvoir aider. Ils ont étudié les ingrédients des médicaments contre le rhume et examiné des dizaines d’études pour déterminer ce qui est efficace et ce qui ne l’est pas. Leurs recherches viennent d’être publiées dans JNP, le Journal des infirmières praticiennes.

Tout dépend de la recette, ou plutôt de la liste des ingrédients, selon Katreena Merrill, une infirmière diplômée d’un doctorat qui est professeur au College of Nursing de BYU, et Beth Luthy, qui possède un doctorat en sciences infirmières et est une professeur et doyen associé au collège. Ces deux-là et l’infirmière praticienne Elizabeth Edwards, qui était étudiante diplômée au moment de la recherche, ont co-écrit l’étude.

Les chercheurs se sont appuyés sur Enquête auprès des pharmaciens US News and World Report 2023 pour identifier les médicaments en vente libre contre le rhume les plus fortement recommandés, en examinant 388 articles écrits sur les ingrédients actifs et l’efficacité du soulagement des symptômes du rhume. Ensuite, ils ont examiné 26 articles pour déterminer la solidité et la qualité des preuves en faveur de antitussifs, décongestionnants et antihistaminiques – tous couramment utilisés pour traiter les symptômes du rhume.

« C’est un sujet tellement important. Le rayon des médicaments contre le rhume du magasin peut être accablant pour le patient », a déclaré Luthy au Deseret News. « Il existe des noms de marque, des noms génériques et différentes combinaisons de médicaments. Si le patient ne prête pas une attention particulière à ce qui est indiqué sur l’étiquette, il pourrait par inadvertance prendre trop de médicament ou prendre un médicament qui pourrait aggraver un autre de ses problèmes de santé.

Luthy voit également un autre défi. « Il y a ensuite le problème de savoir quels médicaments fonctionnent le mieux pour chaque symptôme spécifique. Le fait que cet article précise quels médicaments sont les meilleurs contre la toux et les symptômes nasaux est vraiment utile pour les consommateurs, surtout à cette période de l’année.

Vérification des ingrédients

Alors que choisis-tu ?

Pour la toux, vous avez besoin de quelque chose contenant du dextrométhorphane, qui est un antitussif contenu dans plusieurs médicaments en vente libre populaires. La deuxième option est la guaifénésine – mais il existe beaucoup moins de preuves scientifiques pour étayer son efficacité, a déclaré Merrill.

Les maux de gorge sont généralement causés par un écoulement postnasal, c’est pourquoi les médicaments qui éliminent la congestion ou l’écoulement nasal soulagent souvent le mal de gorge.

Les sinus sont un peu plus délicats. Sont-ils encombrés ? Qui coule? Pour les sinus compactés, quelque chose contenant de la pseudoéphédrine est idéal, mais il se trouve probablement derrière le comptoir de la pharmacie et vous devrez le demander et fournir une pièce d’identité car c’est un ingrédient qui peut être utilisé pour fabriquer de la méthamphétamine. Il est vendu sans ordonnance, mais des précautions sont prises pour aider à repérer les personnes qui pourraient en acheter trop, ce qui pourrait être associé à des activités criminelles.

Le nez qui coule bénéficie davantage d’un antihistaminique, un type de médicament également utilisé pour lutter contre les allergies. Pour la nuit, les chercheurs affirment que des études suggèrent un produit contenant de la diphenhydramine, du maléate de chlorphéniramine ou du succinate de doxylamine, car ils rendent également les gens un peu somnolents. Pendant la journée, recherchez des antihistaminiques qui ne vous rendent pas somnolent.

Merrill a dit de choisir le symptôme qui vous dérange le plus et d’opter d’abord pour cet ingrédient. Mais si vous présentez plusieurs symptômes, recherchez le médicament qui contient des ingrédients efficaces pour chacun d’eux. Merrill a cependant noté que leurs recherches ne portaient pas sur des produits combinés, mais uniquement sur des ingrédients actifs uniques.

Plus de choses à penser

L’Université Brigham Young a publié un Questions et réponses avec Merrill qui examine la différence entre les médicaments génériques et les médicaments de marque en vente libre et qui offre des conseils pour décider quoi faire.

Elle a déclaré au Deseret News que l’une des premières étapes du traitement d’un rhume consiste à reconnaître que les rhumes sont causés par un virus et non par une bactérie, et que les antibiotiques ne valent donc rien. Cela est également vrai pour la grippe, le COVID-19 et le virus respiratoire syncytial, de sorte qu’aucune des maladies respiratoires qui circulent actuellement ne bénéficie d’une pression sur un médecin pour obtenir une prescription d’antibiotiques. Merrill a déclaré que les gens peuvent être très exigeants lorsqu’ils sont malheureux et veulent se sentir mieux. Mais cela n’aide pas et renforce les bactéries, qui peuvent devenir plus fortes et résistantes aux antibiotiques. C’est un fait médical préoccupant dans le monde entier.

Merrill a également noté que de nombreux médicaments en vente libre utilisent le même ingrédient actif – et, espérons-le, efficace –, mais éventuellement en quantités différentes. Il est essentiel de prêter attention au panneau d’ingrédients sur le produit.

Il est également très important, a déclaré Merrill, de s’assurer de ne pas abuser de l’acétaminophène ou de l’ibuprofène en les prenant séparément s’ils sont également un ingrédient des médicaments contre le rhume, ce qui est courant. L’acétaminophène – Tylenol – est un ingrédient particulièrement courant, mais une trop grande quantité peut entraîner des lésions hépatiques et de graves conséquences sur la santé. Trop d’ibuprofène peut provoquer des lésions rénales.

Les conseils sur les médicaments en vente libre contre le rhume, a déclaré Merrill, sont destinés aux adultes, aux personnes non enceintes et aux personnes âgées. Elle a ajouté que les gens doivent se rappeler que les enfants ne sont pas de petits adultes qui peuvent simplement prendre une petite portion de médicaments formulés pour les adultes. Ils ont besoin de médicaments formulés pour leur tranche d’âge.

Parce que les médicaments de marque peuvent être chers, « je me tourne vers les médicaments génériques et je vois si je ne trouve pas le même ingrédient », a déclaré Merrill. Mais elle reconnaît que quand on ne se sent pas bien, c’est parfois difficile à faire.

Les chercheurs n’ont pas examiné l’efficacité des remèdes maison ou des options non médicamenteuses. Mais elle ne les écarte pas, dit-elle. « Les médicaments ne signifient pas que les vieux produits éprouvés ne fonctionnent pas. En ce qui concerne la gestion des symptômes, si vous vous sentez mieux et que cela ne présente aucun danger, ce n’est pas un problème.