Quel est le meilleur footballeur que vous ayez vu en personne ?

Nous pouvons discuter qui est le plus grand footballeur, mais qui est le meilleur joueur de football que vous ayez jamais vu en personne ?

De nombreux clubs européens et sud-américains font souvent des voyages aux États-Unis. Les matchs amicaux d’été, qui reviennent à la normale en 2022, permettent aux grands noms de se présenter à travers les États-Unis. Par exemple, en 2022, le Real Madrid, Barcelone, Manchester City, le Bayern Munich, la Juventus et bien d’autres ont plusieurs matchs aux États-Unis.

Si vous prévoyez d’aller à certains de ces jeux, c’est parfait ! Vous avez la possibilité de voir les meilleurs du monde au sein de leur équipe de club.

Bien sûr, ce n’est pas la seule façon de regarder les meilleurs joueurs du sport. Des matches amicaux et des matches internationaux se déroulent dans le monde entier. Selon l’endroit où vous vivez, il est probable qu’un jeu mettant en vedette de grands noms se soit rapproché de vous.

Ou, il y a le nec plus ultra pour les fans de football. Voyager à l’étranger, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique ou ailleurs en Amérique du Nord, ouvre la porte à des opportunités. Non seulement vous avez la chance de voir des ambiances différentes, mais il est plus facile de suivre l’horaire de l’élite du sport. Ce faisant, vous pouvez regarder le meilleur joueur de football en personne.

Le meilleur footballeur vu en personne

Gardant cela à l’esprit, nous voulons connaître les voyages ou les expériences dont vous vous souvenez. Pour certains, cela pourrait remonter à 1994 ou avant. La Coupe du monde a ensuite présenté Diego Maradona, bien que pour une poignée de matchs. Certes, d’autres lecteurs et fans de football ont regardé un match du New York Cosmos. Pelé, l’un des grands incontestés du jeu, a représenté le club new-yorkais pendant deux ans au milieu des années 1970.

Le meilleur joueur est peut-être Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Messi est un joueur fréquent aux États-Unis avec des matchs amicaux ou des tournois impliquant les Amériques. Ronaldo peut être un peu plus difficile compte tenu de sa nationalité avec le Portugal.

N’oubliez pas qu’il n’est pas nécessaire que ce soit l’un de ces batteurs du monde. Par exemple, le meilleur joueur que j’ai eu le privilège de voir en direct est Christian Pulisic. Je l’ai vu marquer un tour du chapeau contre le Panama lors des éliminatoires de la Coupe du monde de la CONCACAF. Avant cela, c’était Landon Donovan, qui avait réussi un tour du chapeau lors d’un match amical.

Utilisez la section des commentaires ci-dessous pour discuter du meilleur joueur que vous ayez vu en personne. Assurez-vous également de mentionner quand et où vous avez eu l’honneur de les regarder.

