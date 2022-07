Quel est le meilleur exercice pour la glycémie ?

Même si un peu d’exercice est bon, plus c’est mieux. UN étude de longue haleine sur la prévention du diabète de type 2 ont constaté que plus les participants faisaient d’exercice, plus leur risque était faible.

Mais à un moment donné, “faire plus” cesse d’être une option réaliste. Même si vous pouvez tolérer la répétition, vous finissez par manquer d’heures dans la journée.

Heureusement, il existe une autre option, celle qui vous aide à contrôler votre glycémie en une fraction du temps.

Leçon 3 : Un travail plus dur donne des résultats plus rapides

Martin Gibala, PhD, a publié son première étude sur l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT) en 2005, alors qu’il était professeur adjoint de sciences de l’exercice à l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario.

Il est maintenant président du département, en partie grâce aux dizaines d’études HIIT qu’il a publiées depuis lors. Il est également l’auteur de L’entraînement d’une minute : la science montre un moyen de se mettre en forme de manière plus intelligente, plus rapide et plus courte.

Vous pouvez trouver un certain nombre de façons de faire des entraînements HIIT. Par exemple, après un court échauffement, vous pouvez aller très fort sur un vélo stationnaire pendant 30 secondes, récupérer à un rythme plus lent pendant 60 secondes et répéter plusieurs fois. En seulement 10 minutes, vous pouvez obtenir un assez bon entraînement.