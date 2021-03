L’une des meilleures parties de la pluie l’après-midi est l’arc-en-ciel qui suit. Jeu de lumière spectaculaire créant de belles nuances de bleus et de rouges et jaunes. Bien que vous puissiez les voir pratiquement partout, dans les grandes villes et les petites villes, certains endroits sont mieux adaptés aux observations d’arc-en-ciel que d’autres.

Si vous vivez à Hawai’i, vous vivez officiellement dans le meilleur endroit de la planète pour assister à un arc-en-ciel. Selon des scientifiques de l’Université d’Hawaï à Manoa, l’emplacement et le climat uniques de l’île en font un endroit idéal pour les arcs-en-ciel les plus vibrants.

«L’importance culturelle des arcs-en-ciel se reflète dans la langue hawaïenne, qui a de nombreux mots et expressions pour décrire la variété des manifestations à Hawaï», mentionné Steven Businger, professeur à la UH Manoa School of Ocean and Earth Science and Technology, et auteur de l’étude.

La langue hawaïenne a des mots pour les arcs-en-ciel que vous n’avez peut-être jamais vus, comme les arcs-en-ciel (uakoko) ou les arcs de lune (anuenue kau po). Dans leur mythologie, il est considéré comme un symbole de transformation – comme un chemin – entre le ciel et la Terre.

Les arcs-en-ciel se forment dans des conditions environnementales spécifiques (bien sûr, en mélangeant la pluie et la lumière du soleil). Le soleil doit être à environ 40 degrés de l’horizon. Plus haut monte le soleil, plus bas va l’arc-en-ciel (finalement invisible).

La direction devient importante car le soleil sera incliné à l’est pendant la matinée, tandis que la même condition sera favorable à l’ouest pendant l’après-midi.

Hawai’i est situé dans le Pacifique subtropical. Son climat est dominé par les alizés et les averses de pluie fréquentes, mais pas par les pluies de mousson sombres et sombres – beaucoup plus légères et plus lumineuses avec le soleil presque toujours en vue. Businger explique comment la surface chaude de la mer la nuit réchauffe l’atmosphère environnante et le sommet des nuages ​​la refroidit. Ainsi, il y a souvent des arcs-en-ciel fantastiques autour du petit-déjeuner.

Les montagnes hawaïennes jouent également un rôle dans la formation de l’arc-en-ciel. Ils forcent les alizés, qui forment alors des nuages, et finalement des pluies. Il prétend que si les montagnes n’étaient pas là, Hawai’i serait un désert avec des précipitations très rares.