Quel est le match de Coupe du monde le plus marqué de tous les temps ?

La victoire 6-2 de l’Angleterre contre l’Iran lors de son premier match de groupe de la Coupe du monde 2022 a semblé particulièrement élevée lors du tournoi international d’élite du football, mais, remarquablement, elle ne figure même pas dans le top 10 des matchs les plus marquants de tous les temps. tournoi.

En effet, il y a eu un nombre surprenant de matchs avec neuf buts ou plus, aucun tournoi au 21e siècle ne figurant dans le top dix des matchs de Coupe du monde les plus marquants.

Alors, quel est réellement le match de la Coupe du monde qui a comporté le plus de buts depuis la création du tournoi en 1930 ? Choix de siège (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont fait le creusement, découvrant tous les jeux remplis d’objectifs à travers les âges.

6= Yougoslavie 9-0 Zaïre, Coupe du monde 1974

Avec le Zaïre mené 3-0 dans les 20 premières minutes de ce match de Coupe du monde 1974, leur entraîneur Blagoje Vidinić (un Yougoslave lui-même) a remplacé son gardien. Le remplaçant ne mesurait que cinq pieds et quatre pouces et, une minute après son entrée sur le terrain, il avait concédé.

Le Zaïre – désormais connu sous le nom de République démocratique du Congo – a encaissé cinq autres buts contre les Européens de l’Est, s’inclinant 9-0 lors de l’une des plus lourdes défaites d’une Coupe du monde.

6= France 6-3 RFA, Coupe du monde 1958

La France et l’Allemagne de l’Ouest ont disputé des matches cruciaux de la Coupe du monde, leur rencontre en 1958 étant à l’origine de leur rivalité en tournoi.

Un barrage spectaculaire pour la troisième place Just Fontaine a joué le rôle principal dans ce match plein de buts lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Suède 1958, inscrivant quatre buts sur un terrain plutôt médiocre.

6= Allemagne de l’Ouest 7-2 Turquie, Coupe du monde 1954

Une affaire initialement compétitive s’est rapidement transformée en l’Allemagne de l’Ouest s’enfuyant avec le match. La première mi-temps s’est terminée sur un score de 3-1, la Turquie étant toujours bel et bien capable de décrocher un résultat face à ses rivaux européens.

Cependant, l’Allemagne de l’Ouest a dominé la seconde mi-temps, inscrivant quatre buts alors que la Turquie n’a pu en marquer qu’un en réponse. Telle était la fluidité de l’attaque de l’Allemagne de l’Ouest, s’ils étaient capables de marquer deux buts dans la même minute – attrapant le ballon à la Turquie immédiatement après le coup d’envoi et descendant de leur côté pour marquer.

6= Hongrie 9-0 Corée du Sud, Coupe du monde 1954

Les “Magnificent Magyars” étaient au top de leur forme lors de la Coupe du monde de 1954, en tête du Groupe 2 grâce à de lourdes victoires contre la Corée du Sud et l’Allemagne de l’Ouest (nous en reparlerons plus tard). Cette raclée 9-0 contre la Corée du Sud est également devenue la plus grande victoire jamais remportée dans un match de Coupe du monde, n’ayant été améliorée que par un résultat qu’ils ont réussi 28 ans plus tard.

6= Argentine 6-3 Mexique, Coupe du monde 1930

Lors de la première Coupe du monde en 1930, l’Argentine a pris une avance de 3-0 en seulement 17 minutes, le Mexique en repoussant un avant la pause. L’équipe sud-américaine a cependant continué à dominer, établissant alors le record du plus grand nombre de buts dans un match de Coupe du monde alors que Guillermo Stabile a réussi un triplé.

5. France 7-3 Paraguay, Coupe du monde 1958

Autre match d’un tournoi relativement précoce, la rencontre de la France avec le Paraguay est la première de cette liste à franchir la barre des deux chiffres. Le Paraguay a connu une solide première mi-temps, marquant deux fois et entrant à la mi-temps avec le score de 2-2.

Cependant, ils se sont effondrés en seconde période et les Bleus les ont punis avec une défaite 7-3.

2= ​​Hongrie 10-1 El Salvador, Coupe du monde 1982

À la deuxième place, trois matches de trois Coupes du monde différentes, tous avec un nombre impressionnant de 11 buts.

Bien que le Hongrois de 1982 était bien loin de la légendaire équipe de 1954, ils ont tout de même produit l’une des victoires les plus dévastatrices du tournoi avec leur défaite de El Salvador par dix buts à un. Malgré ce résultat impressionnant, un match nul contre la Belgique et une défaite contre l’Argentine ont fait que la Hongrie n’a jamais réussi à sortir de la phase de groupes du tournoi.

2= ​​Hongrie 8-3 RFA, Coupe du monde 1958

En 1954, deux titans européens se sont rencontrés sur le terrain, la Hongrie et l’Allemagne de l’Ouest.

Bien que les Allemands de l’Ouest aient été une équipe forte, ils ont été catégoriquement vaincus par les Hongrois lors de leur rencontre, probablement en raison de l’entraîneur ouest-allemand Sepp Herberger jouant une équipe composée principalement de réserves. La “Golden Team” hongroise, fraîchement sortie d’une victoire 9-0 contre la Corée du Sud, a battu l’Allemagne de l’Ouest par 8 buts à 3.

Les deux se sont qualifiés dans leur groupe et se sont rencontrés à nouveau en finale de la Coupe du monde – cette fois, cependant, avec le légendaire capitaine Ferenc Puskás blessé, la Hongrie a perdu contre l’Allemagne de l’Ouest dans l’un des bouleversements les plus controversés du tournoi.

2= ​​Brésil 6-5 Pologne, Coupe du monde 1938

Le plus ancien des trois est celui de la compétition de 1938 et on se souvient à la fois du premier match de la Pologne dans une Coupe du monde et du match avec le meilleur score du Brésil dans une Coupe du monde à ce jour. Les Polonais ont livré un combat courageux, mais c’est finalement la nation sud-américaine qui l’a emporté de justesse par 6 buts à 5.

1. Autriche 7-5 Suisse, Coupe du monde 1954

Avec 12 buts, l’affrontement de l’Autriche en 1954 contre la Suisse voisine est le match le plus marqué de l’histoire de la Coupe du monde.

La rencontre record est devenue connue sous le nom de «Hitzechlacht von Lausanne» («La chaude bataille de Lausanne»), en raison des températures extrêmes auxquelles les joueurs ont dû jouer sous 40 ° C.

La Suisse a pris une avance dominante dès le début, marquant trois buts en quatre minutes dans une ouverture sensationnelle d’une rencontre en quart de finale. Remarquablement, cependant, l’Autriche a réussi à rebondir après ce martèlement avec cinq buts, tous en première mi-temps.

Le reste du match a comporté deux autres buts des Suisses et des Autrichiens chacun, se terminant par un score surréaliste d’Autriche 7, Suisse 5.