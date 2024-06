Quel est le maigre apport en huile de poisson ? Une nouvelle recherche soulève des questions sur les suppléments d’oméga-3

Dans le monde du bien-être, peu de choses sont aussi courantes et aussi déroutantes à avaler que des conseils sur les vitamines et les suppléments et sur leurs avantages.

Recherche publiée la semaine dernière dans la revue Médecine BMJ a examiné le profil risque/bénéfice de l’huile de poisson sur la santé cardiaque, suggérant, à partir d’une étude de plusieurs années, que la prise régulière d’huile de poisson peut augmenter le risque d’événements cardiovasculaires, y compris la fibrillation auriculaire et les accidents vasculaires cérébraux, chez les personnes ne présentant pas un risque élevé.

Chez ceux qui souffraient déjà d’une maladie cardiovasculaire, les chercheurs ont découvert les avantages de la prise de suppléments d’huile de poisson et l’évolution de la maladie.

Les suppléments d’huile de poisson sont peut-être le type de supplément d’oméga-3 le plus courant que les gens peuvent obtenir en vente libre. Ils se présentent souvent sous forme de capsules et les gens les recherchent parce que certaines recherches ont examiné l’apport en oméga-3 comme potentiellement bénéfique pour un organisme. divers problèmes de santéy compris la polyarthrite rhumatoïde, la cognition et même des choses comme le TDAH.

Mais le fait que la supplémentation en huile de poisson ne soit pas bénéfique pour la santé cardiaque de la population en général n’est « pas un problème nouveau, juste un nouveau document sur la question », a déclaré à CNET le Dr Andrew Freeman, cardiologue au National Jewish Health de Denver.

Il a ajouté que les suppléments d’huile de poisson en vente libre sont différents des formes d’huile de poisson « hautement purifiées », notamment Lovaza et Vascepa, que les gens peuvent obtenir de leur médecin avec une ordonnance pour réduire les triglycérides. (triglycérides élevés contribuer à risque cardiovasculaire.)

Bien que loin d’être le dernier mot sur les avantages et les risques des suppléments d’oméga-3 (il y avait des limites à cette étude, notamment le fait que les gens déclaraient eux-mêmes leur consommation d’huile de poisson, cette recherche ne reflète donc pas le dosage), elle soulève des questions qui continuer à se heurter aux recommandations en matière de suppléments en général, comme le fait qu’ils ne sont pas réglementés en termes de sécurité ou d’efficacité par la Food and Drug Administration des États-Unis, et le fait que nous sommes censés tirer la majorité de nos nutriments de l’alimentation et de l’alimentation.

Certaines habitudes alimentaires qui se concentrent en grande partie sur des aliments d’origine végétale riches en graisses saines, en protéines maigres et en certaines sources d’huile de poisson d’origine alimentaire (y compris les régimes comme le régime méditerranéen) continuent d’être liées à des résultats positifs pour la santé. Ces régimes peuvent être riches en acides gras oméga-3 et en d’autres nutriments, mais il s’est avéré difficile de reproduire ces avantages sous forme de suppléments.

« Il n’y a pas beaucoup de preuves en faveur des suppléments d’oméga-3 en général », a déclaré le Dr Navya Mysore, médecin de soins primaires basé à New York, dans un courrier électronique. Si quelqu’un souhaite en ajouter un à sa routine pour un problème de santé, dit-elle, c’est une bonne idée de consulter un médecin avant de « prendre une décision personnalisée pour vous-même ».

Qu’a révélé l’étude ? Forces et limites

La médecine BMJ étude a suivi plus de 400 000 participants, âgés de 40 à 69 ans, inscrits à l’étude UK Biobank, en suivant leurs événements de santé, leur mode de vie et les facteurs alimentaires qu’ils ont signalés, notamment s’ils prenaient régulièrement des suppléments d’huile de poisson, leur consommation alimentaire régulière et plus encore.

Après des années de suivi, les chercheurs ont découvert que la supplémentation en huile de poisson était bénéfique chez les personnes déjà atteintes d’une maladie cardiovasculaire, mais que dans la population générale (c’est-à-dire celles sans maladie cardiovasculaire), la prise régulière d’huile de poisson était associée à un risque accru de primo-infection. maladies cardiaques et accidents vasculaires cérébraux.

Les points forts de l’étude sont qu’elle est de grande envergure et qu’elle a pu suivre l’incidence des événements cardiaques. Les chercheurs ont également collecté des détails sur certains facteurs qui peuvent influencer la santé cardiaque, comme le tabagisme, la consommation excessive d’alcool et l’alimentation générale. Cependant, ils « n’ont pas pris en compte les changements de comportement dans des populations présentant des profils cardiovasculaires différents », écrivent les chercheurs. Il ne peut pas non plus prendre en compte tous les comportements affectant la santé qui peuvent influencer les choix de bien-être d’une personne, qui sont notoirement difficiles à séparer et à cerner à une seule cause ou à un seul effet.

En outre, la plupart des participants à l’étude étaient blancs, ont noté les chercheurs. Par conséquent, cette seule étude ne permet pas de savoir si le même lien peut être établi avec des personnes d’autres races. Et surtout, cela ne tenait pas compte du dosage d’huile de poisson que les gens prenaient ni de marques ou types spécifiques.

Certains aliments qui contiennent naturellement Les oméga-3 comprennent le poisson et les fruits de mer, les noix et les graines, les huiles végétales et certains aliments enrichis. Carlosgaw/E+ via Getty Images

Alors… les gens devraient-ils arrêter de prendre des suppléments d’oméga-3 ?

Les dernières découvertes ne devraient pas vous faire paniquer et vous donner l’impression que vos pilules d’oméga-3 ou d’huile de poisson sont des problèmes cardiaques en bouteille ; comme l’ont noté les auteurs de l’étude, des recherches supplémentaires sont nécessaires sur le lien entre les événements cardiovasculaires et l’huile de poisson, et cela fait suite aux recherches en cours sur le lien complet et compliqué entre les oméga-3 et différents bienfaits pour la santé lorsqu’ils se présentent sous forme de supplément. Au moins pour la population en général, la plupart des conclusions ont été contradictoires ou peu concluantes.

Cette étude à elle seule ne suffit pas à influencer définitivement l’argument des avantages de l’huile de poisson, selon le Dr Gregory Katz, cardiologue à NYU Langone.

« Pour changer la pratique clinique, seul un essai randomisé permet de voir les causes et les effets », a déclaré Katz dans un e-mail. « Une étude comme celle-ci ne vous dit pas si l’huile de poisson est à l’origine des battements cardiaques irréguliers. »

Mais, a-t-il déclaré, « certains essais cliniques sur les suppléments d’oméga-3 à haute dose ont montré un signal indiquant qu’il pourrait y avoir un risque accru d’un rythme cardiaque irrégulier appelé fibrillation auriculaire », ce qui augmente le risque d’accident vasculaire cérébral.

Lorsqu’on lui demande si les suppléments d’oméga-3 végétaliens ou végétariens seraient meilleurs – ceux qui proviennent de l’ALA au lieu du DHA et de l’EPA – les preuves sont également obscures, puisque l’ALA est un « précurseur dans le corps du DHA et de l’EPA, qui sont les principes actifs ». oméga-3″, a déclaré Katz, ajoutant que la façon dont ils sont convertis en oméga-3 actifs n’est pas aussi efficace et qu’elle n’est peut-être « pas très utile ».

Tout cela revient donc au même conseil : obtenez vos oméga-3 (et tous les autres nutriments) de votre alimentation lorsque cela est possible. Si cela n’est pas possible, discutez avec votre médecin de la possibilité de commencer un complément alimentaire ou d’utiliser des vitamines supplémentaires. Étant donné que les gens peuvent être intéressés à prendre des oméga-3 pour différentes raisons de santé autres que la santé cardiaque, vous devriez en parler à quelqu’un qui comprend vos antécédents médicaux afin que vous puissiez peser les risques et les avantages.

Dans un grand résumé estival mis à jour pour la dernière fois en 2023, qui regardait études disponibles sur les oméga-3 et les suppléments d’oméga-3 pour tout un éventail de problèmes de santé, y compris les maladies cardiovasculaires, l’Office of Dietary Supplements des National Institutes of Health a conclu que « la consommation de poisson et d’autres types de fruits de mer dans le cadre d’une alimentation équilibrée favorise la santé cardiaque, en particulier lorsque les fruits de mer sont consommés à la place de moins aliments sains. » Mais les preuves des bienfaits protecteurs des suppléments sur la santé cardiaque sont plus fortes chez les personnes atteintes d’une maladie existante.

Les dernières découvertes font cependant ressortir certaines nuances indispensables pour les suppléments.

« Tout le monde n’est pas pareil », a déclaré Freeman à propos de la dernière étude sur l’huile de poisson. « Tous les médicaments ne sont pas identiques, et ce qui peut sembler inoffensif n’est pas toujours le cas. »