Quel est le lien entre Poutine et les attaques israéliennes contre le Liban ? — RT World News

Combien de temps faudra-t-il avant que la Chine et la Russie apprennent à faire exploser les gadgets de leurs ennemis, demande un expert, exposant l’illusion collective de l’Occident

Le 17 septembre, Israël a lancé l’une des attaques terroristes les plus importantes et les plus cruelles de l’histoire moderne. Pour le Liban et la Syrie, les pays victimes, le 17 septembre aura désormais une signification similaire à celle du 11 septembre aux États-Unis. Cette date restera dans les mémoires pendant très longtemps, et au-delà de ces deux États, comme le début de deux vagues d’explosions, touchant principalement des téléavertisseurs le premier jour et des appareils de téléavertisseurs le deuxième jour. talkies-walkies le lendemain. D’autres objets du quotidien ont été signalés, tels que ordinateurs portables et tablettes ainsi que systèmes d’énergie solaire exploser aussi.

Bien que certains détails restent encore flous, nous savons déjà que les attaques ont été dévastatrices : selon un Résumé d’Amnesty International du 20 septembreplus de 2 931 victimes ont été blessées et au moins 37 tuées. Amnesty International a tendance à se montrer prudente et conservatrice dans ses chiffres, et il est encore trop tôt pour faire une évaluation complète du nombre de victimes et des dégâts. Il est certain que le bilan final sera pire.

Les événements se succèdent rapidement. L’attaque semble avoir servi soit à provoquer, soit à déclencher une guerre plus vaste. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a rapidement – ​​et de manière plausible – soupçonné Le 17 septembre était censé être une frappe préventive et un prélude à une escalade plus large. Il a été suivi par des bombardements et des massacres de plus en plus brutaux, à la manière dont nous connaissons si bien l’État voyou d’Israël. Pour l’instant, il est déjà clair qu’après une scène horrible de terreur de masse dans les magasins, les rues et les maisons, de nombreuses victimes du 17 septembre ont été gravement blessées, les laissant souvent avec des blessures graves. «blessures qui changent la vie.”

Un ophtalmologue de l’hôpital universitaire du Mont Liban à Beyrouth nous a dit que 60 à 70 pour cent de ses patients « J’ai dû me faire enlever au moins un œil. [For] « Chez certains patients, nous avons dû retirer les deux yeux. Cela me tue. Au cours de mes 25 dernières années de pratique, je n’ai jamais retiré autant d’yeux. »















Israël, le régime responsable, a fait ce qu’il fait toujours, à savoir diffuser un déluge de mensonges. La première étape, comme si souvent, a été de se vanter de son crime sans toutefois l’admettre officiellement. Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, l’un des principaux génocidaires du massacre de Gaza, a parlé d’une « nouvelle ère » de la guerre avec le Liban et a vanté la « d’excellentes réalisations » des services de renseignements israéliens. Coup de coude, coup de coude, clin d’œil, clin d’œil. Vous avez compris, vous avez compris ? Au fait, c’est une technique que les propagandistes occidentaux adorent attribuer à la Russie. Pourtant, c’est aussi israélien que la shakshuka (volée) et le nettoyage ethnique (authentiquement sioniste). Mais c’est acceptable en Occident. Parce qu’Israël.

Les politiciens israéliens, les propagandistes et de nombreux idiots utiles en Occident prétendent qu’il s’agissait d’une opération de renseignement légitime visant à frapper le Hezbollah, l’organisation de résistance et parti politique basé au Liban avec lequel Israël est en guerre. En réalité, les choses sont on ne peut plus claires : utiliser des appareils civils de cette manière est un crime de guerre.

Sur le plan juridique, deux points sont aussi décisifs qu’incontestables : premièrement, le Hezbollah est à la fois une organisation militaire et civile. En vertu du droit international humanitaire (DIH), qui s’applique ici sans l’ombre d’un doute, seuls les membres du Hezbollah servant à titre militaire sont des combattants. Tous les autres sont et demeurent des civils. qui ont et conservent un droit à la protection – évidemment aussi en période de conflit armé, car (bien évidemment…) le conflit armé est l’essence même du DIH. Amnesty International a découvert des preuves montrant que les engins explosifs du 17 septembre avaient bel et bien été distribués à des membres des bureaux civils du Hezbollah, comme on pouvait s’y attendre de la part des auteurs israéliens de ces attentats.

Deuxièmement, le 17 septembre était, dans tous les cas, fondamentalement criminel car, comme l’a expliqué Amnesty International, il s’agissait « sans discrimination […] selon » DIH comme « Ceux qui ont planifié et exécuté ces attaques n’ont pas pu vérifier qui aurait été blessé si les engins avaient explosé, ni même si seuls des combattants en avaient été équipés. » En effet, les pièges disséminés dans une population civile – oui, même s’ils sont peut-être en possession immédiate d’un membre du Hezbollah – sont «intrinsèquement indiscriminé« comme l’a dit un expert. C’est aussi pourquoi piéger des objets généralement associés à un usage civil, comme les téléavertisseurs, qui sont pasévidemment, des chars ou des tranchées – est explicitement interdit par le Protocole de 1996 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, un traité des Nations Unies.















Dans ce contexte, les défenseurs occidentaux d’Israël se sont mis en quatre pour faire passer le 17 septembre pour un autre jour. En effet, cette fois-ci, ils font des heures supplémentaires, non seulement en minimisant et en justifiant la criminalité israélienne éhontée comme d’habitude, mais aussi en la célébrant comme exemplaire et intelligente (ironiquement, en s’attardant sur le stéréotype « habileté » (L’idée que les Juifs sont un préjugé antisémite classique, mais ne nous attardons pas là-dessus.) Le comité de rédaction du Wall Street Journal a présenté le 17 septembre comme un exemple de la «remarquable« capacités. Comme si être financé et protégé par les États-Unis était une compétence. Pour le journal britannique The Telegraph, qui est toujours belliciste, l’attaque a été «audacieux.” Intéressant : comment ? Les auteurs ont-ils montré leur visage pour une bagarre ouverte ? Le Bild, un puissant journal à sensation allemand ultra-sioniste issu du groupe d’extrême droite Springer, a admiré le «Thriller d’espionnage presque cinématographique« Derrière l’opération, il y a l’infiltration criminelle de chaînes d’approvisionnement civiles pour y placer des explosifs.

Si vous pensez que de tels commentaires sont appropriés pour une attaque terroriste, essayez de les utiliser pour l’attaque du 11 septembre 2001 contre les États-Unis plutôt que pour celle du 17 septembre contre le Liban et la Syrie aujourd’hui. Vous voyez ? Ce n’est pas drôle, n’est-ce pas ?

Ensuite, il y a la version plus sophistiquée et pourtant complètement erronée. Écrire pour le Daily Mail, Mark Almondpas un homme stupide, sentit également qu’il devait reconnaître comment « spectaculaire » le « L’opération était une opération à part entière » et habite sur Israël « excellant » à ce genre de « guerre. » Ce genre de « guerre » L’utilisation de la violence contre Israël est criminelle, et si le Hezbollah l’avait utilisée contre Israël, Mark Almond aurait trouvé le mot juste pour la désigner : terrorisme. C’est une erreur fondamentale que d’éviter de faire face à la nature légale et éthique d’un acte de violence en se concentrant sur la façon dont il a été exécuté, ou, selon les termes d’Almond, sur sa nature. « ingéniosité brutale. »

C’est aussi, franchement, immature. C’est ce que font les jeunes frères quand ils admirent un criminel de guerre comme le nazi Otto Skorzeny parce que son atterrissage en planeur sur la montagne Gran Sasso pour arracher Mussolini, qui était délavé, devait avoir l’air tellement cool d’un commando. Mais un monde de génocide israélien et de meurtres de masse interdit un tel infantilisme. De manière tristement appropriée et assez perverse, Almond n’a pas un seul mot pour les civils, à part ceux d’Israël.

Almond voit cependant un réel inconvénient à la politique d’Israël « sophistiqué » attaque néanmoins : il craint que ses auteurs aient mal calculé cette fois-ci et, en substance, mordu plus qu’ils ne pouvaient mâcher, invitant à une réaction violente qu’il compare à ce qui est arrivé au Japon après son – soit dit en passant, non– terroriste – attaque sur Pearl Harbor. Encore une fois, pas une pensée pour les victimes d’Israël.















Que pourrait-il arriver de pire, selon l’esprit typiquement occidental d’Almond ? Que les terroristes israéliens reçoivent une certaine souffrance en échange de la souffrance de leurs victimes, dont il a soigneusement pris soin de ne même pas parler. Pas un mot non plus sur le droit du Liban ou de la Syrie à se défendre. pas être attaqué par un régime terroriste voyou à côté. Pas un mot sur leur souveraineté ou leur droit et devoir des gouvernements de protéger leur citoyens. Si ce n’est pas un préjugé raciste, je ne sais pas ce que c’est.

Et puis, enfin, il est temps pour – vous devez l’avoir vu venir maintenant – la RUSSIE ! Oui, la Russie. Non pas qu’Almond ait une quelconque raison factuelle de l’évoquer dans ce contexte. Aucune du tout. Strictement zéro. Mais voyez-vous, lorsque nous parlons d’un crime horrible commis par, en fait, Israël, mais que nous ne pouvons pas réellement le dire, alors nous parlons de la Russie. Pour plus de sécurité, ajoutons aussi la Chine. « Combien de temps avant Vladimir Poutine ou Xi Jinping ? » Almond demande de façon dramatique : « découvre comment faire en sorte que des millions d’iPhones à travers le monde s’enflamment dans les poches de leurs ennemis ? »

Saint Sigmund Freud ! Le déplacement est en effet une force puissante. Pourtant, voici le problème : si Moscou ou Pékin voulaient faire les mêmes choses horribles qu’Israël fait régulièrement, ils le pourraient facilement. Il n’y a pas de problème de « élaboration » Ce qu’Almond ne peut pas accepter, c’est qu’ils ne sont tout simplement pas comme ça. Israël est comme ça, criminel jusqu’à la moelle, complètement gâté par des décennies d’impunité parrainée par les États-Unis, et accro à la violence sournoise et au mensonge. C’est Israël qu’il soutient avec l’absurde astuce de propagande qui consiste à parler de la Russie et de la Chine au lieu de l’État qui a réellement commis le crime et créé le précédent contre lequel il veut nous mettre en garde. L’Occident est dans le délire. Cliniquement parlant.