ZARA TINDALL a suivi les traces de sa mère, la princesse Anne, et est devenue une cavalière à succès, rejoignant la liste des membres royaux qui ont participé aux Jeux olympiques.

Zara a également un lien spécial avec l’hippodrome de Cheltenham, qu’elle visite chaque année lorsque les courses de chevaux ont lieu.

Zara Tindall est devenue le premier membre de la famille royale à être nommé pour faire partie du comité de l’hippodrome de Cheltenham Crédit : PA

Quel est le lien avec l’hippodrome de Cheltenham de Zara Tindall ?

En 2019, Zara Tindall est devenue directrice de l’hippodrome de Cheltenham après avoir été nommée par le Jockey Club.

Son rôle a aidé à soutenir et à promouvoir l’équipe équestre GBR qui a ensuite participé aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Elle était considérée comme la bonne personne après avoir non seulement élevé et possédé des chevaux elle-même, mais également possédé des hippodromes.

Cependant, elle a également remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Londres 2012 en concours complet par équipe.

Lors de sa nomination, Zara a déclaré: “Je suis passionnée par les courses de chevaux, en particulier du côté des sauts, et le summum absolu est Cheltenham.

“La course est tout simplement le sport le plus excitant et il est ouvert à tous.

“C’est un honneur d’avoir été invité par Martin St Quinton au nom du Jockey Club à s’impliquer de manière plus formelle et j’ai hâte de faire ma part pour soutenir l’équipe de direction dans les années à venir.”

Cette position a fait de Zara le premier membre de la famille royale à être nommé au comité de l’hippodrome de Cheltenham.

Combien d’enfants a Zara Tindall ?

Zara Tindall a trois enfants avec son mari Mike Tindall.

L’aînée est Mia Grace, née le 17 janvier 2014, et on la voit souvent assister à des fiançailles royales avec ses parents.

Quatre ans plus tard, le 18 juin 2018, Zara a donné naissance à Lena Elizabeth.

Le nom était un hommage touchant à la grand-mère de Zara, feu la reine Elizabeth II.

Puis, le 21 mars 2021, Zara a donné naissance à leur premier fils sur le sol de la salle de bain.

Son nom, Lucas Philip, est un hommage à son grand-père, le prince Philip.

Zara a suivi les traces de sa mère, la princesse Anne, et n’a donné de titres royaux à aucun de ses enfants.

Où habitent Zara Tindall et Mike ?

Zara et Mike Tindall vivent sur le Gatcombe Park Estate dans le Gloucestershire avec leurs enfants.

Le domaine appartient à la princesse Anne et la famille Tindall ne vit qu’à quelques maisons de là.

Ils organisent plusieurs événements équestres sur le domaine de 700 acres.