HUGO Hammond est devenu une véritable idole sur Love Island 2021.

Le beau professeur d’éducation physique faisait également partie de l’équipe nationale de cricket d’Angleterre pour handicapés physiques et a parlé de son état…

Quel est le handicap d’Hugo Hammond ?

Hugo a une condition appelée pied bot.

Selon le NHS site Web, cela arrive parce que le tendon d’Achille – à l’arrière de la cheville – est trop court.

Elle peut affecter un seul pied ou les deux et peut causer des douleurs ou des difficultés à marcher si elle n’est pas traitée.

Si la condition est détectée à la naissance, la condition peut être traitée en manipulant et en étirant doucement le tendon.

Hugo a subi de nombreuses opérations dans son enfance pour rectifier la maladie, mais a malgré tout connu une carrière sportive réussie.

Il est joueur de cricket et a parcouru le monde en tant que membre de l’Angleterre PD, l’équipe nationale pour les personnes handicapées.

Qu’a dit Hugo Hammond sur son handicap ?

Avant d’entrer dans la villa, Hugo a déclaré à PA Media : « Si je peux donner le bon exemple et montrer aux gens qu’avoir un handicap ne signifie pas que vous ne pouvez pas être ordinaire ou que cela ne signifie pas que je n’ai pas de le droit de trouver l’amour et des choses comme ça, alors ce serait génial.

« J’adorerais être le porteur du flambeau pour ça. »

Il a continué à dire à quel point son handicap « ne le définit pas » et a expliqué : «[The other Islanders] remarquera probablement à un moment donné, surtout quand je ne marche pas avec des chaussures, car j’ai un tendon d’Achille légèrement plus court à cause de l’opération, alors je marche légèrement sur la pointe des pieds.

« Donc, les gens le remarqueront et je serai très heureux de les éduquer, de leur dire et de les informer de tout ce que j’ai vécu et de ce que les autres traversent. »

Il a ajouté: «Je suis très chanceux d’avoir eu des parents très solidaires en grandissant et ils ont en quelque sorte fait toutes mes opérations à un âge précoce, donc pour être honnête, je ne m’en souviens pas vraiment.

« Je marche maintenant avec un peu d’arrogance supplémentaire, c’est comme ça que j’aime le décrire, car je vacille parfois sans mes chaussures. Cela ne me définit pas.