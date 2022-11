Quel est le dernier jour pour voter ? Cela dépend de l’endroit où vous vivez

Quand le vote anticipé est-il terminé aux élections de mi-mandat ?

Eh bien, où habites-tu ?

Tous les États ont leurs propres règles et délais pour les bulletins de vote déposés avant le jour du scrutin, par courrier ou en personne.

Le vote anticipé a reçu un grand coup de pouce en 2020, lorsque de nombreux États ont rendu la pratique plus accessible, alors que la nation votait au milieu de la pandémie de coronavirus. Les électeurs l’ont également utilisé, avec un nombre sans précédent de 103,2 millions de personnes qui ont voté tôt à l’élection présidentielle, désireuses d’éviter les longues files d’attente et les bureaux de vote bondés, ou simplement de déposer leurs bulletins de vote dans les urnes de collecte officielles.

Maintenant, alors que la période de vote anticipé tire à sa fin pour les élections de mi-mandat de 2022, un aperçu de la date à laquelle les choses devraient se terminer :

VOTE EN PERSONNE

Chaque État offre la possibilité de voter par anticipation – certains par courrier, certains en personne, certains les deux. Pour les endroits où le vote anticipé en personne, les fenêtres dans lesquelles quelqu’un peut voter par anticipation varient de plus d’un mois à un peu plus d’une semaine.

Le vote anticipé et le vote par correspondance en personne commencent dès près de six semaines avant le jour du scrutin lui-même dans des endroits tels que l’Illinois, le Michigan, le Minnesota, le Mississippi, le Dakota du Sud, le Vermont et la Virginie.

Dans de nombreux endroits, en personne, le vote anticipé est ouvert jusqu’au jour du scrutin lui-même. D’autres, dont l’Indiana, le Missouri, le Montana, le Nebraska et l’Ohio acceptent les électeurs jusqu’à la veille de l’élection.

Certains, comme le Nouveau-Mexique, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud – où la pratique est nouvelle cette année – et l’Oklahoma concluent le processus le samedi avant le jour du scrutin. Et la Louisiane ferme ses premiers sondages une semaine avant le jour du scrutin lui-même.

ENVOI DES VOTES

Dans un certain nombre d’États, les électeurs peuvent voter plus tôt par courrier.

La plupart des endroits exigent que les bulletins de vote par correspondance portent le cachet de la poste avant le jour du scrutin, mais de nombreux États les accepteront dans les semaines suivant l’élection. L’Illinois accepte les bulletins de vote par correspondance deux semaines après l’élection, tandis que le Maryland et l’Ohio accepteront les bulletins de vote jusqu’à 10 jours après l’élection.

Au Colorado, où tous les électeurs inscrits reçoivent automatiquement des bulletins de vote par correspondance, la plupart des votes sont exprimés de cette façon, bien qu’il existe des centres de vote en personne. Les bulletins de vote peuvent être déposés jusqu’à la fermeture des bureaux de vote.

Le Michigan exige que ses bulletins de vote par correspondance soient reçus avant la fermeture des bureaux de vote, tout comme d’autres États, notamment l’Arizona, le Delaware, la Géorgie, Hawaï, le Minnesota, le Montana, le Nouveau-Mexique, le Rhode Island, le Wisconsin et le Wyoming.

QUAND LES VOTES ANTICIPÉS SONT-ILS COMPTÉS ?

Avant que les premiers votes par correspondance puissent être comptés, ils doivent être traités. Cela signifie que les responsables électoraux ouvrent tous les bulletins de vote papier, vérifient les signatures et les trient en piles correctes.

Le moment où tout cela peut commencer varie d’un État à l’autre. Certains endroits peuvent prendre une longueur d’avance, tandis que d’autres doivent attendre le jour du scrutin lui-même, ce qui peut rendre certains décomptes de votes longs et chaotiques.

Certains États peuvent commencer à traiter les bulletins de vote dès trois semaines avant le jour du scrutin. Le décompte peut même commencer avant la fermeture des bureaux de vote.

Dans le New Jersey, les votes par correspondance anticipés peuvent être traités avant le jour du scrutin et comptés avant la fermeture des bureaux de vote. À Washington, DC, ces votes ne peuvent pas être traités avant le jour du scrutin et ne peuvent être comptés qu’après la fermeture des bureaux de vote.

___

___

Meg Kinnard, l’Associated Press