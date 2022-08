Quel est le calendrier d’installation du panneau solaire de l’achat à l’alimentation ?

Dans les 10 prochaines années, trois fois plus d’énergie solaire sera installé aux États-Unis comme toutes les années avant 2021. Étant donné que le toit les installations solaires ont atteint un nombre record chacune des dernières années, cette expansion rapide ne devrait pas surprendre.

Bien que de nombreuses personnes optent pour l’énergie solaire, cela peut être un long processus. Avant de signer un contrat, vous devrez assurez-vous que votre maison est bien adaptée, trouver une bonne entreprise solaire et recueillir et comparer quelques devis. Après cela, d’autres se chargeront d’autoriser, d’installer et de donner l’approbation finale à vos panneaux solaires.

Bien que l’attente puisse sembler être un simple inconvénient, la rapidité avec laquelle vos panneaux solaires se mettent en marche peut en fait avoir un impact vos économies globales. La crédit d’impôt solaire fédéral a été récemment augmenté et étendu, mais plans de facturation nette et d’autres incitations sont reconsidérées dans tout le comté. Lorsque vous êtes confronté à l’un de ces délais, comprendre la durée de l’ensemble du processus d’installation peut éclairer votre prise de décision. Voici ce que vous devez savoir.

Problèmes de chaîne d’approvisionnement et recherche personnelle

Il y a quelques points dans le processus d’achat d’énergie solaire qui sont difficiles à planifier.

Une variable est que les problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement n’ont pas échappé à l’industrie solaire et signifie que 2022 est une année plus incertaine que la normale pour le solaire. Jusqu’à présent, les installations solaires résidentielles ont continué à battre des records, tandis que la plupart des retards ont affecté des installations industrielles et à grande échelle.

Une autre variable est le temps que vous passez à faire vos propres recherches et à solliciter des devis. Car l’industrie solaire résidentielle est très compétitive, les vendeurs sont très réactifs. Cette étape prendra le temps dont vous aurez besoin. La pression pour signer un contrat rapidement pourrait être signe d’une entreprise frauduleusealors méfiez-vous.

Les entreprises solaires peuvent avoir des processus légèrement différents, votre expérience peut donc différer de celle décrite ci-dessous. Même ainsi, cela vous donnera une bonne idée de la façon dont le processus fonctionne généralement et combien de temps cela prendra.

Évaluation du site solaire et conception du système

Avant qu’une entreprise solaire puisse installer les panneaux, elle doit concevoir un système qui s’adapte à votre toit. Cela implique presque toujours qu’un professionnel de l’énergie solaire se rende chez vous pour une évaluation. Ils doivent s’assurer que votre toit n’aura pas besoin d’être remplacé avant l’installation et qu’il n’est pas trop ombragé par des arbres ou d’autres bâtiments. Si votre maison a besoin d’un nouveau toit ou si des arbres doivent être taillés, votre calendrier sera un peu plus long.

Après avoir évalué votre maison, votre entrepreneur solaire concevra votre système en fonction de votre toit et de vos besoins énergétiques. Vous accepterez la conception finale et signerez un contrat. Différents experts estiment que cette étape prend entre une et quatre semaines.

Permis et approbation

Une fois que vous avez approuvé la conception de votre système solaire, votre ville ou votre autorité locale doit également le faire. À partir du moment où votre installateur solaire soumet les autorisations nécessaires jusqu’au moment de l’installation, cela dépend du processus d’autorisation, qui certains gouvernements locaux ont choisi d’accélérer.

Les estimations vont de trois à 11 semaines. Vous pouvez avoir une idée de la rapidité avec laquelle l’autorisation des prises avec la carte cliquable dans le Outil Solar TRACE du Laboratoire National des Energies Renouvelablesmais uniquement pour les zones disposant de suffisamment de données pour fournir des estimations.

Installation

La partie la plus excitante du processus d’installation solaire est peut-être aussi l’une des plus rapides. L’installation – lorsque des ouvriers sont sur votre toit pour fixer des panneaux – ne prend que quelques jours, même pour des travaux compliqués. Attendez-vous à ce que cela soit fait en trois jours ou moins.

Autorisation d’opérer

Après l’installation, vous ne pouvez pas simplement appuyer sur un interrupteur et commencer à utiliser l’électricité de vos panneaux. Votre ville doit inspecter l’installation et s’assurer qu’elle est conforme au code. L’outil Solar TRACE peut vous donner une idée du temps que cela prendra à quelques endroits, bien que quelques semaines soient une estimation juste.

La dernière étape consiste à obtenir l’approbation du système auprès de votre service public, appelée autorisation d’exploitation ou PTO. Étant donné que le service public a l’obligation de fournir l’électricité nécessaire sur son territoire, il doit approuver les projets qui envoient de l’énergie au réseau.

Selon le service public, cela peut varier considérablement, mais certaines estimations indiquent qu’il faudra trois à huit semaines après l’installation pour obtenir l’autorisation de fonctionner.

Au total, de la conception du système à l’autorisation d’exploitation, votre processus d’achat solaire peut durer de deux à six mois, bien que certains fixent le plafond à quatre mois.

Le calendrier est quelque chose dont vous voudrez discuter avec votre installateur avant de signer un contrat. Alors que des retards inattendus surgissent, avoir une idée générale de la durée de chaque étape vous aidera à identifier les retards irréguliers ou déraisonnables tout au long du processus. Plus vite vous obtenez ces autorisations finales, plus vite vous pouvez commencer à économiser de l’argent.

