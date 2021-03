Une grande question parmi les parents et les enseignants en ce moment est de savoir si leurs enfants seront vaccinés contre le COVID-19 à temps pour le semestre scolaire d’automne. Certains se sont demandé si le vaccin était même nécessaire pour les enfants. Le Dr James Wood, pédiatre et professeur adjoint de maladies infectieuses pédiatriques, explique ce que les médecins savent aujourd’hui sur le risque auquel les enfants sont confrontés de contracter et de propager le coronavirus et sur la disponibilité des vaccins.

Les enfants ont-ils vraiment besoin du vaccin COVID-19?

La reponse courte est oui. De nombreuses études ont montré que le COVID-19 n’est pas aussi grave chez les enfants, en particulier les jeunes enfants – mais cela ne signifie pas que les enfants ne risquent pas d’être infectés et de propager potentiellement le virus. Les enfants de moins de 12 ans qui contractent le COVID-19 ont tendance à avoir des maladies bénignes ou aucun symptôme, tandis que les adolescents semblent avoir des réponses quelque part entre ce que les adultes et les jeunes enfants ont vécu. Les Centers for Disease Control and Prevention ont constaté que les adolescents étaient environ deux fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de COVID-19 que les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Les chercheurs essaient toujours de comprendre pourquoi nous constatons ces différences entre les enfants plus âgés et plus jeunes. Le comportement joue probablement un rôle. Les adolescents sont plus susceptibles de participer à des activités sociales ou de groupe, et ils peuvent ou non porter des masques. Les différences immunitaires et les facteurs biologiques peuvent également jouer un rôle. Les coronavirus non-SRAS-CoV-2 sont courants chez les enfants, entraînant souvent une infection des voies respiratoires supérieures. Leur exposition fréquente à d’autres coronavirus contribue-t-elle à les protéger contre le COVID-19 sévère? C’est une hypothèse. Nous savons que les réponses immunitaires des jeunes enfants en général sont différentes de celles des adultes et jouent probablement un rôle dans la protection.

Il est important de se rappeler que même si la plupart des enfants ne présentent que des symptômes bénins, ils courent toujours des risques. Au moins 226 enfants américains atteints du COVID-19 sont décédés et des milliers ont été hospitalisés.

La clé pour minimiser le risque est de s’assurer que les enfants finissent par se faire vacciner, suivre les recommandations de distanciation sociale et porter des masques.

Les enfants propagent-ils le virus?

Dans un environnement comme une école où le port de masque et la distanciation sociale sont imposés, les jeunes enfants semblent ne pas propager beaucoup le virus lorsque les règles et les directives sont suivies. Un examen du CDC a trouvé peu de différence dans les cas communautaires dans les comtés avec des écoles élémentaires ouvertes et ceux avec l’apprentissage à distance. Si des précautions ne sont pas prises, les enfants infectés par le coronavirus pourraient très bien le transmettre aux adultes. Ce qui n’est pas encore clair, c’est l’ampleur de ce risque. Pour que les écoles restent aussi sûres que possible, il sera important de maintenir des politiques de masque et de distanciation sociale à l’échelle de l’école. Avec les adolescents en particulier, les règles relatives aux masques ne peuvent pas dépendre du fait que la personne a été vaccinée ou non. Tant que l’immunité collective au sein de l’ensemble de la communauté ne sera pas à un bon niveau, l’éloignement social et le masquage seront toujours la recommandation.

Alors, quand les enfants peuvent-ils se faire vacciner?

À l’heure actuelle, le vaccin Pfizer est le seul aux États-Unis autorisé pour les adolescents dès l’âge de 16 ans. Avant que les enfants de moins de 16 ans puissent être vaccinés, des essais cliniques doivent être réalisés sur des milliers de jeunes volontaires pour évaluer l’innocuité et l’efficacité des vaccins.

Les fabricants de vaccins Moderna et Pfizer ont tous deux des essais en cours avec des adolescents et s’attendent à avoir des données d’ici la fin du printemps ou au début de l’été. Si leurs vaccins s’avèrent sûrs et efficaces, les enfants de 12 ans et plus pourraient être vaccinés avant la rentrée scolaire à l’automne.

En réalité, les jeunes enfants ne seront probablement pas éligibles au vaccin avant la fin de l’automne ou l’hiver au plus tôt. Moderna vient d’annoncer le 16 mars qu’elle a commencé à tester le vaccin chez les enfants âgés de 6 mois à 11 ans. Pfizer n’a pas encore atteint ce stade et ces essais prennent du temps.

En quoi les vaccins que les enfants recevront sont-ils différents?

La composition des vaccins COVID-19 pour enfants est la même que celle utilisée chez les adultes – la différence est que les enfants peuvent avoir besoin d’une dose différente. La première étape des essais de vaccins consiste à déterminer la bonne dose. Les entreprises veulent trouver la dose la plus faible possible qui soit à la fois sûre et produisant un niveau cible d’anticorps. Par exemple, Moderna utilise une dose de 100 microgrammes chez les adultes. Il teste trois doses différentes pour les enfants de moins de 2 ans – 25, 50 et 100 microgrammes – et deux doses pour les enfants de plus de 2 ans, à 50 et 100 microgrammes.

Une fois que la société aura déterminé la dose optimale, elle lancera un essai contrôlé par placebo pour tester son efficacité, dans lequel certains enfants recevront un placebo et certains recevront le vaccin.

Un système rigoureux d’essais de vaccins pédiatriques est bien établi aux États-Unis. Ces essais sont essentiels pour évaluer l’innocuité et l’efficacité des vaccins chez les enfants, qui peuvent différer de celles des adultes.

J’ai bon espoir qu’un vaccin sûr et efficace sera disponible pour les enfants. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de signaux de sécurité provenant des études sur les adultes ou les adolescents qui m’inquiètent en tant que pédiatre, mais les études doivent encore être effectuées chez les enfants.

Comment les parents peuvent-ils créer des dates de jeu sûres pour les enfants?

Quand je parle aux parents, j’explique que c’est une question de risque par rapport aux avantages. Chaque famille a une tolérance différente. D’un point de vue médical, la santé mentale des enfants et leur faire jouer avec d’autres enfants est une partie importante de l’enfance. Je dirais que les enfants non vaccinés qui jouent à l’intérieur sans masque n’est toujours pas une bonne idée. Le risque est tout simplement trop élevé à ce stade. À mesure que le temps se réchauffe, j’encourage les enfants à jouer à l’extérieur. Faites du vélo, jouez et socialisez – faites-le simplement en toute sécurité. Nous avons tous une fatigue pandémique, y compris les professionnels de la santé. Alors que le temps se réchauffe, je pense que tout le monde veut simplement revenir à la normale. La pire chose que nous puissions faire, juste au moment où nous commençons à voir une lumière à la fin, est de reculer à nouveau – parce que cela ne ferait que prolonger la tâche de tout le monde.