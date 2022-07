Quel est le bon moment pour demander un passeport canadien? Réponses à vos questions alors que les retards persistent

Aiden Ho, 7 ans, et son frère Desmond, 5 ans, seraient en route pour Hong Kong pour rendre visite à leur grand-mère si seulement leur mère, Janice Ip, pouvait faire traiter leurs passeports.

Ip dit qu’elle cherche en ligne depuis un mois un rendez-vous dans les centres Service Canada et les bureaux des passeports, mais qu’elle n’en a pas trouvé dans un rayon de 50 kilomètres de son domicile à Aurora, en Ontario.

« Je ne fais pas confiance au système pour le moment, mais que puis-je faire ? » dit-elle. “C’est une sorte de situation d’attente.”

Ip est l’un des nombreux Canadiens qui évaluent les chances de s’engager à voyager tandis que Service Canada fait face à une demande écrasante de passeports depuis que les restrictions pandémiques ont été assouplies, forçant des milliers de personnes à faire la queue dans des centres à travers le pays.

Elle dit qu’elle ne risquera pas de perdre les documents personnels de sa famille par la poste pour demander des passeports – ou de dépenser de l’argent pour des billets d’avion qu’elle ne pourra peut-être pas utiliser.

Janice Ip et ses fils, Aiden, deuxième à gauche, et Desmond ont besoin de passeports pour rendre visite à la grand-mère des enfants à Hong Kong après ne pas l’avoir vue pendant trois ans. (Soumis par Janice Ip)

Et prendre un jour de congé pour faire la queue n’est pas une option.

“En fait, nous n’avons pas le luxe de faire la queue simplement à cause de la nature de notre travail. Nous ne pouvons pas travailler à domicile”, a-t-elle déclaré.

CBC News a demandé à la ministre de la Famille Karina Gould, ministre responsable des services de passeport, comment les Canadiens devraient aborder les demandes de passeport au cours des prochaines semaines.

Dois-je poster ma demande de passeport?

Vous feriez mieux de ne pas poster votre demande de passeport pour le moment en raison de “l’énorme arriéré”, a déclaré Gould.

“Pour certaines personnes, le courrier est la seule option, et nous voulons nous assurer que ce canal leur est accessible, mais le système de passeport est vraiment conçu comme un service en personne”, a-t-elle déclaré.

Gould a ajouté que se rendre en personne permet aux agents d’examiner les documents personnels requis pour les demandes de passeport, tels que les certificats de naissance et les cartes de citoyen, et de les restituer immédiatement.

Pourquoi la ligne téléphonique du programme de passeport raccroche-t-elle au nez?

Les Canadiens se sont plaints de ne pas pouvoir joindre les téléphonistes de Service Canada, après avoir attendu des heures, pour entendre un message automatisé qui leur raccroche au nez.

“Parfois, votre fournisseur de téléphonie mobile, si vous êtes en attente depuis un certain temps, interrompt l’appel… Et ce n’est pas vraiment à cause du système du gouvernement du Canada, car nous prenons tous ces appels”, a déclaré Gould.

Un porte-parole d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a déclaré que 135 agents travaillent actuellement au centre d’appels des passeports et que 40 autres agents du 1-800-O-CANADA – la ligne téléphonique générale pour obtenir des informations sur les services du gouvernement fédéral – fournissent un soutien.

Service Canada a mis en place un système à la mi-avril qui diffuse un message lorsque les lignes sont pleines au lieu d’un signal occupé ou de laisser tomber les appels immédiatement. Auparavant, les appelants étaient automatiquement déconnectés lorsque les lignes étaient occupées.

L’agence gouvernementale a reçu 949 921 appels entre le 4 juillet et le 10 juillet.

Gould dit que Service Canada s’attend à ce que 500 agents de passeport supplémentaires se mettent au travail – et 383 agents de service aux citoyens qui peuvent les soutenir dans le processus de passeport – d’ici la fin juillet.

Vais-je recevoir mes documents à temps pour un voyage cet automne?

Si vous n’avez pas de plans de voyage urgents, attendre jusqu’en septembre pour demander un passeport serait le pari le plus sûr.

“L’objectif est que dans quatre à six semaines, nous ayons franchi la bosse de l’arriéré”, a déclaré Gould.

Elle espère que d’ici là, les personnes qui ont affiché leur demande recevront enfin leur passeport et que Service Canada pourra respecter ses normes de service régulières.

“Nous devons faire mieux et, très franchement, moderniser la façon dont les demandes de passeport sont faites”, a-t-elle déclaré. “Certains d’entre eux [measures to digitize the service] va prendre quelques semaines et quelques mois à faire parce que c’est un changement dans la nature du processus.” Service Canada a délivré 556 796 passeports depuis le 1er avril. Il prévoit de recevoir entre 3,6 et 4,3 millions de demandes au cours de l’exercice 2022-2023.

Ma demande n’a pas été traitée à temps. Comment obtenir mon remboursement ?

Vous avez droit à des services gratuits de transfert et de ramassage de votre passeport si Service Canada ne traite pas votre demande complète selon les normes de service, qui sont de 20 jours ouvrables pour les demandes envoyées par la poste et de 10 jours ouvrables pour les soumissions en personne.

Pour obtenir un remboursement de 50 $ à 150 $ pour les frais de ramassage express et urgent, vous pouvez faire un réclamation contre la Couronnedit Gould.

La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, affirme que le système de demande de passeport doit être modernisé. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

“Parfois, ce qui se passe, c’est que les gens ont soumis leur demande, et si c’est toujours dans le délai de traitement, et qu’ils demandent un traitement urgent, ils doivent alors payer les frais accélérés”, a-t-elle déclaré. “Si c’est le jour 22 ou 24, alors ils ne devraient pas avoir à payer ça.”

Service Canada dit qu’il n’est pas responsable des pertes financières si les passeports ne sont pas livrés à temps pour votre voyage. Il exhorte les Canadiens à ne pas finaliser leurs plans de voyage tant qu’ils n’ont pas leur passeport.

Bureau des passeports ou Centre Service Canada : où dois-je me rendre ?

Les voyageurs qui espèrent partir dans une semaine environ devraient parler avec un agent en personne dans un bureau des passeports, qui offre des services d’impression sur place, dit Gould.

Tous les autres voyageurs devraient se rendre dans un centre Service Canada, qui, selon elle, n’est pas “spécifique au passeport”.

Si votre date de départ tombe dans les 24 à 48 heures, aucun rendez-vous n’est requis pour voir un agent des passeports, selon l’EDSC, mais vous devrez présenter une preuve de voyage.

Qu’est-ce qui empêche le Canada d’autoriser les renouvellements en ligne?

L’un des principaux défis à la rationalisation des demandes en ligne, dit Gould, est que la plupart des demandes reçues par Service Canada concernent des personnes qui n’ont jamais eu de passeport canadien.

Les renouvellements de passeport ne représentent que 12 à 15% des demandes, a-t-elle déclaré, mais le gouvernement fédéral envisage de développer un système de demande en ligne pour les renouvellements simples.

“Nous n’avions pas cela auparavant, nous devons donc le construire et nous devons nous assurer que cela fonctionne”, a-t-elle déclaré. “Mais c’est un travail très actif en ce moment parce que nous voulons rendre le processus aussi transparent que possible pour les Canadiens.”